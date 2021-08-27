За неполный год президентства Майя Санду многое сделала для восстановления отношений между Кишинёвом и Киевом, для продвижения обеих стран к членству в ЕС, но вместе с тем она просит Россию о незамедлительном диалоге и готова встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а это явно не то, чего от молдавской коллеги ждёт Владимир Зеленский

Отметив 25 августа День независимости своей страны, президент Украины Владимир Зеленский направился на аналогичный праздник в Молдавию, но вот незадача — его самолёт не смог долететь до пункта назначения, а был вынужден сделать посадку в Одессе из-за тумана в Кишинёве. Прибыть вовремя в молдавскую столицу не смог и президент Румынии Клаус Йоханнис. Более предусмотрительно поступил польский лидер — Анджей Дуда прилетел днём ранее, 26 августа. Молдавский эксперт сказал, что в стране на самом деле думают о президенте Майе Санду © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Власти Молдавии решили отложить начало праздничных мероприятий, чтобы дождаться высокопоставленных гостей. В итоге Клаус успел прямо к началу парада, стартовавшему на 2 часа позже, а Зеленский появился на площади сразу после ухода последних солдат.

По окончании торжественной части президенты четырёх стран провели общую встречу, по итогам которой сделали заявление для прессы.

Санду поблагодарила своих коллег за приезд на День независимости, несмотря на сложные метеорологические условия, которые внесли коррективы в программу праздника.

«Успех Молдавии как страны зависит от отношений, которые она строит с другими государствами и международными организациями. Мы независимые, но живём в созависимом мире, от того, как мы строим отношения в регионе, может зависеть качество и скорость нашего развития как государства. Я уверена, что Молдавия должна участвовать в достижении глобального процветания, безопасности и стабильности. Молдавия хочет быть фактором стабильности в регионе, продвигать проактивную и предсказуемую внешнюю политику, активно участвовать в глобальном диалоге», — заявила президент Молдавии Майя Санду.

Йоханнис напомнил, что Румыния была первой страной, признавшей независимость Молдавии, и заверил в дальнейшей поддержке Кишинёва, в частности, на пути к евроинтеграции. Помощь республике на этом направлении пообещал и Дуда, пожелав успеха всем жителям Молдавии, среди которых есть поляки и люди с польскими корнями. Зеленский, для которого этот визит в Молдавию первый, сказал, что обе страны отмечают 30-летие своей независимости в далеко не простых условиях в плане безопасности, и пожелал Кишинёву мира, процветания и понимания. Пользуясь случаем, что рядом находятся главы двух европейских государств, украинский лидер высказал им некоторые пожелания.

«19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии положили начало «Ассоциированному трио», которое должно приблизить наши страны к получению полноправного членства в ЕС. Мы ожидаем поддержки этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнёров. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств «Ассоциированного трио». Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством ЕС», — заявил Зеленский. Расчленили Бессарабию. Эксперт о том, почему Молдавия при СССР не получила выхода к Черному морю © Facebook, Игорь Иваненко

Кроме того, ему хотелось бы, чтобы Брюссель провёл саммит «Восточного партнёрства» и тем самым подтвердил бы серьёзность своих намерений признать европейские перспективы Украины, Грузии и Молдавии, а также чтобы Украина стала участником инициативы «Триморья» — проекта, объединяющего 12 государств, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям (Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Австрия, Болгария), — нацеленный на развитие инфраструктуры, в том числе энергетической. Зеленский уверен, что «как морское государство и ассоциированный член ЕС Украина сделает её более полной, более эффективной для всего региона».

Раз уж речь зашла о Чёрном море, то президент призвал усилить присутствие в этом регионе сил и средств стран-членов НАТО, расширить программы, совместные учения и тренировки.

«Важный вопрос — военная угроза вокруг Украины, в частности, Белоруссия, её используют как дополнительную платформу для агрессивных действий. Другие источники опасности — военные силы России в Приднестровском регионе Молдовы, Абхазии и Южной Осетии. Из-за активной милитаризации (Крымского полуострова. — Ред.) под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе», — утверждает Зеленский.

Киев обвиняет Москву в агрессивных действиях и в Донбассе (якобы это Россия ведёт в регионе войну с Киевом), и на границе (недавняя проверка боеготовности армии была преподнесена Украиной как подготовка военных действий в отношении неё и дестабилизация обстановки на межгосударственных рубежах, однако перемещение войск проводилась в пределах территории РФ, на что государство имеет полное право, и это, как отмечали в Кремле, не касается других стран), и на мировой арене (в частности, строительство газопровода «Северный поток-2» Киев трактует как попытку Москвы лишить Украину доходов от транзита газа, однако инициатором энергетического проекта была Германия, обеспокоенная возможностью повторения срыва поставок по вине Киева).

Однако никаких доказательств «агрессии» Украина за эти годы так и не представила. Россия же прикладывает максимум усилий для урегулирования внутриукраинского кризиса, чтобы соседнее государство жило в мире и стабильности.

Реанимация украинско-молдавских отношений

Майя Санду руководит Молдавией меньше года, но уже успела многое сделать для развития отношений между Кишинёвом и Киевом, которые по сути находились в замороженном состоянии на протяжении 4 лет правления её предшественника социалиста Игоря Додона, открыто заявлявшего, что «де-факто Крым — это российская территория». Понятно, что с политиком, занимающем такую позицию, не захочет общаться никакой президент Украины — ни Пётр Порошенко, ни Владимир Зеленский. Зеленский о Санду: «Мне очень симпатична Молдавия с таким лидером» © пресс-служба президента Украины

Сменилась власть в Молдавии — сменилась риторика по украинской тематике. Свой первый зарубежный визит Санду совершила в Киев 12 января 2021-го, а её приветствие военных фразой «Слава Украине!», сказанной по-украински на церемонии подписания документов, и заявление о поддержке территориальной целостности страны были как бальзам на душу украинским чиновникам. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у сторон совпадают взгляды и на урегулирование Приднестровского конфликта, — регион должен вернуться в состав Молдавии с выводом российских войск.

После тех переговоров Зеленский объявил о начале новых отношений Киева и Кишинёва. Как выяснилось, взгляды президентов сходятся по широкому спектру направлений: урегулирование вопросов территориальной целостности; членство в Евросоюзе; необходимость строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр, который свяжет Украину и Молдавию; активизация двустороннего сотрудничества в энергетической сфере (в частности, возобновление поставок электроэнергии из Украины в Молдавию). Более того, для активизации сотрудничества они договорились о создании президентского совета — постоянно действующего формата диалога высокого уровня для формирования стратегии двусторонних отношений.

В середине мая у Украины и Молдавии появился ещё один общий проект — вместе с Грузией они создали «Ассоциированное трио» для «усиленного сотрудничества» в вопросах евроинтеграции. Все 3 постсоветские республики в 2009 году стали участниками программы «Восточное партнёрство», в 2014-м подписали соглашения об ассоциации с ЕС, затем получили безвизовый режим, а сейчас грезят о полноценном членстве в Евросоюзе. Однако председатель Европейского совета Шарль Мишель на первом саммите «трио» в Батуми в июле этого года о перспективе вступления Украины, Молдавии и Грузии в союз не говорил, а лишь напомнил о финансовой помощи, которую Брюссель уже предоставил участникам «Восточного партнёрства», и пообещал выделять деньги и в дальнейшем. Финский эксперт объяснил, почему Украина не может стать членом НАТО и ЕС © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Спустя месяц Зеленский и Санду встретились вновь, на этот раз в Киеве на праздновании Дня независимости и саммите «Крымская платформа». Она ещё раз повторила, что Молдавия поддерживает территориальную целостность Украины, Крым — это украинский регион, а Россия якобы нарушила нормы международного права, совершив «незаконную аннексию», хотя полуостров вошёл в состав РФ как раз-таки в соответствии с нормами международного права — воспользовавшись правом народов на самоопределение, закреплённым в Уставе ООН. Участие президента в мероприятиях «Крымской платформы» вызвало негодование молдавских социалистов, однопартийцев Додона.

«Майя Санду высказалась против признания Крыма частью России. Это прямой и жёсткий наезд на территориальную целостность России. Кураторы Санду цинично и без особых раздумий бросили Майю Григорьевну на фронт борьбы против России. Фактически Санду пошла на конфронтацию с Москвой. Слишком быстро пошла», — написал депутат парламента Богдан Цырдя в Telegram-канале.

Своё присутствие на «Крымской платформе» Санду объяснила 26 августа на брифинге с Анджеем Дудой: это отражает интересы граждан Молдавии. Именно они диктуют внешнюю политику, подчеркнула президент, комментируя заявление МИД РФ о том, что участие в саммите в Киеве будет рассматриваться Россией как посягательство на её территориальную цельность.

Украина Украиной, а сотрудничество с Россией важнее

Всего тремя неделями ранее Санду говорила совершенно иначе. 6 августа глава государства заявляла о необходимости оперативного восстановления диалога с Россией, прерванного из-за начавшегося в Молдавии политического кризиса, по всем направлениям на уровне правительств и, возможно, на уровне президентов. И уже 11-го числа по приглашению Санду в Кишинёв прилетел заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и по итогам переговоров с президентом объявил о достигнутой договорённости о взаимодействии по вопросам вывоза оставшихся боеприпасов из Приднестровья. Игорь Тулянцев: Майя Санду сняла с себя обвинения в прозападности, но России с ней легко не будет © Facebook, Игорь Тулянцев

«Встреча Майи Санду и Дмитрия Козака является знаком, что Россия останется одной из стран, влияющей на политику Молдавии — как на внешнюю, так и на внутреннюю. Данный «контрольный» визит был зондированием политического курса новой власти Молдавии и объявлением условий дальнейшего развития отношений между Москвой и Кишинёвом, которые уже явно были обсуждены Россией и Западом», — сказал в интервью изданию Украина.ру директор социологической компании Intellect Group (Кишинёв) Ян Лисневкий.

По мнению политолога, ни Санду, ни Зеленский никаких важных внешнеполитических решений самостоятельно не принимают, о чём свидетельствует как участие президента Молдавии в саммите «Крымской платформы» в Киеве, так и ответный визит президента Украины на празднование 30-летия независимости Молдавии. «Единая и неделимая». Молдавский эксперт о том, что сделает Россия, если Приднестровье вновь заполыхает © 2000.ua / 2000.ua / Перейти в фотобанк

«Скорее всего, Майя Санду понимает необходимость качественной дипломатии в отношениях с Россией. Опыт Украины наглядно показал, что радикальная антироссийская политика может привести к плачевным последствиям для государства», — добавил Лисневкий.

Вот и получается, что за членство в Евросоюзе Санду будет вместе с Зеленским, а что касается противостояния России, то здесь полная поддержка Киеву отнюдь не гарантирована.