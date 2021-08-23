Канцлер ФРГ Ангела Меркель, пообщавшись с президентом РФ Владимиром Путиным, а ещё раньше - с американским лидером Джо Байденом, привезла согласованные с ними решения, прежде всего по «Северному потоку-2», президенту Украины Владимиру Зеленскому в преддверии его визита в США

Глава немецкого правительства прибыла в Киев спустя два дня после визита в Москву, 22 августа. Однако встреча высокопоставленного и уважаемого европейского политика получилась, как охарактеризовал немецкий журналист Йорг Бланк, будничной.

«Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на «Зелёных» в следующем федеральном правительстве?» — задался вопросом он. Что знает Меркель? О целях и последствиях двойного визита © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Своё отсутствие столичный градоначальник объяснил сам и даже показал: на видео, которое Кличко опубликовал на своей странице в соцсетях, охранник в аэропорту не пропустил мэра, где тот в соответствии с протоколом должен был встречать канцлера Германии, как это было во время её прошлых визитов, поскольку его не было в списке.

Украинцы в соцсетях высмеяли Владимира Зеленского за этот инцидент: одни назвали произошедшее цирком шапито, другие предложили не пускать президента в Киев, третьи расценили недопуск Кличко в аэропорт как месть за отсутствие на заседании СНБО 20 августа. Сам мэр неоднократно говорил, что руководство страны давит на него из-за активной работы на посту главы города, а на заседание СНБО его пригласили за 2,5 часа до начала, вместо этого он уехал в рабочую поездку в Чернигов.

По прилёту в Киев канцлер ФРГ Ангела Меркель возложила цветы к памятнику Неизвестному солдату — символу победы над нацизмом, таким образом почтив память убитых в Великой Отечественной войне.

«Признаваемый европейским лидером Ангелой Меркель символ Победы над фашизмом — памятник Неизвестному солдату. Лидер страны, которая в 1941 напала на Советский Союз. Нашим неучам истории хороший пример, что такое быть европейской и демократической страной, где нет произвола нацизма», — написал в Facebook депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Ларин.

Донбасс спасать надо, а как — никто не знает

После чего канцлер Германии отправилась в Мариинский дворец на переговоры с Зеленским. Пообщавшись даже меньше часа — 49 минут — с глазу на глаз, лидеры вышли на совместную пресс-конференцию. Приоритетной темой переговоров, как сообщил Зеленский, стала ситуация в Донбассе. По его словам, важно, чтобы в рамках «нормандского формата» была консолидированная позиция по плану мирного урегулирования, которая должна основываться на кластерах, он также подчеркнул необходимость имплементации решений саммита лидеров «нормандской четвёрки», прошедшего в Париже в декабре 2019 года. Тайные переговоры по Донбассу: в чём суть «кластерных» предложений © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть тут очень активные усилия наших партнёров. Мы стремимся добиться режима стабильного прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытия контрольно-пропускных пунктов со стороны оккупированных территорий и доступа Международного комитета Красного Креста на эти территории», — заявил Зеленский.

И тут Меркель произнесла фразу, которая явно приободрила украинского лидера: «Россия является участником этого конфликта, и потому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов, и мы всё время именно крутимся возле этой проблемы».

Позже, комментируя заявление канцлера ФРГ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине — Минских договоренностях: в документе обозначены стороны конфликта, Россия к ним не имеет никакого отношения, более того, она даже не упоминается в тексте.

«Ангела Меркель проявила некоторую неадекватность в оценке проблем «нормандской четвёрки», похвалив Киев за отказ от прямых переговоров с непризнанными республиками Донбасса. Это явно противоречит Минским соглашениям, при этом ранее подобные заявления в Берлине не звучали. В ходе переговоров один на один Ангела Меркель вполне могла предупредить Киев, что игра на обострение с Москвой грозит ему новыми проблемами, а также призвать не играть против Германии и «Северного потока-2». Учитывая это, окончательные выводы о будущем урегулирования на востоке Украины и отношения Киева к «Северному потоку-2» можно будет сделать только после предстоящих переговоров Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне», — заявил директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Однако затем Меркель перешла ближе к истине. Она констатировала, что в реализации Минских соглашений продвинулись не так, как хотелось бы, и выступила за проведение новой встречи лидеров «четвёрки» — этому формату нужна положительная повестка, другого формата у нас нет. Зеленский также выразил готовность к переговорам в «нормандском формате» на высшем уровне. Эксперт объяснил, что рядовые украинцы на самом деле думают о Донбассе и отношениях с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Что касается саммита «нормандской четвёрки». Все хотят провести саммит «нормандской четвёрки» так, чтобы это стало весомым шагом на пути внутриукраинского регулирования. Но для того, чтобы проводить саммит, нужно какое-то субстантивное наполнение этого саммита. Оно по-прежнему отсутствует. В настоящий момент единственное, о чём можно говорить, — это констатировать отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам и деградацию ситуации», — заявил Песков.

На пресс-конференции Зеленский посетовал, что Берлин не оказывает ту военную помощь, которую ожидает Киев: «Мы обращались относительно поставок оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают, однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы всё ещё на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем».

«У сторон есть разные акценты в интерпретации Минских соглашений и приоритетов: Зеленский делает главный акцент на стабилизации положения в Донбассе, что само по себе, конечно, тоже очень важно, но это не есть выполнение Минских соглашений в полном объёме, поскольку Минские соглашения — это не только о стабилизации, они также включают в себя условия по реинтеграции востока в политическое, социально-экономическое пространство Украины. И вот здесь, как мне кажется, между Берлином и Киевом есть расхождения. Для Меркель Минские соглашения — это всё-таки комплексный документ, который должен рассматриваться и выполняться в полном объёме, для Зеленского в силу понятных причины — прежде всего внутриполитической обстановки и слабости украинского президента перед лицом очень агрессивных правых политических сил — в целом Минские соглашения не приемлемы, поэтому он хочет из них выбрать то, что реально может выполнить, что кажется ему наиболее удобным и что даст ему серьёзные политические очки в избирательной кампании, которая уже не за горами. Поэтому вроде как все согласны, что надо выполнять Минские соглашения, а в какой последовательности, с чего начать, как конкретно это делать, ясности по-прежнему нет», — объяснил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik.

«Северный поток-2» vs «зелёная» энергетика

Второй центральной темой переговоров лидеров была энергетика. В день между визитами Меркель в Москву и Киев судно «Фортуна» завершило укладку труб в экономической зоне Дании и пересекло морскую границу с Германией. Окончание работ в немецких территориальных водах (прокладка труб на участке 13-14 км), согласно извещению профильных служб ФРГ для моряков, запланировано на 12 сентября.

«Мы рассматриваем этот проект только через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. Я считаю, что это оружие, и не замечать, что это оружие не только для Украины, а для всей Европы, неправильно. Говорить о «Северном потоке — 2» как об экономике Украина точно не будет. Я считаю, что это настолько опасно, что даже сейчас, пока проект не достроен, мы видим, кто контролирует цены на газ в Европе и как они меняются, прыгают вверх, поэтому это вопрос политический и вопрос безопасности. Окончание строительства потока, его имплементация и пользование им приведут к большим рискам, и это будет на руку только РФ», — заявил Зеленский.

В последнее время биржи действительно очень чувствительны к заявлениям российской стороны по энергетическим вопросам. Так, после слов президента РФ Владимира Путина на совместной пресс-конференции с Меркель в Москве о приближающемся завершении строительства «Северного потока-2» рост цен на газ на фьючерсном рынке Европы замедлился.

В Киеве канцлер ФРГ подчеркнула, что «Северный поток — 2» — это европейский проект, а не российско-немецкий, но при этом сказала, что серьёзно относится к опасениям Киева о прекращении транзита, и отметила особенную ответственность своей страны за сохранение поставок газа через Украину после истечения срока действующего контракта в 2024 году. Вместе с тем она заверила, что «если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», то Германия будет выступать за новые санкции против «Северного потока-2» на европейском уровне. Эксперт объяснил, что будет с поставками газа из России через 20 или 30 лет © finobzor.ru

Меркель дала совет Киеву — готовиться к сокращению транзита газа и развивать альтернативную энергетику, поскольку в рамках перехода к климатическому нейтралитету Европе через 25 лет нужно будет гораздо меньше газа, чем сейчас, значит, топливо к тому моменту не будет идти ни по украинской ГТС, ни по «Северному потоку-2».

«Переход на «зелёную энергетику» и «зелёный курс»… Украина нуждается в большой сумме денег и более длительном сроке, поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина и что может потерять наша страна после того, как завершится договор 2024 года, и кто даёт конкретные гарантии. О замене газотранспортной системы на «зелёную» инфраструктуру: эта замена точно будет дольше, чем к 2024 году», — отметил Зеленский.

Иными словами, президент Украины обратил внимание канцлера на то, что «зелёная энергетика» — это долгосрочный проект, а «Северный поток-2» запускают уже сейчас.

Тем не менее, всего несколькими часами позднее «Нафтогаз» подписал меморандум о развитии водородных проектов с немецким газовым трейдером RWE, который, как пояснил председатель украинской компании Юрий Витренко, предусматривает возможность производства «зелёного» водорода, его хранения и экспорта в Германию, а транспортировать его можно и как смесь с природным газом через существующую сеть газопроводов, отдельными газопроводами или по морю, но самый быстрый вариант — судами, которые уже используют для транспортировки аммиака (газовозы). По словам Витренко, стороны прямо сейчас начинает работать над пилотным проектом по производству «зелёного» водорода, который впоследствии будет превращён в «зелёный» аммиак, предназначенный для поставок в Германию. Борис Марцинкевич: перспективы «зелёного» водорода на Украине © видео Украина.ру

Кроме того, сотрудничество с Германией и ЕС в рамках «зелёного» энергетического Меркель обудила с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Как он написал в Telegram-канале, Киев заинтересован в пилотных водородных проектах с немецкими партнёрами для начала совместного производства и транзита водорода в Германию и Европу и уже передал немецкой стороне на рассмотрение несколько украинских проектных предложений.

Любопытно получается: Зеленский сомневается насчёт рациональности упора на «зелёную энергетику», но в тот же день Украина подписывает документы о сотрудничестве с Германией в этой сфере. Витренко явно самовольно подобные сделки не заключает, так что, судя по всему, это указка от западных партнёров, исполненная Киевом.

«Видимо, для отвлечения внимания Зеленский вновь стал жаловаться на то, что Украина якобы не получила никаких гарантий в свете предстоящего запуска «Северного потока — 2», а также говорить о возможном некоем «зелёном» курсе Украины, одновременно намекая на предоставление очередной финансовой поддержки для его реализации со стороны Запада», — считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

А вот по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, Меркель сама получила ряд требований — от Байдена: что должен сделать Путин для того, чтобы «Северный поток — 2» начал работать и чтобы США не вводили санкций относительно его ввода в эксплуатацию, — вот эти американские требования канцлер ФРГ и озвучила в Москве. Конгрессмены США ждут Зеленского, чтобы повлиять на Байдена © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

«Выслушав Путина и поняв возможности для своего манёвра, Меркель, безусловно, поделилась своим мнением с Зеленским. Но, думаю, она будет настаивать на том, чтобы те условия, о которых, собственно, она договаривается с Путиным, были приняты», — пишет дипломат в колонке для издания УНИАН.

Схожей точки зрения придерживается и бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев: «Меркель разумно была сначала у президента США, потом у президента России и теперь скажет коллективное решение Зеленскому. Зеленский его потом перепроверит в Соединённых Штатах. И ему придётся разговаривать с Путиным. Нужно снимать корону, вести переговоры с Российской Федерацией».

Ну что ж, теперь у президента Украины есть неделя на обдумывание полученных от президентов США и России посланий перед таким долгожданным визитом в Вашингтон, где он 31-го числа встретится с Байденом лично.