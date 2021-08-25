Из Афганистана, как и из охваченного эпидемией коронавируса в 2020 году Китая, Россия вывозит не только своих граждан, но и граждан стран постсоветского пространств, в том числе Украины

Считанные дни остаются до истечения срока эвакуации иностранцев из Афганистана — после 31 августа талибы, захватившие власть, не позволят выезд из страны. Именно они контролируют дорогу к столичному аэропорту, а безопасность внутри него обеспечивают американские военные. «Танки не могли стрелять». Эксперт о том, почему в Афганистане так и не удалось построить нормальное государство © REUTERS, Stringer

США и их союзники объявили о намерении вывезти из страны не только иностранцев, но и афганцев, помогавших им. Однако накануне высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил телеканалу CNN, что власти Соединённых Штатов осознают, что не успеют выполнить это обещание. По его словам, хоть за последние 10 дней вывезли около 70 тысяч гражданских лиц, это и близко не соответствует тому, сколько людей нужно эвакуировать из Афганистана. Весь мир поразили кадры из аэропорта Кабула: афганцы цеплялись за шасси и закрылки взлетающих самолётов в надежде вырваться из страны, где власть захватили талибы, но не выдерживали, срывались, падали и многие погибали.

Тем не менее, всех американцев, пожелавших эвакуироваться, Белый дом всё ещё может вывезти, заверили американские чиновники в комментарии телеканалу Fox News. К настоящему моменту американские военные вывезли из Афганистана 4 тысяч лиц, имеющих паспорта США, и членов их семей.

Каждая страна, естественно, в приоритетном порядке старается вывести собственных граждан.

17 августа пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что желание эвакуироваться из Афганистана изъявили 120 граждан Украины и члены их семей, это украинцы афганского происхождения и лица, работающие по частным контрактам. В ночь с 15-го на 16-е число украинский самолёт эвакуировал из Кабула 79 человек, из них граждан Украины было всего 8, остальные — граждане Белоруссии и Хорватии, а также подданные Нидерландов. Второй самолёт, направленный в Афганистан из Борисполя, не смог сразу приземлиться в Кабуле — из-за отсутствия безопасного коридора для доступа в аэропорт, задержкой с получением разрешения на взлёт и безопасный выход борта с территории Афганистана военно-транспортный самолёт Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации воздушных сил ВСУ застрял на некоторое время в Омане. Позабыв об украинцах. Как глава Офиса Зеленского помог бизнес-партнёрам в Афганистане и нарывается на скандал © Twitter, Андрей Ермак

Николенко заверял, что дипломаты поддерживают связь со всеми гражданами Украины, которые хотят эвакуироваться из Афганистана. Однако без инцидентов не обошлось. 12 украинских военнослужащих оказались фактически брошенными.

«На американской базе в Кабуле находятся 12 украинских военных. О ночной эвакуации украинского самолёта ребята ничего не знали. Никто не выходил с ними на связь. Всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находятся более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает», — рассказала Наталья, сестра одного из них.

По словам женщины, к украинцам приходили талибы, отобрали у них оружие и сказали, чтобы те «не рыпались, иначе всё будет по-другому».

На следующий день, комментируя эту ситуацию, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на военной базе возле Кабула украинских военнослужащих нет. Уточнив, что в стране находятся только украинские частные лица, которые нанялись на работу по частным контрактам. Тем не менее, они тоже граждане Украины, и обеспечить их безопасность — обязанность государства.

А потом и вовсе произошла детективная история. Вечером 23 августа заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил в эфире «Громадському радио»: «В минувшее воскресенье наш самолёт захватили какие-то люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолёт — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту, вместо того чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта».

Вскоре внешнеполитическое ведомство поспешило внести ясность в эту историю. Николенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сказал, что захваченных украинских самолётов в Кабуле нет, а информация о «захваченном самолёте», тиражируемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности, все самолёты, которые Украина привлекала для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно прилетели на родину, вывезя 256 человек. Пушков высмеял слух об «угоне» украинского самолета в Афганистане © РИА Новости, Илья Питалев

«Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы люди сели на необходимый самолёт в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой», — добавил официальный представитель МИД Украины.

Однако сам факт пребывания самолёта в исламской республике Николенко по сути не опроверг. Более того, представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибакш сообщил, что борт приземлялся в иранском Мешхеде для дозаправки, а после этого благополучно взял курс на Киев.

Однако, по информации источников издания «Страна» в авиационной сфере, украинская сторона решила подзаработать и совершила на самолёте, предназначенном для эвакуации, коммерческий рейс: нашлись богатые шииты-хазарейцы, оплатили перелёт в Иран валютой, золотом и драгоценностями. Кроме того, большая часть «афганских беженцев», которых вывезли украинскими самолётами, также купили себе места на борту за большие деньги, и эти средства, разумеется, шли мимо официальной кассы.

«Ушлость украинцев давно вошла в поговорку. Судите сами, там желающих уехать очень много. Каждый борт на счету. Отчего бы и не подзаработать немного? А потом сделать вид, что нас-де захватили, угрожали, мы ничего не знаем и наша хата с краю», — сказал военный эксперт Александр Михайловский в комментарии «МК».

По его словам, в Кабуле находилось много иранских консультантов, военных, разведчиков и бизнесменов, поскольку Тегеран был один из немногих спонсоров властей Афганистана, свергнутых талибами, и в какой-то момент возникла необходимость эвакуировать своих граждан, а из-за того, что столичный аэропорт контролируется США, прислать туда свой лайнер невозможно, поэтому пришлось договариваться с третьей стороной, которой стала Украина.

В Афганистане, как сообщил МИД, осталось ещё около 50 украинских граждан. Руку помощи в этой непростой ситуации протянул не кто иной, как Россия. Министерство обороны РФ по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию более 500 граждан России, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины. Созданная для этой операции авиационная группировка из 4 самолётов военно-транспортной авиации уже сосредоточена на аэродроме в Ульяновске. Во время перелёта всем нуждающимся будет оказана помощь военных медиков, кроме того, на бортах есть запасы воды, еды и одеял. Елена Бондаренко: В 2020 году только Россия протянула Украине братскую руку помощи © РИА Новости, Нина Зотина

Это не первый раз, когда Россия помогает гражданам Украины и других стран ближнего зарубежья, оказавшимся в западне вдали от родины. В разгар пандемии COVID-19 не все украинцы успели покинуть охваченный коронавирусом Китай. 3 февраля 2020 года Международные авиалинии Украины приостановили полёты в Поднебесную, и людям пришлось ждать эвакуации. Дату переносили несколько раз, а в итоге информация о ней и вовсе пропала с сайта посольства.

В итоге 4 февраля на самолёте Воздушно-космических сил РФ, который эвакуировал 147 человек, Китай покинули 10 граждан Белоруссии, 3 — Казахстана, по 1 — Украины и Армении. Как уточнил тогда посол РФ в КНР Андрей Денисов, если с другими странами дипмиссия непрерывно перезванивается и находится в контакте, то с Украиной по понятным причинам — нет, граждане этой страны массово не обращались, но единичные случаи были.

«Поскольку к нам обратились и граждане тех стран, которых мы считаем братскими, а я до сих пор считаю украинский народ братским, исходя из гуманных соображений и международного законодательства, мы смогли помочь этим людям. Они выходили на наше дипломатическое представительство через своих русскоязычных друзей, они же все по-русски общаются, они же в русских социальных сетях находятся», — рассказал подробности заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с корреспондентом издания Украина.ру.

Сенатор отметил, что российская сторона ни в коем случае не брала на борт людей, исходя из того, какой у него паспорт, главным условием было согласие человека по прилёту пройти обследование и соблюсти карантин.

«Вывезя из Китая граждан из других стран, я считаю, Россия очень многим подала пример. А на это получала из известных мест известные ответы про «вирусный гулаг» и прочую разную муть. Мы снова демонстрируем моральное превосходство над теми людьми или нелюдями, которые пытаются сделать из нас козлов отпущения и демонов», — заявил Климов.

Вот и сейчас, пока президент Украины Владимир Зеленский с трибуны саммита «Крымская платформа» в Киеве заверял, что Киев своих не бросает, Москва организовала эвакуацию украинцев из Афганистана, где ситуация остаётся крайне опасной.