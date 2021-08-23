Правительство Украины объявило о своем намерении резко сократить объемы субсидий, выделяемых гражданам страны для оплаты услуг ЖКХ. Согласно официальной информации, с 1 сентября нынешнего года коммунальных льгот будут лишены более 50% нынешних субсидантов

Уже с января 2022-го правом соответствующих привилегий не смогут воспользоваться уже две трети местных жителей. Как утверждают эксперты, новая практика поможет не только привлечь в казну дополнительные средства, но и наказать сотни тысяч украинцев, «пытающихся обмануть государство». О том, что намерение пополнить бюджет за счет обнищавших сограждан может стоить Киеву имиджа, в правительстве предпочитают не думать.

Семидесятилетней жительнице Киевской области Наталье Мороз местные чиновники пригрозили штрафом и даже тюремным заключением. А все потому, что пенсионерка не смогла предоставить в службу социальной защиты официальных доказательств законности доходов прописанных в ее квартире двух сыновей.

«Один сын работает охранником в Киеве, другой помогает по хозяйству соседям, — резюмировала женщина. — Нигде они по трудовой книжке не числятся. Что мы теперь — не люди?» На Украине растут тарифы ЖКХ. Украинцы выбирают: заплатить или повеситься

Патетическое заявление Натальи Игоревны прозвучало в контексте отчаяния и безысходности. Сотрудники местного городского исполнительного комитета отказали ей в выделении субсидии на погашение долгов за свет, газ, воду и отопление. В том случае, если соответствующее решение вступит в силу, Мороз будет платить за коммунальные услуги в общей сложности 5400 гривен (около 14,9 тысячи рублей) ежемесячно.

«Как мне быть, если лично я получаю пенсию в размере 2100 гривен, а сыновья перебиваются с хлеба на воду?» — спрашивает она.

На приеме у народного депутата от правящей партии пенсионерка получила оригинальный совет: «Выписывайте своих никчемных великовозрастных детей из квартиры, тогда мы подумаем, дать ли вам какие-либо льготы».

Лишать жилплощади своих «никчемных великовозрастных детей» женщина отказалась.

Уведомления о прекращении уже действующих «льготных» договоров по ЖКХ получили около ста тысяч украинских семей. При этом официальный Киев пытается оправдать свои действия нерадивостью самих субсидантов. Как отмечено в заявлении Министерства юстиции Украины, отныне из-за несвоевременного проведения платежа по коммунальным счетам «ответственный квартиросъемщик» будет не только лишен «всяческих льгот», но и привлечен к административной и даже уголовной ответственности.

«Если долг по соответствующим квитанциям превышает три месяца, а работоспособные члены отдельно взятой семьи по-прежнему претендуют на субсидию, эти люди такой субсидии больше не увидят, — резюмировала в беседе с корреспондентом издания Украина.ру высокопоставленная чиновница украинского Минюста. — Помимо прочего, государство наверняка добьется возвращения всех средств, выплаченных тем людям, кто не имел права на льготы».

Каким именно образом украинское государство будет отнимать деньги у тех, кто на протяжении последних нескольких лет якобы «незаконно получал» упомянутые льготы, пока не сообщается. Известно лишь, что уже в сентябре нынешнего года на Украине будет запущена «Единая электронная система для соискателей социальных выплат».

Министр социальной политики и цифровой трансформации страны Марина Лазебная пообещала, что «лишних людей в списках субсидантов не будет».

«Создадим реестр, где будет видно [о человеке] все: где он работал, какие у него доходы и какой стаж, — подчеркнула, в частности, она. — Для нашего государства такая практика выльется в возможность правильно формировать бюджет и предоставлять помощь только тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются». Коммуналка растет, субсидии сокращают. Что ждёт украинцев © Украина.ру/Стрингер

Впрочем, в последнее время на Украине сумма выделяемых субсидий на семью не превышала в общей сложности 750 гривен (около 2 тыс. руб). Разбогатеет ли украинское государство на ликвидации соответствующих социальных льгот — неизвестно, но уже сейчас можно заявить одно: в финансовом отношении бедные граждане Украины станут еще беднее, уверены аналитики.

«Украинский потребитель не выдерживает действующих цен и тарифов, поэтому он выходит на улицы и перекрывает автодороги, — заявил на пресс-конференции в Киеве украинский экономист и политолог Андрей Новак. — В дальнейшем граждане будут вынуждены еще больше тратить на оплату услуг ЖКХ и соответственно меньше выделять средств на покупку продуктов и других товаров. Людям придется менять структуру своего потребления в пользу выплат по коммунальным счетам».