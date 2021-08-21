Накануне празднования юбилея независимости и проведения «Крымской платформы» президент Владимир Зеленский направо и налево раздаёт интервью. Вот и 20 августа он дал интервью представителям пяти СМИ, в том числе даже одного российского

Российским журналистом оказался представлявший «Новую газету» Дмитрий Быков. Да-да — тот самый. Тут такая бездна смыслов… Впрочем, из интервью Зеленского естественным образом следовало, что давать интервью российскому журналисту он бы и не стал. Кроме того, во встрече принимали участие Изабель Хуршудян из Washington Post, Стефан Сиоан из Liberation, Майкл Бакфиш из Funke Media, Виталий Сыч из украинского «Нового времени».

Началась беседа с заявления Зеленского, которое могло бы внушить осторожный оптимизм. Говоря о прибытии в Киев Ангелы Меркель Зеленский сказал: «мне скорее приятно, что это будет прямой рейс из Москвы в Киев — их давно не было». Но если вы считаете, что Зеленский собирается что-то делать для того, чтобы таких рейсов стало больше — вы ошибаетесь.

Украина и Германия

Зеленский вполне внятно указал, что если сам по себе полёт из Москвы ему, вроде бы, интересен, то вот Ангела Меркель — не очень. Он прямо указывает, что «конфетно-букетный период (в отношения Украины и Германии — Ред.), когда нас радовал сам факт встречи, давно миновал».

Кроме того, он вообще с подозрением относится к Меркель — «она действительно всегда очень хотела помогать Украине и при этом хотела сохранить отношения хорошие, теплые или экономические с Россией, хотя я знаю, что немецкая сторона всегда называет их прагматичными», между тем сидеть на двух стульях невозможно.

Честно говоря, это тот случай, когда мы с Зеленским согласны — если Германия хочет прагматичных отношений, то это не к Украине. Нельзя пытаться дружить с Украиной и не столкнуться с претензиями от неё.

Ну и, наконец, Зеленский прямо вмешивается в выборы в Германии, заявляя, что «было бы симметрично, если бы во главе Украины стоял Зеленский, а во главе Германии — "зелёный"». Несколько извиняет Зеленского того, что это был прямой ответ на вопрос немецкого журналиста, но…

В общем, если кто-то связывает какие-то надежды с визитом Меркель в Киев, то лучше ему эти надежды оставить.

Украина и НАТО

«С каждым годом, на который затягивается принятие Украины в НАТО, влияние России растёт».

В общем, примерно так: мощь России зависит от того, является ли Украина членом НАТО или нет. Как только Украина будет принята в НАТО российский режим падёт.

Помните изящные рассуждения Збигнева Бжезинского относительно того, что Россия без Украины никогда не сможет стать империей? Давно уже установлено, что Бжезинский был неправ. Хотя бы потому, что Россия стала де-факто империей в XV веке, а Украину окончательно поглотила только в XVIII. Нынешние рассуждения Зеленского — продолжение логики Бжезинского, только в её клиническом воплощении.

Тем не менее, где-то Зеленский прав — вступление Украины в НАТО ещё более ухудшит отношения между Западом и Россией и заставит Россию предпринимать меры для усиления обороны на юго-западном направлении.

Мы, правда, не уверены, что в результате влияние России перестанет расти. Оно ведь не потому растёт, что Украина не член НАТО, а потому, что демонстрирует альтернативный вариант мировой политики.

«Северный поток — 2»

С одной стороны, Зеленский смотрит на развитие ситуации вокруг СП-2 как на «плохое кино, когда мы знаем, чем фильм закончится, но до последнего надеемся, что в нем появится неожиданный поворот».

Ему не нравится позиция Запада по этому поводу (он будет жаловаться Байдену), ему представляется маленькой компенсаций в миллиард долларов, и он надеется, что «процентов на тридцать-сорок есть шанс повлиять на развитие этого сюжета» (вероятно это значит, что в блокирование СП-2 он всё же не верит).

Но провокационную попытку немецкого журналиста обратить внимание на «зелёную энергетику» Зеленский с негодованием отверг. Он отлично понимает, что «зелёная энергетика» обходится Украине слишком дорого, а потому хочет сохранять ядерную генерацию и как-то договориться о газе…

Украина как «антиРоссия»

Дмитрий Быков прямо намекнул Зеленскому, что «Украина могла бы стать центром свободного славянского мира», но этому препятствует закон о языке…

Естественно, Зеленский драться не полез, но ответил жёстко:

— «Кто мешает говорить по-русски?»

Действительно — кто? Быков задал конкретный вопрос и получил в ответ на него… вопрос.

— «Говорить, что здесь запрещают русские каналы… Их запрещают не за то, что они русские, и тем более не за язык. CNN никто не запрещает».

Нельзя говорить о том, что на Украине запрещают российские СМИ. Их просто запрещают. Но не за то, что они русские, и не за язык, а за то, что дают не ту информацию, которую дают «Новое время» и CNN.

— «Идет ведь не просто война. Это война многослойная: горячая, информационная, газовая, теперь добавили к ней еще религиозную… Давайте закончим войну. И тогда уже договоримся о языке и обо всём остальном».

Кому Зеленский это говорит? Например — Виталию Сычу. Грантоеду, русофобу, пропагандисту войны… Если войну прекратить, где он, простите, столоваться будет?

Но ответ Быкову по поводу языка всё же прозвучал — украинские власти запрещают русский язык на Украине потому что война. Война — с Россией. Но русский язык запрещается на Украине. Видимо после того, как война прекратиться, Украина будет запрещать русский язык в России. Или мы что-то не так поняли?

P.S.: Дмитрий Быков конечно выдающийся литератор. Читаешь его и видишь перед собой вместо Зеленского рационально мыслящего человека, умеющего внятно формулировать свои мысли. Увы, достаточно зайти на сайт «Нового времени» (там, правда, опубликован только фрагмент интервью), чтобы убедиться — большую часть связанных мыслей привнёс в интервью сам Быков.

К сожалению, из текста ушли подлинные шедевры, вроде того, что Украина, оказывается, имеет статус «почти члена» ЕС и НАТО. Интересно, эти организации знают, что у них есть институт «почти членов»?