Сегодняшняя активность прозападных грантоедов-соросят свидетельствует: они снова хотят переформатировать и обновить украинскую власть на всех уровнях. Чтобы закрепиться, а то и увеличить свое присутствие на властных этажах

Например, попасть в парламент желательно по квотам, выделенным в каждом партийном списке каждой партии, которая может пройти в Верховную Раду. Как это было в 2014 году, когда осенью активисты майдана, волонтеры, комбаты добробатов, просто уличные сумасшедшие, активно разыгрывающие патриотов и любителей Украины, были растыканы по всем партийным спискам и получили мандатами парламентариев.

Особенно те, кто не попал прямо в исполнительную власть советниками и консультантами во все министерства и ведомства из подразделений «офиса реформ», специально созданного после майдана при правительстве Украины. Это было при первом порошенковском правительстве Арсения Яценюка. А уже в правительствах Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля (при президенте Владимире Зеленском) грантоеды-соросята напрямую стали замминистрами, начальниками отделов и прочих правительственных структур.

Не говоря уже о том, что «чистый соросенок» Гончарук стал премьером, и такой же министр экономразвития и торговли Тимофей Милованов в его кабинете на радостях по этому поводу признался, что он, извините, дебил.

Потом количество соросят по причине профнепригодности в правительстве несколько рассосалось — туда пришли чистые лоббисты олигархов, особенно в нынешнем кабинете Шмыгаля, который сам — ставленник Рината Ахметова и со страшной силой топит за его интересы. А в Верховной Раде крахом и пшиком закончилось существование представительства чисто соросятской партии «Голос», которая показала свою полную несостоятельность и профанство даже в обычной парламентской «болтологии». Не решился. Зеленский упустил шанс посадить вождей Майдана и Порошенко © пресс-служба президента Украины

Но проводить-то окончательную распродажу Украины нужно правильно, под четким присмотром, и потому грантоеды и соросята, получившие, скорее всего, новые вводные, опять застыли на низком старте и намастырились во власть. И, как всегда, на переднем крае этой «борьбы» социологи, подсовывающие под заказ и проплату малую данные о людских симпатиях и антипатиях, и Комитет избирателей Украины (КИУ), как бы отслеживающий все извивы украинской парламентской демократии.

Главная задача — показать несостоятельность этой власти и желание народа ее сменить. И вот последние данные опроса Центра «Социальный мониторинг», согласно которым в Верховную Раду прошли бы пять партий, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Вот эти счастливчики: «Слуга народа» («СН») — 24,9% тех, кто определился и готов пойти на выборы, «Оппозиционная платформа — За жизнь» («ОПЗЖ») — 16,2%, партия «Европейская солидарность» (ПЕС) — 15,2%, «Батькивщина» — 12,6%, партия «Сила и честь» — 5,9%.

При таком раскладе «СН» получила бы в парламенте 144 нардепа, и соответственно «ОПЗЖ» — 102, ПЕС — 92, «Батькивщина» — 78, «Сила и честь» — 34. На выборах в Раду в 2019 году «СН» получила 254 места, «ОПЗЖ» — 43, «Батькивщина» — 26, ПЕС — 25, упомянутая выше соросятская парламентская партия «Голос» — 20. Сейчас «Голос» набрал всего 0,9% голосов симпатиков.

Но главный вывод, который напрашивается из этого опроса, в том, что теряет только пропрезидентская сила, а все остальные за счет нее «кормятся».

Отсюда и другое направление подкопа: типа уже сейчас пропрезидентская «СН» не может быть парламентской опорой Зеленскому, потому что, несмотря на монобольшинство, сама не может набирать нужное количество голосов и вынуждена блокироваться с «врагами» — добирать голоса их других фракций и депутатских групп.

И вот КИУ в августе этого года подсчитал и установил, что чаще всего законы принимались за счет голосов «СН» и группы «Доверие», которую создал полтавский аграрный барон-олигарх Андрей Веревский, но за которой просматриваются также «уши» экс-главы МВД Арсена Авакова и некоторых других олигархов новой волны. В среднем при голосовании за законы монобольшинство «слуг» давало 217 голосов, а «Доверие» «домазывало» еще 14, и получалось искомое большинство.

Но самая большая антипрезидентская подлость и коварство грантоедов заключается в том, что они пытаются преподнести депутатскую несостоятельность «слуг» как невыполнение самим Зеленским своих предвыборных обещаний. Обещал он-де карать и чистить фракцию своей партии за нерадивость и недостойное поведение ее членов, но не делает этого. И 12 августа сего года КИУ обнародовал информацию о том, что за два года депутатской работы в Верховной Раде IX созыва каждый пятый депутат из «СН» (всего 53 депутата «отличились») стал фигурантом какого-либо громкого скандала, позорящего честь и партии. И, разумеется, ее вдохновителя и патрона — президента Зеленского. «Днище ты!». Избирательно-животный гуманизм режима Зеленского © СС0, Pixabay

При этом КИУ привел подробный список нарушителей и скандалистов. И там, как известно, есть все: от банального кнопкодавства (голосования за других, что Зеленский действительно обещал искоренить) до лоббистских и коррупционных скандалов, связанных с захватом чужого имущества и переделом собственности. И первым в это дело загремел Юрий Корявченков, знаменитый Юзик из «95 квартала, ближайший, так сказать, наперсник президента.

А потом отметились и сексуально озабоченные, вызывающие проституток прямо из сессионного зала, и сексисты-извращенцы, и драчуны, и бездушные циники, предлагающие продавать домашних животных, чтобы платить по долгам за ЖКХ. Или запретить рожать «детей низкого качества» несостоятельному безработному «быдлу», и вмешивающиеся в выборный процесс в США. И просто дураки, делающие глупые и бессмысленные заявления или борющиеся в пандемией коронавируса ее непризнанием.

Массированный удар по парламенту вызван еще и тем, что его спикер Дмитрий Разумков уже давно стал костью в горле у Зеленского и работников его Офиса (ОПУ). И грантоеды рассчитывают, что президентские пойдут на досрочные выборы Рады еще и для того, чтобы убрать опасного конкурента. Ну а потом, переформатировав парламент, можно будет подбираться и к власти президентской.

Новая же модель власти от соросят-грантоедов, увы, не представляет ничего нового. Обычная калька с традиционной американской двухпартийности, перенесенной на украинскую политическую почву. С этим грантоеды носятся давно, абсолютно не понимая, что этот опыт в Украине не может прижиться в силу значительной ее разности и политической расхристанности.

Но в идеале, по соросятским прикидкам, должны соперничать за власть, например, «Слуга народа» Зеленского и ПЕС Петра Порошенко, две абсолютно промайданные, прозападные силы, которые борются между собой за «украинскую Украину», поклоняющуюся США и выбравшую путь в «европейское лоно», НАТО и Евросоюз, а также русофобскую анти-Россию. И тогда будут исключительно «порошенки» — №1 и №2, как сейчас, когда Зеленский выполняет и перевыполнят повестку дня Порошенко, а последний страшно ревнует и хочет взять реванш. Предпродажная подготовка. За что Украина так щедро платит заезжим и своим проходимцам? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По указанным выше раскладам так не получается — вмешивается «ОПЗЖ», активно спекулирующая на интересах электората юго-востока. Поэтому и власть Зеленского, и грантоеды хотят максимально и ослабить, и переориентировать «ОПЗЖ» на национализм, моноэтническое украиноцентричное переустройство общества и хотя бы умеренную русофобию. За такую лояльность режим Зеленского одних в «ОПЗЖ» чмырит (как Виктора Медведчука), а других привечает, предварительно шантажируя (как группу Юрия Бойко-Сергея Левочкина-Дмитрия Фирташа).

Если же верить «Соцмониторингу», то у режима есть и ближайший резерв на любой вкус: «Украинская стратегия Гройсмана» — за нее проголосовали бы 4,7% опрошенных, а также Радикальная партия Олега Ляшко и неонацистская партии «Свобода» — по 2,8% респондентов, партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 2,4%. А вот нежелательные элементы держат на удалении: Партия Шария — 1,3% и «Народный фронт» Арсения Яценюка — 1,1%.

Но это, как вы понимаете, уже не важно. Народ нередко вносил свои коррективы в ловко придуманные схемы. Есть надежда, что это случится и в этот раз. Иначе выборы в Украине и смена власти могут быть последними.