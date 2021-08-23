Накануне празднования Дня независимости в Киеве 23 августа прошёл саммит под названием «Крымская платформа», который власти Украины давно готовили и пиарили на всех международных площадках

Цель собрания — в очередной раз осудить Россию и координировать действия по «деоккупации полуострова», чтобы он со временем стал частью Европы, как и Украина, как заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал саммит «Крымской платформы» антироссийским и недружественным. По его словам, главный посыл мероприятия — отказ признавать Крым частью РФ.

«Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, Крыма. В этом плане наше отношение абсолютно однозначное — как к антироссийскому мероприятию», — заявил Песков.

Лидеры крупных западных стран предпочли лично не дискредитировать себя участием в саммите, прислав каких-нибудь заместителей и помощников. Ангела Меркель, посетившая Киев 22 августа, на «Крымскую платформу» не осталась.

Саммит проходил в КВЦ «Парковый» под звуки протеста сотрудников телеканала «НАШ», который власти намереваются закрыть. «Крымская платформа»: на разогреве у Зеленского выступит Джамала © Джамала/Инстаграм

Во вступительном слове президент Зеленский похвастался, что впервые вопрос «деоккупации» Крыма впервые вынесен на столь высокий уровень, собрав 46 делегаций.

«Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров», — заявил украинский президент, подчеркивая, что для этого РФ нужно активнее давить санкциями.

Он также обратился к иностранным государствам с призывом обеспечить «свободу навигации в Черном и Азовском морях». Обеспечивать «свободу навигации» у берегов Крыма недавно попытался британский эсминец «Дефендер», то есть президент Украины открыто призывает к аналогичным военным провокациям.

Зеленский признал, что Украина сама никогда не сможет вернуть Крым, подталкивая к конфликту с РФ другие страны. После Зеленского выступили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Украина понесла огромные потери от утраты Крыма, по оценкам экспертов, речь идет об около 100 млрд долларов, а российские военные базы на полуострове якобы грозят всему миру экологической катастрофой.

«Одна из глобальных проблем — Крым находится на грани экологической катастрофы. Дом миллионов украинцев превращается в военную базу и режимный объект», — заявил Шмыгаль.

«Крымская платформа» нужна Украине, прежде всего чтобы о ней не забывали в западных странах. Киеву необходимо постоянно напоминать о себе как о жертве «российской агрессии», что является одним из условий выделения финансовой помощи и кредитов. Кроме того, критика Киева со стороны западных стран относительно коррупции, ущемления прав национальных меньшинств и закрытия СМИ должна поутихнуть, если власти Украины будут почаще плакаться в жилетку. «В Офисе президента довольны первым саммитом «Крымской платформы». Такая насыщенная информационная повестка помогла функционерам сместить негативные акценты с кейса введения санкций против оппозиционных СМИ и блогеров. Также активная международная картинка помогает Офису президента сместить информационный фон внутри страны, где проблем с каждым днем все больше», — пишет Telegram-канал «Женщина с косой».

Блогер Анатолий Шарий называет проходящий саммит «мини-заседанием ООН», хотя на выходе, по его словам, получилось классическое «много шума из ничего».

На саммите глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о непризнании присоединения Крыма и поддержке крымских татар. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм рассказала о многолетней поддержке Украины, выразила надежду, что "платформа" донесёт до всех, что Крым — это Украина и что Россию хотят "поставить на её место". «Крымская платформа» и неадекватные платформеры

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в своем выступлении, что Литва будет работать над усилением санкций против России до тех пор, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предсказуемо провел параллели с ситуацией в своей стране и вспомнил потерянные территории Грузии. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в своем выступлении напомнил об операции «Олуя» 1995 года — силовом подавлении сербской республики на территории Хорватии, видимо, подталкивая Украину к такому же решению.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, как увидела очереди на границе с полуостровом из людей, которые хотели попасть в Крым, и бегущего по минному полю ребенка.

Неприятным сюрпризом для властей Украины стала лишь речь президента Венгрии Яноша Адера, который не столько раскритиковал РФ (ради чего собственно и собирался саммит), сколько подверг критике политику украинизации и ущемления прав национальных меньшинств на Украине.

По информации Telegram-канала «Легитимный», этим мероприятием Офис президента Зеленского хочет повысить ставки в торгах с Кремлем.

«Главная задача «Крымской платформы» — это включить крымский кейс в кулуарные торги. Офис президента прекрасно с этим справляется, выведя уже его в кейс обсуждения, хоть и не так, как хотелось (мало гостей приехало, и ранг их не высокий). Наши функционеры повышают ставки в торгах с Кремлем. Проблема только в одном, хватит ли нам денег на информационные войны с Кремлем», — пишет «Легитимный».

По итогу саммита страны-участницы подписали совместную декларацию, в которой признали Российскую Федерацию государством-оккупантом.

На следующих подобных саммитах будут приниматься очередные призывы к РФ, подписываться декларации, проводиться брифинги, но дальше создания картинки для СМИ дело не пойдет. Однако властям Украины сугубо картинка и нужна. В целом же первый саммит «Крымской платформы» можно резюмировать словами: «поговорили, разошлись».