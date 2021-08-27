Антитела против COVID-19 начинают исчезать примерно через полгода после двух прививок препаратами Pfizer/BioNTech или AstraZeneca, поэтому британские учёные рекомендуют по истечении этого срока третью дозу вакцины

Из-за медленной вакцинации мировая экономика теряет триллионы

Буксующий во многих странах мира процесс вакцинации населения от коронавируса и неравномерный доступ к вакцинам против COVID-19 на планете может привести к гигантским потерям для мировой экономики. К такому выводу пришли эксперты исследовательского института Economist Intelligence Unit (EIU), связанного с журналом Economist. Результаты их исследования были обнародованы 25 августа. На Украине резко выросло число заражений коронавирусом © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Эксперты рассчитали, что вышеназванные причины в мировых масштабах приведут к потерям производства на сумму в 2,3 триллиона долларов в период с 2022 по 2025 годы. В первую очередь, эта тенденция касается развивающихся стран, прежде всего в Азиатском и Тихоокеанском регионах, где значительная часть населения ещё не успела получить даже первую дозу вакцины.

По оценке EIU, две трети от предполагаемой суммы потерь мировой экономики придутся на долю развивающихся стран, в результате чего процесс их сближения с более развитыми в промышленном плане государствами замедлится. Не исключено, что последствиями такой ситуации в этих регионах станут растущий уровень недовольства населения и социальные волнения, предупреждают эксперты.

Согласно исследованию, по состоянию на август 2021 года в государствах с более высоким уровнем дохода населения доля жителей, получивших как минимум первую дозу вакцины, достигает 60%. В менее благополучных странах этот показатель равен всего одному проценту.

Прививаться придётся всю жизнь?

Защитные антитела у многих людей начинают исчезать примерно через полгода после двух прививок вакцинами Pfizer/BioNTech или AstraZeneca. К такому выводу пришли британские ученые из исследовательского проекта Zoe Covid Study, проанализировавшие свыше миллиона положительных тестов, сделанных в мае-июле этого года. «Это только начало»: Глоба предрек ухудшение ситуации с коронавирусом © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Согласно данным, обнародованным 25 августа, вакцина Pfizer/BioNTech через месяц после второй прививки дает защиту в 88% случаев, а спустя пять-шесть месяцев — лишь в 74%. Для вакцины AstraZeneca соответствующие цифры составляют 77% и 67%. Поэтому ведущий специалист проекта, профессор Тим Спектор уверен, что через полгода нужна бустерная (усиливающая) прививка.

«Полученные нами данные требуют от правительства действий, - заявил он в комментарии британской медиакорпорации ВВС. — Нельзя сидеть и наблюдать, как защита постепенно тает».

Правда, не менее авторитетный эксперт, член межведомственного комитета по вакцинации и иммунизации, профессор Бристольского университета Адам Финн говорит, что с третьей прививкой пока спешить не стоит. По его данным, после двух прививок люди в основном если и болеют, то в легкой форме.

«Надо внимательно наблюдать, не начнет ли расти количество тяжелых случаев, и тогда, конечно, бустерная прививка понадобится», — заявил он.

Но если и делать третью прививку, то надо начинать с пожилых британцев, поскольку они начали вакцинироваться в первую очередь, следовательно, и антитела у них закончатся раньше, чем у других, считает эксперт. В таком же духе высказалась представитель Европейского медицинского агентства (ЕМА) Моника Бенстеттер. Возможно, дополнительные прививки понадобятся, но прежде чем принимать решение, нужно ещё понаблюдать, считает она. Ученые нашли защищающее от всех штаммов коронавируса антитело © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

При этом Министерство здравоохранения Израиля сообщило 22 августа, что пациенты в возрасте от 60 лет, получившие третью дозу вакцины от коронавируса, значительно лучше защищены от заражения и серьезных осложнений при COVID-19, чем те, кто сделал две прививки. Степень защиты от тяжелого протекания болезни увеличивается в 5-6 раз через десять дней с момента третьего укола, выяснили израильские специалисты. Во столько же раз, соответственно, снижается риск госпитализации. Аналогичные выводы содержит обнародованная несколькими днями ранее публикация израильской медицинской организации Maccabi.

Третью дозу вакцины от коронавируса гражданам в возрасте от 60 лет в Израиле вводят с 30 июля. 19 августа категорию пациентов, которым доступна эта услуга, расширили, включив в нее пациентов старше 40 лет, а также учителей, медработников и беременных. На сегодня 1,5 миллиона людей в Израиле, население которого составляет около 9,3 миллиона, уже получили дополнительную дозу вакцины. Многие в стране надеются, что этот шаг поможет избежать четвертого локдауна.

Вакцина Pfizer/BioNTech окончательно одобрена в США

Вакцина от коронавируса Comirnaty, разработанная немецкой компанией BioNTech, которая производится совместно с американской корпорацией Pfizer, стала первым из аналогичных препаратов, получивших окончательное одобрение в США. В понедельник, 23 августа, о решении полностью одобрить данную вакцину к применению людьми старше 16 лет сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Это первая вакцина от COVID-19, прошедшая в США окончательную сертификацию. Таким образом, американский регулятор признал, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно.

Американское ведомство назвало решение «знаковым событием» в борьбе с пандемией. Для окончательной сертификации препарата FDA необходимо было изучить примерно в 10 раз больше данных, чем по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. В частности, речь идет об информации, полученной во время массовой вакцинации в США за прошедшие месяцы.

Решение FDA расширяет возможности госучреждений и частных работодателей вводить обязательную вакцинацию своих сотрудников в условиях скептического отношения части американцев к любым прививкам, в том числе от коронавируса. По мнению многих экспертов, окончательная сертификация вакцины от коронавируса повлечет за собой решения об обязательной вакцинации в публичном секторе. Кроме того, они надеются на новый сдвиг в кампании массовой вакцинации. Коронавирус унес жизни десятков украинцев за сутки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

В подтверждение их прогнозов, уже 25 августа министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о немедленном начале полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19.

«Я поручаю главам всех военных ведомств немедленно начать полную вакцинацию всех военнослужащих, которые не вакцинированы полностью от COVID-19, находящихся в подчинении у Министерства обороны, на действительной военной службе или в резерве, в том числе Национальную гвардию», — сказано в документе.

Вакцина Comirnaty по-прежнему будет доступна для подростков 12-15 лет в рамках разрешения на применение в чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, продолжит действовать разрешение на применение третьей дозы препарата для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Разработанная немецкой компанией BioNTech из Майнца мРНК-вакцина в декабре 2020 года была одобрена FDA в рамках процедуры для экстренного применения. Кроме того, аналогичное разрешение в США позже получили вакцины концернов Moderna и Johnson&Johnson.

Япония приостановила использование вакцины Moderna

Министерство здравоохранения Японии 26 августа сообщило об обнаружении посторонних веществ в 390 дозах вакцины Moderna из партии в 560 000 ампул, недавно доставленных в страну. Сама компания Moderna временно запретила использование всех трёх партий, выпущенных на одном предприятии и проданных в Японию, общим количеством 1,63 миллиона доз. Местный дистрибьютор вакцины Takeda Pharmaceutical назвал это «избытком осторожности».

По мнению японской стороны, загрязнение произошло на фармацевтическом заводе в Испании, где изготавливалась вакцина. О каких посторонних веществах идет речь, не сообщается, известно лишь, что это некие молекулярные частицы. Загрязнённые дозы были найдены в семи прививочных центрах. Минздрав Японии опубликовал номера партий, чтобы люди, успевшие получить вакцину, были информированы о потенциальной угрозе их здоровью.

Компания Moderna заявила, что «на данный момент проблем с безопасностью и эффективностью вакцины не выявлено», и обещала продолжить расследование совестно с фирмой Takeda Pharmaceutical и японским государственным регулятором. Почти полсотни человек заразились коронавирусом в детском лагере в Одессе © odessa.web2ua.com

Ранее в Японии применялись вакцины Pfizer и AstraZeneca. Moderna стала использоваться наряду с ними лишь в мае этого года. Две прививки уже получили 40 с небольшим процентов японцев, одну — порядка 50 процентов.

«Спутник V» одобрен в 70 странах мира

Индонезия одобрила применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил 25 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении РФПИ.

Венгрия намерена с 2022 года производить вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Без вакцины «Спутник V» мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском Союзе, поэтому хотим поблагодарить правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины «Спутник V». С конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину», — сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Венгерский министр уточнил, что таким образом будет сокращена уязвимость Венгрии, а также будет увеличена внешнеэкономическая выгода для страны.

«Мы сможем также поставлять вакцину на зарубежные рынки», — добавил Сийярто.

Минздрав России 26 августа зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», следует из государственного реестра лекарственных средств РФ. Препарат на основе пептидных антигенов разработали в центре «Вектор». Как заявляли ранее создатели вакцины, она отличается от предыдущего варианта некоторыми технологическими особенностями производства. Сейчас в России для прививки от COVID-19 доступны три препарата отечественного производства: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ревакцинацию делают препаратом «Спутником Лайт».