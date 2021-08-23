Выражение лица видного государственного деятеля независимой Украине Давида Арахамии как бы символизирует квинтэссенцию сильных чувств, которые эта независимость вызывает у сограждан, — здесь и непонимание, что с ней делать, и восторг удивления, и даже лёгкая тень аутизма

Давид Георгиевич Арахамия родился в 1979 году в Сочи, однако семья вскоре переехала жить в соседнюю Абхазию, откуда в 1992 году была вынуждена бежать во время грузино-абхазской войны. Один из украинских сайтов, описывая нелегкую жизнь подростка Давида, пишет: «Оттуда им пришлось бежать от русско-грузинской войны. Тогда Давиду было 12 лет. Семье пришлось скитаться: сперва поехали в Латвию, потом в русскую Пемзу. В конце концов осели в украинском Николаеве». Украина – диктатура посредственностей © пресс-служба президента Украины / Михайло Марків / пресс-служба президента Украины / Михайло Марків / Перейти в фотобанк

Вы не ослышались: и город они написали вместо Пензы «русская Пемза», и война у них «русско-грузинская». Расскажите это абхазам, которые в начале девяностых подверглись нашествию звиадистов. Возможно, автором публикации подразумевается помощь абхазам чеченских отрядов во главе с Шамилем Басаевым — ну так Басаев известный побратим украинских националистов. Не говоря уже о том, что во время чеченских войн те же самые отряды чеченских боевиков находили приют на территории самой Грузии. Так что, уважаемые украинские коллеги, не лезьте в кавказские дела со своими майданными шаблонами — сплошная пемза получается. Жизнь замечательных людишек. Мужчина «низкой социальной ответственности» © rubryka.com / Facebook/Слуга Народу

Но вернёмся к нашему повзрослевшему герою. Окончив школу в Николаеве, Давид учился в коммерческом «Европейском университете» (принадлежащее одной семье учебное заведение с большим количеством филиалов по всей Украине) прошел магистерскую программу Professional Management в Open University London и занялся собственным бизнесом в сфере IT. Далее следы Арахамии теряются в США, где он становится известен под псевдонимом Дэвид Браун. Оттуда он прибывает на Украину аккурат к событиям 2014 года, становится активным участником Евромайдана в Николаеве, начинает бурную деятельность по сбору финансовых средств для ВСУ.

Несмотря на попытки украинских СМИ изобразить из Арахамии богатого бизнесмена, который продал свой чрезвычайно успешный бизнес на Западе, чтобы быть с Родиной в ее тяжёлой час, глядя на простоватое лицо Давида Георгиевича, что-то мешает поверить в его финансовую гениальность в заокеанской «стране наживы и чистогана». Зато на Украине его дела быстро пошли в гору — в 2014 году деньги на войну «патриоты» давали охотно, СМИ «волонтёров» любили, финансового учета почти не велось.

Так началось стремительное восхождение Арахамии к вершинам украинской власти. В кратчайший срок он назначен советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтёрской деятельности, уже в сентябре 2014 года — уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре — председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. Любопытно, что при этом паспорт Украины прибывший из США гражданин Грузии Давид Арахамия получил лишь в феврале 2015 года.

Дальше ещё чудесатей. Войдя в круг политических соратников Владимира Зеленского (четвёртый номер в парламентском списке «Слуги народа» на выборах 2019 года), господин Арахамия назначается членом наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром», становится секретарем Национального инвестиционного совета, а заодно руководителем фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде, руководителем депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с США (важнейшая позиция, учитывая роль Соединённых Штатов в управлении Украиной). Вдобавок — главой Подкомитета по вопросам надзора за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов. Жизнь замечательных людишек. Государство — это они

В новом качестве и не теряя выдающегося выражения лица, Арахамия обрушил на украинцев целый ряд душераздирающих заявлений. В числе прочего высказал сожаление, что Украина утратила возможность шантажировать весь мир ядерным оружием: так и сказал — «шантажировать весь мир». Но показательно, что борец за «честную» Украину сохранил удивительные для нового поколения «демократов» привычки. В частности, украинская пресса сообщает, что в поданной 5 июня 2020 года декларации господин Арахамия занизил стоимость своего дома минимум в десять раз. Дом в 10 километрах от Киева, площадью почти триста квадратных метров в элитном коттеджном посёлке, оценён (если верить Давиду Георгиевичу) в 37 тысяч долларов. Для финансового гения, который шутя сколачивал миллионные долларовые состояния, несколько мелковатый масштаб мошенничества.

Стороннего наблюдателя не оставляет впечатление, что господин Арахамия (он же Дэвид Браун) не совсем тот человек, за которого себя выдаёт. Точнее, сомнение не в имени его, а в том, что Давид Георгиевич настолько значительный интеллектуальный самородок, что смог в своей жизни всего достигнуть сам. Ведь действительно, взлёт невероятный — и искренне изумление от него так и застыло на лице нашего героя.

Как говаривал классик, Шариков может развиться в чрезвычайно развитую в духовном отношении личность, а многие так думали и про всю украинскую независимость. Но какова «независимость» — таковы и лики ее. Или все-таки личины?