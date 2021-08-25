Во вторник, 24 августа, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о принятии в качестве символа государства Большого герба Украины

Законопроект был зарегистрирован под номером 5712. Им предлагается установить описание большого Государственного Герба Украины и определить порядок его использования.

За проголосовали 257 депутатов при 226 необходимых. При этом голосование проходило под крики «Позор». Противники герба указывают, что Украине достаточно трезубца, а новый герб — пережиток монархии.

От голосования по утверждению проекта герба отказались партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Вопиющий геральдический дилетантизм. Что не так с проектом большого герба Украины © Facebook, Александр Ткаченко

В случае окончательного принятия закона о гербе он появится на официальных символах президента Украины, фасадах административных зданий и денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.

Эскиз-победитель

По поводу герба еще в ноябре 2020 года высказался министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он сообщал, что на Украине скоро может появиться новый государственный символ.

«Вместе с Денисом Малюськой (глава Министерства юстиции. — Ред.) как сопредседателем объявили результат конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины, проведённый Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования. <…>

Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для Большого государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеской державы Владимира Великого, то есть малый государственный герб», — писал Ткаченко в Facebook.

По его словам, к участию в конкурсе допустили 112 работ, а жюри из специалистов по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению возглавил соавтор малого герба Андрей Гречило. Одесский скульптор мастерит самый большой в мире герб Украины из необычного материала © Кирилл Максименко / Facebook

«Следующий шаг — Минюст подготовит проект закона Украины «О государственных символах», который будет передан в Верховную Раду. Если депутаты поддержат этот выбор конституционным большинством, соответствующий эскиз будет официально оформлен как Большой государственный герб», — заявил Ткаченко.

Впрочем, саму тему с гербом подняли не случайно.

Посмешище

Народный депутат из фракции правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский высмеял эскиз Большого герба Украины.

«Отобранный проект Большого герба немного напоминает рисунок Кисы Воробьянинова на корабле, куда Остап Бендер пристроил его в художником», — написал Бужанский в Telegram.

Его коллега по фракции Дмитрий Гурин считает, что предложенный герб довольно низкого качества.

«Проект-победитель имеет крайне низкое качество графики, дисбалансированную композицию и по-советски шароварного казака. На такое качество работы не найдётся 300 голосов в парламенте, необходимых для утверждения герба.

Вообще это нормально, когда на одну и ту же вещь проводится несколько конкурсов. Но это был пятый конкурс. Коллеги-депутаты, кажется, стоит остановиться», — отметил Гурин.

Даже самые большие «державники» украинского парламента — оппозиционеры из «Европейской солидарности» — не приняли эскиз.

«Салат гербовый», — под записью Ткаченко написал нардеп и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Долинский: Вятрович – это моральный урод, издевавшийся над памятью жертв Холокоста © Journalist Today

«Сначала «шлёпками» по независимости. А теперь такое», — указал он.

Не поняли герб и художники, в том числе и поддержавшие майдан.

«Многословный. Надеюсь, что использоваться будет преимущественно малый», — указывал умерший в августе 2021 года директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд в комментариях под записью Ткаченко.

А у себя на странице художник пошутил: «Широк большой герб Украины. Я бы сузил». В комментариях уже к этой записи Ройтбурд указал, что герб «расширенный ряженый» и напоминает ему китайскую бижутерию.

Даже те, кому в целом проект большого герба понравился, считают, что его нужно доработать.

«Убрать калину и пшеницу и все те листья. Калина имеет у украинцев горькие ассоциации (в частности, стала и символом Голодомора, горькой судьбы, крови). А пшеница — ну, вот как перестанем зерно в Польше закупать или где там, тогда и поговорим о нашей «житнице Европы», — заявил историк, специалист по геральдике и бывший глава пресс-службы полка «Азов» Александр Алферов.

Он также порекомендовал добавить корону Владимира Великого, улучшить образ архистратига Михаила и изменить изображение казака.

А вот рядовые украинцы от герба не в восторге. Им он кажется «шароварным» и в целом довольно низкого качества.