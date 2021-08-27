На днях в Минске прошел Республиканский педагогический совет, в котором приняло участие более тысячи человек. Во время мероприятия президент Лукашенко, чиновники и педагоги обсудили стратегические вопросы развития белорусского образования. Особое внимание было обращено проблемам в сфере патриотического воспитании детей

На повестку Педагогического совета в этом году существенное влияние оказал угасающий, но всё еще не потушенный политический кризис, длящийся в Белоруссии с августа прошлого года. Так, львиная доля в выступлении президента Александра Лукашенко, который расставил акценты мероприятия, была посвящена сопряжению образования и политики, а также проблемам патриотического воспитания детей и молодежи.

«Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности», — сказал белорусский президент. Первые годы независимости. Какой была Белоруссия до Александра Лукашенко? © РИА Новости, Ю. Иванов / Перейти в фотобанк

То есть Лукашенко в качестве одной из причин влиятельности оппозиционных каналов, блогов и СМИ, а также массовости участников протестных акций видит недоработки в системе образования. В качестве рецепта от этой проблемы белорусский лидер предложил активизировать участие школы в политической жизни страны. При этом политика в системе образования должна быть, по его словам, только государственной. «В общении с детьми не избежать анализа событий прошлого и настоящего, их оценки с позиции интересов государства, в котором живем. Что это, если не политика? Это основа, фундамент любой политики. И закладывается он в школе», — добавил политик.

Теперь следует ожидать, что руководство республики возьмет под более пристальный контроль школы и университеты, чем было до этого, в сфере идеологии, патриотизма и следованию педагогов и учебных программ «курсу партии».

Это в целом вписывается в новую политику белорусского руководства. Политический кризис за прошедший год ощутимо «встряхнул» власть в республике и заставил её в ускоренном темпе повышать собственную безопасность и работать над тем, чтобы лето и осень 2020 года никогда не повторились. В Белоруссии начали усиленно закручивать гайки, а выражаясь политическим языком, наступил период реакции. Государство усилило контроль за работой некоммерческих организаций и бизнесом, стало жестче следить за работой СМИ и блогосферы. Настала очередь и системы образования…

Педагогика не в ногу со временем

С системой патриотического воспитания и идеологией в образовательных учреждениях действительно нужно срочно что-то делать. Ситуация в сфере сложилась не ахти: практика показывает, что там куда чаще заботятся об отчетах в местные отделы образования, чем о реальных результатах своей работы. Европа отгораживается. Особенности национального заборостроительства на границах с Белоруссией © РИА Новости, Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Так, в пионерию или в Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ), который является преемником комсомола, часто записывают детей в принудительном порядке, чтобы обеспечить «массовость» участников для вида. В Сеть неоднократно попадали видеоролики, снятые скрытой видеокамерой, как завуч или учитель уговаривают и почти давят на школьников, дабы те вступили в БРСМ.

Легко представить, как многих ребят такое положение дел раз и навсегда отворачивает от патриотических ценностей и государственных институтов. В глазах молодого человека это может выглядеть несовременным, кондовым и несправедливым. Особенно на фоне оппозиционных НКО и медиа, которые, наоборот, стараются всячески демонстрировать «прогрессивность», интерактивность и «понимание проблем современной молодежи».

Кроме того, патриотическое воспитание детей и подростков, как и идеологическая работа с молодежью, всё еще весьма и весьма архаично как по форме, так и по содержанию.

Во-первых, существующие программы не учитывают изменения ценностных ориентиров у современной молодежи по сравнению со школьниками и студентами сорокалетней и даже двадцатилетней давности.

Сегодня недостаточно показать несколько кинофильмов о Великой Отечественной войне, съездить в Брестскую крепость, Несвижский замок или Софийской Собор в Полоцке, чтобы заинтересовать детей своей страной и зажечь чувство любви к ней. Современные дети и подростки куда более ориентированы на индивидуалистические, а не коллективистские ценности. Соответственно, они должны чувствовать, что патриотизм — это взаимное чувство любви Родины и их индивидуальности, а не безответная жертвенность. Поэтому важно давать каждому ребенку самовыразиться, выстраивать с ним доброжелательный диалог, даже если его позиция непатриотична. Вассерман объяснил, как Белоруссия поможет Украине реанимировать ее экономику © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

А во-вторых, школьники «живут» во Всемирной паутине, а о ней представители белорусского государства все чаще говорят в негативном ключе, нежели в позитивном. Да и никак ее не используют для патриотического воспитания. В идеале стоило бы, наоборот, увеличить присутствие педагогов в социальных сетях, что способствовало бы большей степени интерактивности воспитательного процесса, сокращению дистанции между учителем и учеником. Особенно актуальным выглядело бы участие государства на только-только набирающих популярность у подростков сервисах TikTok и Likee.

Необходимость в «прянике»

Как видно, для того чтобы руководству Белоруссии изменить к лучшему систему патриотического воспитания в учреждениях образования, повысив её эффективность среди нового поколения, в этой сфере необходимо двигаться в направлении либерализации. Это повышение интерактивности образовательного процесса, нормальное отношение к индивидуальности и самовыражению детей. «Мягкое» продвижение патриотических ценностей через диалог и разнообразие мнений.

Но пойдет ли Белоруссия по данному пути — вопрос сложный. В других сферах наблюдаются тенденции, наоборот, на закручивание гаек. Если и в системе образования начать использовать «кнут» без «пряника», эффект от такого патриотического воспитания может быть обратным.