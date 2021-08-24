Президент Украины Владимир Зеленский определился с линией поведения в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом 31 августа. Зеленский будет ублажать и блефовать, рассказывая и доказывая, что только с ним можно иметь дело, потому что он – единственный сильный договороспособный политик в Украине

В пятницу, 20 августа 2021 года, состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ), которое красноречиво и демонстративно продолжило курс президента на укрепление властной вертикали и узурпацию всей полноты власти. С дальнейшим подавлением политических оппонентов и свободы слова, которые и мешают этому курсу своей критикой. «Неконструктивной», как считают в Офисе президента (ОПУ), СНБОУ и СБУ, которая и подбрасывает материал для расправ и первым, и вторым.

СНБОУ продолжил расправу со всеми оппонентами Зеленского, и больше всего досталось свободе слова. 22 августа 2021 года, стало известно, что президент подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о блокировке в Украине ресурсов «Ростелекома» и ряда российских СМИ, в том числе «Ведомостей» и «Московского комсомольца». Днем ранее Зеленский явно радостно и злорадно подписал аналогичные указы о санкциях против ресурса «Страна.юа» и его главреда Игоря Гужвы, против информресурсов блогера-политика Анатолия Шария, него самого, его жены Ольги и даже его тещи Аллы Бондаренко.

Похоже, Зеленского убедили, что бороться с родственниками и «выкорчевывать зло с конем» — это тоже признак политической доблести и силы. А Зеленский должен убедить в этом Байдена. Зеленский утвердил санкции против Шария и Гужвы © пресс-служба Президента Украины

А чтобы убеждать и обманывать американского визави было легче, Зеленский и ему подкинул «ништячков» — ввел персональные санкции против нардепа Андрея Деркача (обнародовал записи разговоров Байдена-старшего и Порошенко и доказал причастность Хантера Байдена-младшего к коррупции в Украине в деле «Буризмы»), Андрея Телиженко (бывшего украинского дипломата в Вашингтоне, который впервые разоблачил вмешательство украинских властей в выборы в США в 2016 году) и Константина Килимника (соратника Пола Манафорта, главного политтехнолога Дональда Трампа, врага и критика Байдена).

Параллельно Зеленский прошелся и по олигархам — СНБОУ начал добивать Дмитрия Фирташа, против которого в июне были введены санкции, а теперь было решено вернуть в госсобственность его предприятие «Черкассы Азот». Ущипнул даже главную олигархическую цель США в Украине — Игоря Коломойского, ибо поручил Кабмину решить вопрос с неуплатой государственных сборов компанией «Международные авиалинии Украины» («МАУ»), 25% акций которой владеет олигарх.

Однако при этом Зеленский и его «узурпаторы» из СНБОУ практически не тронули других главных олигархов — Рината Ахметова, Виктора Пинчука и даже Петра Порошенко. Потому что первый поддерживает власть, второй опекает грантоедов-соросят, а третьего пока не велят трогать в США. Несмотря даже на то что посадить Порошенко — это одно из главных предвыборных обещаний Зеленского, за которое его, ненавидя «шоколадного барыгу», и избрали президентом.

Но Зеленский, видимо, хочет, чтобы американцы дали ему четкую команду, и только тогда Порошенко кранты.

Более того, своей нерешительностью Зеленский даже нивелировал отличный пас, который дал ему, вы не поверите, экс-президент Виктор Янукович, свергнутый в 2014 году в результате госпереворота. Адвокаты Виктора Федоровича проснулись и возобновили уголовное дело №62019000000000403 «по фактам умышленной сдачи Крыма рядом лиц, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».

«Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил незаконное постановление Офиса генерального прокурора о закрытии инициированного защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича уголовного производства», — сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

И огласил главную «предъяву» своего клиента предшественникам: «те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность». Вперед, к диктатуре! Зачем Зеленский через СНБО ввел санкции против СМИ и политической оппозиции © пресс-служба президента Украины

По задумке Януковича, Зеленский, который сейчас как бы с помощью «Крымской платформы» пытается вернуть Крым Украине, среди виновных в его «сдаче» вроде бы не значится и должен был инициативу эту судебную поддержать. Потому что она дает ему возможность руками судей и правоохранителей вполне «патриотично» расправиться с Порошенко, который просто бредит реваншем и спит и видит, как он возвращает себе власть, вырывая ее из рук Зеленского.

И хотя Порошенко среди фигурантов указанного выше дела тоже нет, но зато там есть Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Валентин Наливайченко, Сергей Пашинский, Виталий Кличко, Олег Тягныбок, Игорь Тенюх, Юрий Луценко, Степан Полторак. Все они виноваты в госперевороте и крови на майдане, а также в том, что Крым ушел в Россию. Потом они или работали при президентстве Порошенко (премьерами, генпрокурорами, министрами и так далее), или сейчас работают в предвыборном штабе и могут оказать ему посильную помощь в борьбе за власть. И уже оказывают.

А мэр Киева Виталий Кличко так и вообще рвется сегодня в главные фрондеры «зеленой» власти.

Сажая и наказывая этих людей, Зеленский мог и наказать Кличко, и выйти на Порошенко, который тоже фактически разжег гражданскую войну в Донбассе, кинув против собственного народа армию, и фактически приблизил потерю еще двух украинских территорий — тех частей Донецкой и Луганской областей, где провозглашены ДНР и ЛНР.

Это могла бы быть удачная комбинация: Янукович так или иначе отомстил бы своим обидчикам, которые, по его мнению, должны сидеть на нарах за майдан и госпереворот. А Зеленский с его помощью подавил бы своих оппонентов и потенциальных обидчиков, норовящих вышибить из-под него президентское кресло. Ну, и, конечно же, реально доказал бы американским кураторам, что он — решительный и смелый политик, который всех может прижать к ногтю. И, ясное дело, человек, опять безоговорочно пользующийся доверием подавляющего числа сограждан.

Если Зеленский засадил бы за решетку хотя бы пару-тройку персонажей из указанного выше списка во главе с Порошенко, то ему бы опять люди поверили. Может, не более 73%, как было в 2019-м, но близко к этому. «Ты покинул берег свой родной». Эксперт о том, почему заметалась власть Зеленского © пресс-служба президента Украины

Но Зеленский, увы, избрал другую тактику — он борется за электорат Порошенко, не преследуя ни самого Петра Алексеевича, ни его соратников-подельников. И, конечно же, то, что Зеленский действует так с оглядкой на американцев, тоже не добавляет ему баллов в глазах сограждан. И — что самое противное — в глазах американцев тоже. Американцам, изгнанным с позором из Афганистана людьми в тапочках и шлепанцах на босу ногу, сейчас не до внутренних украинских разборок и грызни за власть в Украине. Им там нужен решительный глава неоколониальной администрации, способный выполнить их задачи и реализовать хотелки. Все!

И Зеленский, взяв курс на узурпацию власти, в этом качестве мог бы подойти. И с оппонентами разобрался, и олигархов посадил, и страну к распродаже подготовил, и русофобию в нужном градусе поддерживает — чем не «сукин сын, но наш сукин сын».

Могло бы подброшенное Януковичем «дело о госизмене» дать Зеленскому еще и компромат на американцев и их роль в сдаче Крыма в 2014 году, если бы Турчинов, Яценюк и прочие на допросах «запели» и рассказали, кто надоумил их сдать полуостров мирно, без команды защищать его с оружием в руках. Циркулируют же слухи, что так сделали, чтобы на дразнить Россию и не нарваться на ее ответку. А ведь тогда у власти в США были демократы Барака Обамы, однопартийца нынешнего Байдена, и с компроматом на руках с ним у Зеленского мог бы быть совсем другой разговор.

Но, похоже, и украинцы, и американцы хорошо знают цену и способности Зеленского. А также его нерешительность, прикрытую блефом и мелкой хитростью, которые могут стоить Зеленскому и власти, и даже жизни. Если он не подойдет и станет не нужен, а его противникам дадут команду «фас»…