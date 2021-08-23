Враг, герой и адъютант Мюллера. Мгновения весны и курганы славы первого певца Донбасса

В понедельник, 23 августа 2021 года, исполняется 112 лет со дня, когда родился Лаврентий Масоха — первый исполнитель песни, которая в одночасье и на долгие годы стала любимой песней донбассовцев

Говорят, что у народных песен есть конкретные авторы и даже люди, которые первыми их спели. И про этих людей много чего известно, но мы порою даже не удосуживаемся узнать их имена. Есть в Донбассе песня, которую любой донбассовец, хоть ночью разбуди, споёт и ни в одном словечке не ошибётся. А спросишь днём про то, кто ее написал и первым спел, — почти наверняка ответят неверно. Впрочем, я, конечно, могу ошибаться. Плохой парень спел главную песню Донбасса и резко похорошел © Скриншот

Догадались, что за песня такая? Наша, донецкая, про курганы и молодого парня. Приведу её полностью:

Спят курганы тёмные,

солнцем опалённые,

и туманы белые

ходят чередой…

Через рощи шумные

и поля зелёные

вышел в степь донецкую

парень молодой.

Там, на шахте угольной,

паренька приметили,

руку дружбы подали,

повели с собой.

Девушки пригожие

тихой песней встретили,

и в забой направился

парень молодой.

Дни работы жаркие,

на бои похожие,

в жизни парня сделали

поворот крутой.

На работу славную,

на дела хорошие

вышел в степь донецкую

парень молодой.

Песне этой, написанной в 1939 году для кинофильма «Большая жизнь» поэтом Борисом Ласкиным и композитором Никитой Богословским, в этом году исполняется ровно восемь десятков лет. В фильме её спел Макар Ляготин, которого сыграл артист Лаврентий Масоха.

Родился будущий актёр в Киевской губернии в крестьянской семье. Через небольшое время после рождения Лаврентия семья переехала в Киев. Лаврентий был вторым ребёнком, старший брат Пётр родился на пять лет раньше. Пётр Масоха — звезда украинского немого кино. Шестнадцатилетним юношей Лаврентий Масоха начал работать на заводе, был модельщиком литейного цеха, но в 19 лет решил связать свою жизнь с кинематографом и поступил на режиссёрский факультет Киевского музыкально-драматического института им. Николая Лысенко.

Отрицательный положительный герой

Как в Донецке ловили душегуба на живца-чемпиона © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Некоторые киноведы считают, что в этом виноват старший брат Пётр. Всё дело в том, что во время войны Пётр Масоха оказался на оккупированной территории, в 1943 году его отправили в Германию. После возвращения на родину Петру запретили играть в столичных театрах и участвовать в съёмках. Тень неблагонадёжности упала и на младшего брата, именно поэтому режиссёры не слишком-то доверяли Лаврентию играть положительных героев.

Впрочем, главного своего злодея Лаврентий Масоха создал еще до войны. После премьеры картины «Большая жизнь» (1939), в которой Лаврентий сыграл сына кулака и вполне закоренелого врага народа, актёра настигла слава. Именно в этой картине Масоха показал свои великолепные вокальные данные и навсегда вписал себя в историю песни «Спят курганы тёмные» как самый первый её исполнитель. Удивительно то, что хорошую и очень правильную песню про ударный труд во благо и на радость вложили в уста отрицательного героя.

Персонаж Лаврентия Масохи Макар Ляготин — настоящий вредитель, классово чуждый элемент. Правда, в продолжении фильма, которое сняли только в 1946 году, через семь лет после первой части он исправился, занял правильную сторону, внедрился в ряды полицаев, начал работать, так сказать, под прикрытием.

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Последняя роль

В августе 1973 года состоялась премьера военной ленты, ставшей культовой, «Семнадцать мгновений весны». Лаврентий Масоха сыграл помощника Мюллера Шольца и умер на съёмках этой картины.

Из воспоминаний Народного артиста СССР Леонида Броневого: «В фильме Масоха играл моего адъютанта. Он должен был войти в кабинет и сказать: «Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц прибыл». И вот Татьяна Лиознова говорит: «Мотор, начали». А он: «Группенфюрер, штардартер…» Лиознова: «Стоп. Ещё раз. Собрались. Начали. Мотор». А он опять то же самое и так несколько раз. Лиознова рассердилась: «Безобразие, сколько можно пленки тратить? Вы же опытный артист. Перерыв». Мы с ним пошли попить чайку. Я его успокаивал. Очень трудно русскому человеку такое выговорить. Это предложение даже годится на роль скороговорки для театральной студии…»

После перерыва Масоха снова начал коверкать слова, Лиознова, режиссёр очень требовательный, раскричалась и объявила конец смене. Съёмки в киноленте «Семнадцать мгновений весны» оказались для Лаврентия Масохи последними, умер он в ресторане ВТО после рюмки водки. То ли не смог пережить позор и обиду, то ли просто время пришло.

Заслуженный артист РСФСР ушёл из жизни 20 июня 1971 года. Изначально его могила находилась в Москве на Донском кладбище, но позже прах перевезли в Киев и перезахоронили на Байковом кладбище. Пётр Масоха пережил младшего брата на 20 лет и был похоронен рядом.

Курганы

Если вам, дорогие современники, лень смотреть весь фильм «Большая жизнь», то непременно посмотрите хотя бы отрывок, в котором герой Масохи в компании двух лузгающих семечки улыбчивых девушек идёт и поёт песню «Спят курганы тёмные». Когда смотришь этот отрывок, невольно вспоминаешь «Повесть о жизни» Константина Паустовского.

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Вскоре после выхода фильма «Большая жизнь» на экраны песню «Спят курганы тёмные» исполнил Марк Бернес. В киноленте сам Бернес сыграл положительного героя — инженера. После появления песни шахтёры подарили Никите Богословскому большой кусок антрацита, на котором были написаны дарственный текст и отрывок из песни.

Во время Великой Отечественной войны в оккупированной Одессе песня была запрещена приказом №12 корпусного генерала Петра Думитреску от 3 июня 1942 года. На мотив «Спят курганы тёмные» существовала антинемецкая песня. Некоторое время песня была гимном Макеевки (сейчас ДНР).

В 1969 году с песней «Спят курганы тёмные» дебютировал на телевидении в праздничном концерте ко Дню шахтёра будущий Народный артист СССР, уроженец Енакиево Юрий Богатиков. А в 1996 году группа «Любэ» выпустила кавер-версию песни в альбоме «Комбат», в том же году Николай Расторгуев её исполнил в телепередаче «Старые песни о главном».

Бессмертными не рождаются. Донецкий герой и шесть спасенных Иванов © Адрес вашего дома (1972) фильм Иосиф Кобзон — каждый раз отчего-то кажется, что песне этой ну никак не может быть всего-то восемьдесят лет, ну как минимум ей должно быть хотя бы сто пятьдесят. Ровно столько лет исполняется в этом году городу-герою Донецку.

Песня, спетая много лет назад Лаврентием Масохой, теперь всегда будет неофициальным гимном Донбасса. Я даже представить себе не могу, какой талантливой и бьющей в цель должна быть какая-то новая песня, чтобы затмить «Спят курганы тёмные». С этой песней спускались в забой и шли в бой, с ней отмечали самые главные праздники, до сих пор ни один праздник дончан не обходится без этой песни. Поют и стар, и млад, с музыкальным сопровождением и без, попадая в ноты и не совсем, поют всем открытым донецким сердцем!

Поют с надеждой на лучшие времена, когда по-новому слышимая фраза «дни работы жаркие, на бои похожие» перестанет звучать так пугающе, так остро, так по-военному современно.