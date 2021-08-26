На Украине растёт спрос на картофель, при этом эксперты опасаются возникновения дефицита. Причина - не в количестве выращенного овоща, а в его качестве

В четверг, 26 августа, в Чулаковке, что в Херсонской области, отмечали Всеукраинский день картофеля. К этом дню местное фермерское хозяйство «Аделаида» приурочило открытие нового картофелехранилища, пригласив на мероприятие не только коллег-картофелеводов, но и представителей местных и центральных властей.

«Мы в этом году стартуем с нормальной, полноценной поддержкой [картофелеводства]. В первую очередь в том, что касается картофелехранилищ, переработки, обеспечения соответствующей инфраструктуры, компенсационных мер по кредитной ставке, компенсационных мер по отечественной сельхозтехнике с целью усилить соответствующую отрасль», — заявил прибывший на мероприятие министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Он подчеркнул, что для руководства Украины очень важно, чтобы результат продемонстрировали уже в этом году, показав эффективность государственной программы поддержки. Успешность последней, по словам Лещенко, сделает возможной ещё большую поддержку фермеров государством в следующем, 2022-м, году.

«Для нас основное задание — это импортозамещение. Украина способна сама себя обеспечить качественной картошкой и выйти на экспортный уровень. Просто нам нужен симбиоз ассоциаций товаропроизводителей и государства», — отметил министр.

Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что государство нацелено на поддержку производителей картофеля с тем, чтобы не повторилась ситуация двухгодичной давности. Тогда Украина столкнулась с дефицитом этого овоща. Зрада вместо зразы: картошка на Украине становится деликатесом © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Между тем, это лето показало, что, несмотря на хороший урожай, Украину может ожидать перебой с качественным картофелем.

Вода и негибкость

Празднование Всеукраинского дня картофеля в Чулаковке продлится два дня. На пятницу, 27 августа, запланировали проведение пресс-конференции под названием «Реформирование орошения — залог продовольственной безопасности Украины 2021».

Вопрос об орошении не праздный. Погодные условия в этом году бросили Украине без всякого преувеличения вызов.

Несмотря на то что, по прогнозам Минэкономразвития, урожай картофеля ожидается на 3% больше прошлогоднего, уже в июле, во время сбора молодой картошки, производители забили тревогу.

«Производители молодого картофеля на юге Украины не могут продать свой урожай. Если несколько дней назад перекупщики закупали картофель по 5 грн (около 14 руб. — Ред.), то на выходных (10-11 июля. — Ред.) его вообще никто не брал. На такую ситуацию жалуются производители Херсонской и Запорожской областей. Причина — в плохом качестве картофеля: из-за нестандартных климатических условий соотношение воды и сухих веществ в клубнях не соответствует стандартам. Картофель быстро портится, плохое качество клубней сказывается на его лежкости», — сообщила 12 июля пресс-служба Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства UHBDP. «Колючка не качественная, цветочек не такой»: украинские фермеры уничтожают урожай огурцов - видео © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

В итоге потребитель отдал предпочтение старой картошке, которая, хоть была и дороже, качественнее. Сказался и ряд других факторов, среди которых — перепроизводство на рынке молодого картофеля и поздняя посевная.

«В итоге на картофельном рынке Беларуси место украинского «второго хлеба» заняли овощи из Азербайджана и России. И по качеству продукции, и по стоимости украинский молодой картофель сейчас неконкурентоспособен», — указывалось в сообщении UHBDP.

Там же сетовали на негибкость большинства украинских производителей и на то, что они неспособны оперативно менять рынки сбыта, поскольку не имеют официальной регистрации и не могут использовать безналичный расчёт.

Прошёл месяц, и ситуация практически не изменилась. Теперь уже эксперты предупреждают о том, что и поздний картофель вряд ли порадует качеством.

В ожидании не очень хорошего урожая

Украинский эксперт в области картофелеводства Олег Тарасенко 16 августа у себя в Facebook подвёл промежуточные итоги выращивания картофеля на Украине.

«Запоздалая посадка в этом году существенно повлияла на закладку клубней большинства сортов и соответственно на урожайность. Так, по Украине среднее количество клубней под кустом — 8-12 штук, отдельные сорта, которые успели посадить раньше, сформировали 15-17 штук. Соответственно, средняя урожайность составляет 30-40 т/га. В отдельных хозяйствах 50-55 т/га», — написал Тарасенко.

По его словам, сложное начало вегетационного сезона — дожди и распространение фитофтороза на юге Украины — повлияли на урожайность и качество картофеля.

В итоге большинство хозяйств в южных регионах Украины были вынуждены снизить оптовую цену на картофель до 2,5-3 грн (около 6,9-8,4 руб. — Ред.) из-за его плохого качества. Этим воспользовались закупщики, которые начали предлагать фермерам и в других регионах эту же цену.

«Большого урожая ожидать не приходится, общий урожай будет в пределах 40 т/га, а товарный — в пределах 30 т/га. Высокие температуры и отсутствие орошения не придают оптимизма в ожидании качества и высокой товарности», — спрогнозировал эксперт. Ледяные «пельмени» уничтожили урожай украинцев - видео © РИА Новости, Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

По его мнению, оптимальная цена, которая может сложиться к началу массового выкапывания в конце сентября, должна составлять не менее 5-6 грн за кг (13,9 — 16,7 руб. — Ред.). Но это лишь при условии, что не будет демпинга цены за счёт импорта.

Тарасенко также отметил, что в этом году в большинстве хозяйств ожидалось недостаточное удобрение картофеля, активное развитие фитофтороза и альтернариоза, антракноза, парши и бактериального гниения из-за переувлажнения.

В конце записи эксперт порекомендовал фермерам перед сбором урожая обработать поля одним из новейших фунгицидов, чтобы хорошо сохранить картофель в картофелехранилищах.

Между тем, по данным Укргидрометцентра, конец августа ожидается довольно дождливым. Если же говорить о сентябре, то метеослужбы не исключают, что сентябрь станет для Украины довольно дождливым месяцем.

То же утверждают и народные синоптики. Один из них — Леонид Горбань — в комментарии «ТСН» дал даже детальный расклад по погоде.

По его словам, 1-2 сентября будет сухо и жарко, 3-5 сентября — дожди, 7-10 — ясно и тепло, 11-12 — дожди, 13-17 — ясно, тепло, но ветрено, 18 — дожди, 19-23 сухо, 24-25 — дожди, а с 26 сентября и до конца месяца на Украине будет пасмурно и холодно.

Избыток влаги летом уже навредил урожаю молодого и не только картофеля. И если дожди продолжатся, то в будущем Украину может ожидать ещё один картофельный кризис. Тем более сегодня продолжается рост спроса на картофель. Памятник черешне. Украинские фермеры уничтожают свой урожай © CC0, Pixabay

«Количество объявлений о покупке плодоовощной продукции продолжает увеличиваться. Огромным спросом пользовался картофель. Каждое пятое объявление о покупке — это поиск поставщиков картофеля», — сообщил 23 августа проект EastFruit со ссылкой на свою платформу EastFruit Trade Platform.

Картофель стал лидером по количеству продаж на минувшей неделе, указывалось в сообщении проекта.

В таких условиях можно уже осторожно говорить о возможном дефиците качественного картофеля на Украине. А это будет серьёзным вызовом для властей осенью — в сезон, который, как уверяют эксперты, будет весьма «горячим» в смысле общественных протестов.