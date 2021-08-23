Враг, герой и адъютант Мюллера. Мгновения весны и курганы славы первого певца Донбасса

Говорят, что у народных песен есть конкретные авторы и даже люди, которые первыми их спели. И про этих людей много чего известно, но мы порою даже не удосуживаемся узнать их имена. Есть в Донбассе песня, которую любой донбассовец, хоть ночью разбуди, споёт и ни в одном словечке не ошибётся. А спросишь днём про то, кто ее написал и первым спел, — почти наверняка ответят неверно. Впрочем, я, конечно, могу ошибаться.
Догадались, что за песня такая? Наша, донецкая, про курганы и молодого парня. Приведу её полностью:
Спят курганы тёмные,
солнцем опалённые,
и туманы белые
ходят чередой…
Через рощи шумные
и поля зелёные
вышел в степь донецкую
парень молодой.
Там, на шахте угольной,
паренька приметили,
руку дружбы подали,
повели с собой.
Девушки пригожие
тихой песней встретили,
и в забой направился
парень молодой.
Дни работы жаркие,
на бои похожие,
в жизни парня сделали
поворот крутой.
На работу славную,
на дела хорошие
вышел в степь донецкую
парень молодой.
Песне этой, написанной в 1939 году для кинофильма «Большая жизнь» поэтом Борисом Ласкиным и композитором Никитой Богословским, в этом году исполняется ровно восемь десятков лет. В фильме её спел Макар Ляготин, которого сыграл артист Лаврентий Масоха.
Родился будущий актёр в Киевской губернии в крестьянской семье. Через небольшое время после рождения Лаврентия семья переехала в Киев. Лаврентий был вторым ребёнком, старший брат Пётр родился на пять лет раньше. Пётр Масоха — звезда украинского немого кино. Шестнадцатилетним юношей Лаврентий Масоха начал работать на заводе, был модельщиком литейного цеха, но в 19 лет решил связать свою жизнь с кинематографом и поступил на режиссёрский факультет Киевского музыкально-драматического института им. Николая Лысенко.
Отрицательный положительный герой
Лаврентий Масоха за свою жизнь сыграл около пятидесяти ролей, большинство из которых были второго плана. Режиссёры предлагали Лаврентию играть в основном отрицательных героев.
Некоторые киноведы считают, что в этом виноват старший брат Пётр. Всё дело в том, что во время войны Пётр Масоха оказался на оккупированной территории, в 1943 году его отправили в Германию. После возвращения на родину Петру запретили играть в столичных театрах и участвовать в съёмках. Тень неблагонадёжности упала и на младшего брата, именно поэтому режиссёры не слишком-то доверяли Лаврентию играть положительных героев.
Впрочем, главного своего злодея Лаврентий Масоха создал еще до войны. После премьеры картины «Большая жизнь» (1939), в которой Лаврентий сыграл сына кулака и вполне закоренелого врага народа, актёра настигла слава. Именно в этой картине Масоха показал свои великолепные вокальные данные и навсегда вписал себя в историю песни «Спят курганы тёмные» как самый первый её исполнитель. Удивительно то, что хорошую и очень правильную песню про ударный труд во благо и на радость вложили в уста отрицательного героя.
Персонаж Лаврентия Масохи Макар Ляготин — настоящий вредитель, классово чуждый элемент. Правда, в продолжении фильма, которое сняли только в 1946 году, через семь лет после первой части он исправился, занял правильную сторону, внедрился в ряды полицаев, начал работать, так сказать, под прикрытием.
Вредитель и враг из первой части киноленты в ее второй части превратился в настоящего героя (даже медаль получил), нашёл свою любовь. Я очень часто повторяю, что надо бороться за каждую душу, что человеку свойственно ошибаться, быть ведомым, чрезмерно дерзким или даже агрессивным. Это касается и времён ушедших, и сегодняшних. Заклеймить, отвернуться — это всегда успеется, а вот перевоспитать — это процесс кропотливый, и порою он даёт удивительные результаты.
Последняя роль
В августе 1973 года состоялась премьера военной ленты, ставшей культовой, «Семнадцать мгновений весны». Лаврентий Масоха сыграл помощника Мюллера Шольца и умер на съёмках этой картины.
Из воспоминаний Народного артиста СССР Леонида Броневого: «В фильме Масоха играл моего адъютанта. Он должен был войти в кабинет и сказать: «Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц прибыл». И вот Татьяна Лиознова говорит: «Мотор, начали». А он: «Группенфюрер, штардартер…» Лиознова: «Стоп. Ещё раз. Собрались. Начали. Мотор». А он опять то же самое и так несколько раз. Лиознова рассердилась: «Безобразие, сколько можно пленки тратить? Вы же опытный артист. Перерыв». Мы с ним пошли попить чайку. Я его успокаивал. Очень трудно русскому человеку такое выговорить. Это предложение даже годится на роль скороговорки для театральной студии…»
После перерыва Масоха снова начал коверкать слова, Лиознова, режиссёр очень требовательный, раскричалась и объявила конец смене. Съёмки в киноленте «Семнадцать мгновений весны» оказались для Лаврентия Масохи последними, умер он в ресторане ВТО после рюмки водки. То ли не смог пережить позор и обиду, то ли просто время пришло.
Заслуженный артист РСФСР ушёл из жизни 20 июня 1971 года. Изначально его могила находилась в Москве на Донском кладбище, но позже прах перевезли в Киев и перезахоронили на Байковом кладбище. Пётр Масоха пережил младшего брата на 20 лет и был похоронен рядом.
Курганы
Если вам, дорогие современники, лень смотреть весь фильм «Большая жизнь», то непременно посмотрите хотя бы отрывок, в котором герой Масохи в компании двух лузгающих семечки улыбчивых девушек идёт и поёт песню «Спят курганы тёмные». Когда смотришь этот отрывок, невольно вспоминаешь «Повесть о жизни» Константина Паустовского.
Мой любимый отрывок про лузганье: «В Юзовке почти не бывало дождей, и жаркий ветер днём и ночью завивал мусор, штыб и куриный пух. Все улицы и дворы были засыпаны шелухой от подсолнухов. Особенно много её накапливалось после праздников. Грызть подсолнухи называлось по-местному «лузгать». Лузгало всё население. Редко можно было встретить местного жителя без прилипшей к подбородку подсолнечной шелухи. Лузгали виртуозно, особенно женщины, судачившие около калиток. Они лузгали с невероятной быстротой, не поднося семечки ко рту, а подбрасывая их издали ногтем».
Вскоре после выхода фильма «Большая жизнь» на экраны песню «Спят курганы тёмные» исполнил Марк Бернес. В киноленте сам Бернес сыграл положительного героя — инженера. После появления песни шахтёры подарили Никите Богословскому большой кусок антрацита, на котором были написаны дарственный текст и отрывок из песни.
Во время Великой Отечественной войны в оккупированной Одессе песня была запрещена приказом №12 корпусного генерала Петра Думитреску от 3 июня 1942 года. На мотив «Спят курганы тёмные» существовала антинемецкая песня. Некоторое время песня была гимном Макеевки (сейчас ДНР).
В 1969 году с песней «Спят курганы тёмные» дебютировал на телевидении в праздничном концерте ко Дню шахтёра будущий Народный артист СССР, уроженец Енакиево Юрий Богатиков. А в 1996 году группа «Любэ» выпустила кавер-версию песни в альбоме «Комбат», в том же году Николай Расторгуев её исполнил в телепередаче «Старые песни о главном».
Кто бы ни исполнял песню, а за восемь десятков лет её исполнили действительно выдающиеся вокалисты, в том числе золотой голос Донбасса Иосиф Кобзон — каждый раз отчего-то кажется, что песне этой ну никак не может быть всего-то восемьдесят лет, ну как минимум ей должно быть хотя бы сто пятьдесят. Ровно столько лет исполняется в этом году городу-герою Донецку.
Песня, спетая много лет назад Лаврентием Масохой, теперь всегда будет неофициальным гимном Донбасса. Я даже представить себе не могу, какой талантливой и бьющей в цель должна быть какая-то новая песня, чтобы затмить «Спят курганы тёмные». С этой песней спускались в забой и шли в бой, с ней отмечали самые главные праздники, до сих пор ни один праздник дончан не обходится без этой песни. Поют и стар, и млад, с музыкальным сопровождением и без, попадая в ноты и не совсем, поют всем открытым донецким сердцем!
Поют с надеждой на лучшие времена, когда по-новому слышимая фраза «дни работы жаркие, на бои похожие» перестанет звучать так пугающе, так остро, так по-военному современно.