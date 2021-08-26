В ночь на 26 августа в подмосковном Чкаловске приземлились два самолёта с эвакуированными из Афганистана. Россия вывезла не только обладателей российского гражданства, но и украинцев. К тому времени на Украине вот уже более недели находились афганцы, эвакуированные из страны при помощи украинских властей

Накануне, 25 августа, Афганистан покинули четыре российских самолёта.

«Четыре самолёта военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома города Кабула», — сообщила в тот день пресс-служба Министерства обороны России.

Ранее в тот же день стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина из Афганистана эвакуируют более 500 человек. За гражданами бывших советских республик отправили три Ил-76 и один Ил-62. Эти самолёты летели в Кабул не пустыми. На их борту находились одеяла, еда и вода, сообщает «Комсомольская правда».

При этом некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что украинцы якобы отказались эвакуироваться российскими бортами.

Однако находящиеся в Кабуле журналисты утверждают, что среди эвакуируемых были и украинцы. Так, корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц находился в столице Афганистана в момент эвакуации российских граждан, описал как проходила эвакуация.

«Сегодня около двух часов дня по местному времени около 500 человек привезли большой колонной с дипломатическими номерами: там и граждане России, и украинцы, и граждане стран ОДКБ. По пути никаких происшествий не было, доехали нормально», — рассказывал Коц.

Попасть в аэропорт Кабула сегодня не так-то просто: помимо американских блокпостов нужно миновать и блокпосты бойцов «Талибана»*.

Как рассказал другой российский журналист — Евгений Поддубный — выдвижение в аэропорт колонна начала ранним утром.

«Ночью у здания российского дипломатического представительства российские дипломаты начали формировать колонну с гражданами России, гражданами стран ОДКБ, а также Узбекистана и Украины. Собственно говоря, к утру колонна была сформирована и в сопровождении российских дипломатов и представителей движения «Талибан»* , которые обеспечивали безопасность в ходе движения колонны, граждане России и других стран выдвинулись в сторону аэропорта», — рассказал Поддубный. Из передряги за рубежом украинцев вновь вытянула Россия © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

При этом все люди очутились на российских бортах по своей воле.

«Это общие усилия Министерства иностранных дел, наших дипломатов, Министерства обороны Российской Федерации. Вывозят тех, кто обратился в наше посольство за помощью», — рассказал Коц.

На следующий день — 26 августа — он снова вышел на связь со своей редакцией. И в эфире передачи «Утренний Мардан» он ответил на вопрос ведущего об эвакуации украинцев.

«У меня нет, к сожалению, точных цифр (количества эвакуированных на российских самолётах граждан Украины — Ред.). Их (украинцев — Ред.) могло быть и больше, если бы не отношение к этой эвакуации со стороны официальной Украины. Появилась информация, что обзванивали и говорили: «Это будет предательство Родины, если вы эвакуируетесь». Я вполне допускаю, что такое было: я отлично помню эвакуацию из Китая — из Уханя», — рассказал Коц.

Теперь эвакуированным из Афганистана в Россию украинцам предстоит путь домой. И вряд ли их будут встречать цветами. Ведь они напомнят украинцам не только о провале эвакуации, организованной самой Украиной, но и о ряде скандалов, один из которых может больно ударить по рейтингу президента Украины Владимира Зеленского.

Скандал на скандале

Со взятием «Талибаном»* столицы Афганистана для украинской власти наступили нелёгкие времена. Официальный Киев не смог организовать эвакуацию собственных граждан, и теперь власти вынуждены оправдываться за скандалы по поводу того, почему украинцев так и не смогли вытащить из Афганистана.

Одним из самых громких и неприятных для власти скандалов стала история с рейсом украинского самолёта из Кабула в Иран в то время, как аэропорт столицы Афганистана превратился в убежище для всех, желающих бежать из страны.

Как заявил во вторник, 24 августа, замминистра иностранных дел Евгений Енин, в воскресенье, 22 августа, один из украинских самолётов захватили вооружённые люди и угнали в Иран.

В тот же день украинское издание «Страна», сославшись на Telegram-канал «Тёмный рыцарь», сообщило, что борт никто не угонял.

«Источники "Страны" в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями», — указывалось в сообщении.

Позднее в тот же день МИД Украины опроверг своего же чиновника, заявив, что борт из Афганистана в Иран никто не угонял. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко. Он же сообщил, что все самолёты, которые Украина использовала для эвакуации, успешно вернулись в Киев.

Тем временем в Кабуле оставались украинцы. Примечательно, что, если верить словам Енина, трудности у его сограждан были не столько с ожиданиями спасительных бортов, сколько с тем, как добраться в окружённый блокпостами аэропорт.

«Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», — отмечал Енин 24 августа. Салим Шах: Афганских солдат продали их генералы © из личного архива Салима Шаха

При этом Украина при желании могла бы организовать доставку своих граждан в воздушную гавань Кабула. И для этого не пришлось бы просить помощи у столь ненавистной официальному Киеву Москвы. Ведь уже были прецеденты, когда Украина вытаскивала из Афганистана нужных ей людей. Притом не граждан Украины, а афганцев.

Для партнёра ничего не жалко

Издание Украина.ру уже рассказывало о том, как глава Офиса президента Андрей Ермак вытащил из Кабула человека, близкого к бизнес-партнёру Ермака — Ванде Грицовой. Афганский режиссёр Сахраа Карими очутилась на Украине уже 17 августа — когда, по данными МИД Украины, Афганистан захотели покинуть 150 украинцев и члены их семей. Тогда же Ермак опубликовал совместное фото с режиссёром.

Спустя пять дней — 22 августа — издание «Украинская правда» опубликовало интервью с Карими, во время которого журналисты поинтересовались и обстоятельствами эвакуации режиссёра из Кабула. Позабыв об украинцах. Как глава Офиса Зеленского помог бизнес-партнёрам в Афганистане и нарывается на скандал © Twitter, Андрей Ермак

На вопрос, была ли Украина первой страной, предложившей Карими помощь с эвакуацией, Карими ответила:

«Нет, первой была Ванда Грицова — президент Академии кино и телевидения Словакии. У неё здесь есть друг — Андрей Ермак, она сконтактировала с ним, после чего украинская власть решила мне помочь. Она подтолкнула правительство Турции помочь нам выехать».

Примечательно, что, говоря о связях Ермака и Грицовой, «УП» ограничилась упоминанием того, что они были сопродюсерами украино-словацкого фильма «Межа», забыв о сериале «Славяне», который показывали по украинскому телеканалу «1+1» весной этого года.

На уточняющий вопрос, кто вышел на контакт с Карими со стороны Украины, та ответила чётко.

«Андрей Ермак», — указала режиссёр.

При этом мейнстримные украинские медиа, в том числе и оппозиционные, словно не замечают скандальных обстоятельств эвакуации. Спасение талантливого режиссёра и её семьи — дело благое. Вряд ли кто будет спорить с тем, что то, что человек, благодаря которому бы знаем и о неоконченных фильмах эпохи Демократической Республики Афганистан, сегодня находится в безопасности, — это прекрасно.

Но в то же время украинская власть не проявила подобного рвения в спасении обычных украинцев и членов их семей. Хотя, судя по словам Карими, тот же ОП или МИД могли обратиться за помощью к Турции.

Показательно и поведение украинских СМИ. После ответа о Ермаке журналисты «УП» не стали спрашивать о том, как же Карими оказалась в аэропорту Кабула и как именно ей помогли те же турки.

Впрочем, вполне возможно, СМИ ещё возьмут своё.

«Едва ли не каждую минуту отвечает на телефонные звонки. Говорит, что по приезду на Украину стала настоящей мишенью для журналистов. «Andriy Yarmak?» — уточняет она правильность написания фамилии главы ОП и поворачивает к нам экран смартфона. «Yermak, — подсказываем ей. — Он вам с чем-то помогает на Украине?» «Со всем», — с улыбкой отвечает Сахраа», — с такой репортажной зарисовки начинается интервью с режиссёром в «УП».

Ну а пока Ермак — последний, кого винят в неудачной эвакуации украинцев из Афганистана. Хотя, как показывает случай с Карими, у Офиса президента были все рычаги для того, чтобы граждане Украины покинули Кабул как можно скорее.

* Запрещённая в РФ террористическая организация