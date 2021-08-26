Оператор «Северного потока – 2» оспаривает ограничения, которые могут сказаться на рентабельности проекта, не только в Германии, но также в судах ЕС и в арбитражном трибунале в Торонто

В среду, 25 августа, высший земельный суд Дюссельдорфа не удовлетворил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение Федерального сетевого агентства (BNetzA), которое ранее отказало «Северному потоку — 2» (СП-2) в исключениях из правил Третьего энергетического пакета ЕС. Их суть состоит в том, что оператор должен быть независимым от поставщика, а мощности газопровода должны резервироваться и под независимых поставщиков.

В то же время оператор СП-2, швейцарская компания Nord Stream 2 AG, на 100% является собственностью «Газпрома», и запланированный к поставкам газ также полностью принадлежит российской компании.

Больше года назад Федеральное сетевое агентство ФРГ отказалось предоставлять СП-2 освобождение из-под действия ключевых положений «Третьего энергопакета». Под них проект попал с 2019 года, когда Еврокомиссия внесла изменения в газовую директиву ЕС и распространила европейские ограничения на газопроводы из третьих стран, построенные после мая 2019 года. Немецкий эксперт ответила на вопрос, как Украина может отомстить России за «СП-2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа было ожидаемым. В Берлине не раз подчеркивали, что СП-2 должен соответствовать нормам «Третьего энергопакета». Этот пункт также прописан в совместном заявлении Германии и США, принятом после того, как Вашингтон согласился не останавливать проект санкциями.

«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», — сообщили в её пресс-службе 25 августа.

Nord Stream 2 AG оспаривает ограничения, которые могут сказаться на рентабельности проекта, не только в Германии. Так, в отчетности за первый квартал «Газпром» сообщал, что в Европейском Суде справедливости рассматривается жалоба оператора на то, что Общий суд ЕС отклонил иск о признании недействительными и отмене поправок к газовой директиве ЕС. В Nord Stream 2 AG считают, что они носят дискриминационный характер, приняты с нарушением принципов равноправия и пропорциональности, злоупотреблением полномочиями, а также с нарушением правил процедуры.

Кроме того, еще в сентябре 2019 года оператор инициировал разбирательство против Евросоюза арбитражным трибуналом ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ в рамках Договора к «Энергетической хартии ЕС». Арбитры будут заседать в канадском Торонто.

Nord Stream 2 AG претендует на статус независимого оператора

Судя по всему, оператор СП-2 ожидал такой исход судебного разбирательства в Германии и ещё в июне 2021 года подал заявку на сертификацию независимым оператором. Это не требует от «Газпрома» продажи прав собственности, но компания должна отказаться от контроля и прав на управление.

При этом в швейцарской компании отметили, что заявка на проведение сертификации «не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции компании Nord Stream 2 AG в отношении изменённой газовой директивы ЕС или целей, которые она продолжает твердо преследовать в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах».

Как и в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, в сертификации оператору противостоит польская государственная нефтегазовая компания PGNiG, которая участвует в процедурах в качестве третьей стороны. Кроме этого 25 августа руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон написал в Facebook, что компания готова предложить свои услуги по управлению СП-2 «как действительно независимый от России оператор ГТС». Хотя Макогон позже добавил, что это была шутка, использование украинской компании в качестве «спойлера» исключать нельзя. «Оператор ГТС Украины» собирается отобрать «Северный поток 2» у «Газпрома» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Не менее важным для СП-2 остается и использование мощности газопровода. Из-за ограничений «Третьего энергопакета» она может быть снижена вдвое, поскольку независимых поставщиков для проекта нет. Так как «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут подавать газ в сухопутные продолжения друг друга — OPAL, NEL и EUGAL, то газопроводы общей проектной мощностью 110 миллиардов кубометров стоит рассматривать вместе.

Сегодня «Газпром» ограничен в прямых поставках по OPAL газа из «Северного потока» на 18 млрд кубометров в год (50% мощности), а по «Северному потоку — 2» выпадение может достигать 27,5 млрд кубометров (также 50% мощности). Однако из-за взаимосвязанных сухопутных продолжений общие ограничения могут не превышать 27,5 млрд кубометров.

Однако аналитик Том Марзек-Мансер из компании Independent Commodity Intelligence Services считает, что этого можно избежать и полностью загрузить «Северный поток — 2» и OPAL. Он полагает, что выпавшие объёмы газа «Газпром» сможет продавать на своей электронной торговой платформе, установив точкой сдачи место, где СП-2 входит в территориальные воды Германии.

В этом случае появятся независимые поставщики, как и предусмотрено «Третьим энергопакетом», и уже они будут бронировать мощности трубопроводов на немецкой территории. Когда Евросоюз принял изменения в газовую директиву, похожий вариант выхода из ситуации уже рассматривался оператором проекта.

Сергей Лавров: Доверие России к ЕС в сфере энергетики серьезно подорвано

Доверие России ко многим европейским партнёрам в сфере энергетики серьезно подорвано, констатировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, опубликованном 23 августа. Глава российской дипломатии обратил внимание на то, что в мае 2019 года специально под проект газопровода «Северный поток — 2» в ЕС были приняты поправки в газовую директиву.

«Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены. Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений — защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров», — указал Лавров.

Россия со своей стороны, подчеркнул он, никогда не давала повода усомниться в своей надежности как поставщика углеводородного сырья.

«Вспомните морозные февраль и март 2018 года, вошедшие в историю под именем The Beast from the East. Кто тогда мобилизовал срочные дополнительные поставки газа в замерзающую Европу?» — напомнил он. Медведчук рассказал, как «Северный поток 2» ударит по Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Лавров, излагая позицию Москвы, сообщил, что для восстановления доверия первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией.

«Рассматриваем строительство газопровода «Северный поток — 2» как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости — ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае — энергоресурсы», — отметил глава МИД РФ.

Глава российской дипломатии констатировал, что с вводом СП-2 в эксплуатацию будет обеспечена диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения объемов его поставок на данный момент.

«Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки. Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договорённостей по поставкам российского газа в Европу — при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия», — подчеркнул Лавров.

Он также выразил мнение, что «Северный поток — 2» укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед.

Ангела Меркель: Германия чувствует ответственность за сохранение транзита газа через Украину

Германия чувствует свою ответственность за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера российского газа после 2024 года, когда истечет действующий контракт. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила 20 августа в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она напомнила, что в ФРГ в 2019 году была учреждена должность уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину. Его полномочия на этой неделе были возобновлены, «чтобы говорить о том, что можно и нужно продлить транзит через Украину после 2024 года».

«Мы чувствуем свою ответственность за это», — сказала Меркель.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что СП-2 на 2000 километров короче маршрута через территорию Украины, и позволяет в пять раз снизить выбросы в процессе транзита газа в Европу.

«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять — на какой срок, в каком объёме, а для этого мы должны получить ответ, в том числе, от наших европейских партнеров: сколько же они готовы у нас закупать?» — заявил президент РФ.

Кроме того, по его словам, контракт на транзит будет зависеть от состояния украинской газотранспортной системы.

Меркель в Москве также отметила, что «Северный поток — 2» — это «не российско-германский проект», а общеевропейский. Канцлер добавила, что говорила с российским лидером и о достигнутых с США договоренностях по этой тематике. Как известно, правительство ФРГ ранее неоднократно поддерживало строительство СП-2, но выдвигало условие — сохранение Украиной роли страны-транзитера.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 августа в Киеве Ангела Меркель повторила слова об ответственности Германии за продление транзита после 2024 года.

«Я серьезно отношусь к опасениям Киева, — также сказала она. — Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие».

При этом она предупредила, что «самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах». Готовиться к этому нужно не только Москве, но и Киеву, подчеркнула Меркель.

Один из возможных вариантов — это сотрудничество в сфере водородной энергетики, предложила она. Меркель добавила, что такой проект нужно развивать пошагово, и в 2024 году, когда истекает текущий контракт на транзит российского топлива через Украину, «он не сможет заменить газ». При этом «Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE Supply&Trading договорились сотрудничать в сфере развития водородных проектов.

Топ-менеджеры двух компаний в день визита Меркель в Киев подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, и планируют начать взаимодействие в рамках рабочих групп со следующего месяца.