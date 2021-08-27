Сегодня уже нет смысла выяснять, где сейчас находится оригинал этой реликвии, которую к 30-летию независимости Украины привезли в Киев из Стокгольма как ее «первую Конституцию». Равно как догадываться, почему если Украина суверенная, то оригиналы написаны на латыни и, как сейчас говорят, староукраинском языке и хранятся в Швеции и в России

Это немножко напрягает и наводит на непатриотичные мысли. Но все же не так, как это делает обман. Наглый, циничный и… крайне патриотичный. Документ, который приволокли из Швеции, велеречиво называется «Договоры и постановления Прав и вольностей войсковых между Ясне вельможным Его милости Паном Филиппом Орликом новоизбранным войска Запорожского Гетманом, и между Енеральными особами Полковниками и тым же войском Запорожским с полною з обоих сторон обрадою Утверженные При вольной Елекции формальною присягою от того же Ясне вельможнаго Гетмана Потверженные». Сокращенно по-украински — «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького», по-русски — «Пакты и Конституция прав и вольностей Войска Запорожского», а на латыни — «Pacta et Constitutiones legum libertatumqe Exercitus Zaporoviensis». Или «Конституция Пилипа Орлика», гетмана, который ее и породил. Кто такой Филипп Орлик и почему в Киеве так полюбили его «конституцию» © скриншот видео "Телеканал ДОМ"

Вот это латинское слово «Constitutiones» и позволяет творцам украинской исторической мифологии утверждать, что документ — это первая Конституция независимой Украины, которая боролась за свой суверенитет. Ведь это латинское слово переводится просто как «постановления», а никакая не конституция, в смысле «Основной закон».

Ну да ладно, с этим еще можно было бы с большой натяжкой смириться. Но с «независимой Украиной» — это уже перебор. И потому что ее территория делилась между Речью Посполитой (Польшей) и Швецией, а утверждал все это шведский король Карл XII, которому, собственно, и вломили под Полтавой, после чего, это признают и шведы, «Швеция сошла с подмостков истории и заняла свое место в зрительном зале».

Раздражает очень другой обман. Огласили документ, как известно, 5 апреля 1710 года. Но не в Украине, а в городе Бендеры (Османская Империя, ныне Молдавское Приднестровье). А все потому, что гетман Орлик был изгнанником — его выгнали из Украины его же казаки, которые не захотели менять русское подданство на польское, шведское или османское. А Орлик хотел. Потому и пыжился с «первой Конституцией», которая навсегда провозглашала Войско Запорожское (или Малую Русь, или Украину) вечным протекторатом Швеции.

Но по-любому украинские патриоты всех мастей называют «пакты и постановления» первой Конституцией не только Украины, но и всей Европы, даже «основой многих мировых конституций». И, как всегда, свою лепту в это дело внесла украинская эмиграция, в частности, Илья Баршак (1895-1959), более известный, как Илько Борщак, украинский филолог, литературовед и историк, переквалифицировавшийся из политика и дипломата времен Гетманата Павла Скоропадского и Украинской Народной Республики (УНР). После поражения УНР перебрался в Париж и там остался до конца жизни. Занимался, правда, упорно и последовательно популяризацией украинской истории и украинского языка, даже издал учебник «мовы» в Париже в 1946 году и «Кобзарь» Тараса Шевченко в 1947-м, а с 1938 по 1957 год преподавал украинский язык в Национальной школе живых восточных языков в Париже (1938-1957), где он получил постоянную работу как основатель кафедры украиноведения.

За такую верность Украине и участие в движении Сопротивления и преследования со стороны гитлеровцев этот Илько после Второй мировой войны даже получил советские гражданство и паспорт. Но в СССР не поехал, узнав о продолжении репрессий. Это и спасло ему жизнь, а Украину одарило историей «первой Конституции». До конца жизни он был директором Архива украинской эмиграции во Франции и до 1953 года издавал научный журнал «Украина». Глава Минкульта Украины продемонстрировал оригинал «конституции» Пилипа Орлика © Facebook, Александр Ткаченко

Но с «первой Конституцией Европы» он, конечно, перемудрил и перестарался. Во-первых, потому что никакой конституцией эти «пакты и постановления» не были, так как упорядочивали жизнь протектората, который так и не состоялся.

А во-вторых, даже по времени конституционные постановления очень похожие на Основной Закон существовали например, в Гамбурге, который еще в 1410 году принял документ под названием «первый Резесс», который и стал первой конституцией этого вольного и ганзейского города.

Но еще больше расстаралась в этом плане республика Сан-Марино, которая в 8 октября 1600 года, за 110 лет до Орлика, приняла свою Конституцию из двух нормативных актов — Законодательного статута республики Сан-Марино (по-итальянски — Leges Statutae Republicae Sancti Marini) и Декларации прав граждан и основных принципов государственного устройства Сан-Марино. Вот она и считается едва ли не самой старой и полной письменной Конституцией в мире. И, ясное дело, в Европе. Статут-конституция кодифицировала основы установления республики, и ее совершенно демократично утвердил Большой генеральный совет государства, а не какие-то беглые голодранцы, которые на чужбине торговали брошенной родиной, хотели понравиться чужому государю и выпросить у него на пропитание.

А знаете, почему в Сан-Марино так получилось, а с Украиной есть проблемы? Да потому, что это крохотное государство с момента возникновения 3 сентября 301 года на скалах в Италии по инициативе гонимого христианина-камнетеса Марино всегда старалось сохранять свою независимость и боролось за свой суверенитет. Сан-Марино — не только старейшее государство в современном мире, которое сохранилось с тех давних времен фактически без изменений, но и является древнейшей демократической республикой на планете. Его не тронули ни Наполеон Бонапарт, ни Бенито Муссолини, ни Адольф Гитлер. Что почувствует Владимир Зеленский, когда прочитает «оригинал Конституции Пилипа Орлика»

Конечно, суверенитет этот часто был чисто формальным, и крохотное государство находилось под чужим протекторатом. Но в Сан-Марино всегда сохранялись республиканские традиции, и страна управлялась двумя выборными капитанами-регентами, которые избирались местным парламентом на полгода. Так было тогда, так есть и сейчас, и никакой СНБОУ не может наложить санкции на граждан этой страны или закрыть без суда и следствия оппозиционные телеканалы в угоду клоуну, почувствовавшему себя диктатором. Как говорится, почувствуйте разницу.

Например, в борьбе с пандемией коронавируса власти Сан-Марино приняли решение спасать своих граждан с помощью российской вакцины «Спутник V». И спасли. Но при общем дурацком европейском подходе к вакцине из России сан-маринцы чуть не стали жертвами изоляции на континенте — у них требовали общеевропейские сертификаты. Но, повторяю, спаслись от болезни, а на все остальное привычно наплевали…

И, конечно же, такой стране не нужно врать самой себе, своим гражданам и окружающим, не нужно придумывать мифы и создавать выдуманную историю — все у них есть свое, подлинное. И у Украины все это есть, вот только у ее властей возникли напряги с мозгами. А это, похоже, труднее лечится, чем даже коронавирус…

Видимо, это и нужно помнить в Киеве, возлагая цветы к пафосному памятнику гетману Орлику. Или на улице Илько Борщака в Херсоне, переименованную из улицы Артема. В рамках декоммунизации, разумеется.