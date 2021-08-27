Это немножко напрягает и наводит на непатриотичные мысли. Но все же не так, как это делает обман. Наглый, циничный и… крайне патриотичный. Документ, который приволокли из Швеции, велеречиво называется «Договоры и постановления Прав и вольностей войсковых между Ясне вельможным Его милости Паном Филиппом Орликом новоизбранным войска Запорожского Гетманом, и между Енеральными особами Полковниками и тым же войском Запорожским с полною з обоих сторон обрадою Утверженные При вольной Елекции формальною присягою от того же Ясне вельможнаго Гетмана Потверженные». Сокращенно по-украински — «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького», по-русски — «Пакты и Конституция прав и вольностей Войска Запорожского», а на латыни — «Pacta et Constitutiones legum libertatumqe Exercitus Zaporoviensis». Или «Конституция Пилипа Орлика», гетмана, который ее и породил.
Вот это латинское слово «Constitutiones» и позволяет творцам украинской исторической мифологии утверждать, что документ — это первая Конституция независимой Украины, которая боролась за свой суверенитет. Ведь это латинское слово переводится просто как «постановления», а никакая не конституция, в смысле «Основной закон».
Ну да ладно, с этим еще можно было бы с большой натяжкой смириться. Но с «независимой Украиной» — это уже перебор. И потому что ее территория делилась между Речью Посполитой (Польшей) и Швецией, а утверждал все это шведский король Карл XII, которому, собственно, и вломили под Полтавой, после чего, это признают и шведы, «Швеция сошла с подмостков истории и заняла свое место в зрительном зале».
Раздражает очень другой обман. Огласили документ, как известно, 5 апреля 1710 года. Но не в Украине, а в городе Бендеры (Османская Империя, ныне Молдавское Приднестровье). А все потому, что гетман Орлик был изгнанником — его выгнали из Украины его же казаки, которые не захотели менять русское подданство на польское, шведское или османское. А Орлик хотел. Потому и пыжился с «первой Конституцией», которая навсегда провозглашала Войско Запорожское (или Малую Русь, или Украину) вечным протекторатом Швеции.
Но по-любому украинские патриоты всех мастей называют «пакты и постановления» первой Конституцией не только Украины, но и всей Европы, даже «основой многих мировых конституций». И, как всегда, свою лепту в это дело внесла украинская эмиграция, в частности, Илья Баршак (1895-1959), более известный, как Илько Борщак, украинский филолог, литературовед и историк, переквалифицировавшийся из политика и дипломата времен Гетманата Павла Скоропадского и Украинской Народной Республики (УНР). После поражения УНР перебрался в Париж и там остался до конца жизни. Занимался, правда, упорно и последовательно популяризацией украинской истории и украинского языка, даже издал учебник «мовы» в Париже в 1946 году и «Кобзарь» Тараса Шевченко в 1947-м, а с 1938 по 1957 год преподавал украинский язык в Национальной школе живых восточных языков в Париже (1938-1957), где он получил постоянную работу как основатель кафедры украиноведения.
За такую верность Украине и участие в движении Сопротивления и преследования со стороны гитлеровцев этот Илько после Второй мировой войны даже получил советские гражданство и паспорт. Но в СССР не поехал, узнав о продолжении репрессий. Это и спасло ему жизнь, а Украину одарило историей «первой Конституции». До конца жизни он был директором Архива украинской эмиграции во Франции и до 1953 года издавал научный журнал «Украина».
Но с «первой Конституцией Европы» он, конечно, перемудрил и перестарался. Во-первых, потому что никакой конституцией эти «пакты и постановления» не были, так как упорядочивали жизнь протектората, который так и не состоялся.
А во-вторых, даже по времени конституционные постановления очень похожие на Основной Закон существовали например, в Гамбурге, который еще в 1410 году принял документ под названием «первый Резесс», который и стал первой конституцией этого вольного и ганзейского города.
Но еще больше расстаралась в этом плане республика Сан-Марино, которая в 8 октября 1600 года, за 110 лет до Орлика, приняла свою Конституцию из двух нормативных актов — Законодательного статута республики Сан-Марино (по-итальянски — Leges Statutae Republicae Sancti Marini) и Декларации прав граждан и основных принципов государственного устройства Сан-Марино. Вот она и считается едва ли не самой старой и полной письменной Конституцией в мире. И, ясное дело, в Европе. Статут-конституция кодифицировала основы установления республики, и ее совершенно демократично утвердил Большой генеральный совет государства, а не какие-то беглые голодранцы, которые на чужбине торговали брошенной родиной, хотели понравиться чужому государю и выпросить у него на пропитание.
А знаете, почему в Сан-Марино так получилось, а с Украиной есть проблемы? Да потому, что это крохотное государство с момента возникновения 3 сентября 301 года на скалах в Италии по инициативе гонимого христианина-камнетеса Марино всегда старалось сохранять свою независимость и боролось за свой суверенитет. Сан-Марино — не только старейшее государство в современном мире, которое сохранилось с тех давних времен фактически без изменений, но и является древнейшей демократической республикой на планете. Его не тронули ни Наполеон Бонапарт, ни Бенито Муссолини, ни Адольф Гитлер.
Конечно, суверенитет этот часто был чисто формальным, и крохотное государство находилось под чужим протекторатом. Но в Сан-Марино всегда сохранялись республиканские традиции, и страна управлялась двумя выборными капитанами-регентами, которые избирались местным парламентом на полгода. Так было тогда, так есть и сейчас, и никакой СНБОУ не может наложить санкции на граждан этой страны или закрыть без суда и следствия оппозиционные телеканалы в угоду клоуну, почувствовавшему себя диктатором. Как говорится, почувствуйте разницу.
Например, в борьбе с пандемией коронавируса власти Сан-Марино приняли решение спасать своих граждан с помощью российской вакцины «Спутник V». И спасли. Но при общем дурацком европейском подходе к вакцине из России сан-маринцы чуть не стали жертвами изоляции на континенте — у них требовали общеевропейские сертификаты. Но, повторяю, спаслись от болезни, а на все остальное привычно наплевали…
И, конечно же, такой стране не нужно врать самой себе, своим гражданам и окружающим, не нужно придумывать мифы и создавать выдуманную историю — все у них есть свое, подлинное. И у Украины все это есть, вот только у ее властей возникли напряги с мозгами. А это, похоже, труднее лечится, чем даже коронавирус…
Видимо, это и нужно помнить в Киеве, возлагая цветы к пафосному памятнику гетману Орлику. Или на улице Илько Борщака в Херсоне, переименованную из улицы Артема. В рамках декоммунизации, разумеется.