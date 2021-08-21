Посмотрел недавно российский фильм «Солнцепек». Долго думал. И понял, что он не только о начальных событиях гражданской войны в Луганской области в 2014 году. Он о сути постамайданных властей, которые могут пожалеть даже животных, чтобы создать нужную видимость гуманизма, но им совсем не жалко людей, собственно, homo

Начинается кино с показа тех дней, когда Украина впервые бросила против собственных граждан всю мощь своих вооруженных сил (ВСУ) и карателей из так называемых добробатов.

Тогда пришедшим к власти бенефициарам госпереворота-2014 очень нужно было, с одной стороны, убрать из Киева и куда-то деть гулевой народец из почуявших силу активистов майдана и вышедших на свободу уголовников-отморозков, которые тоже нуждались в каком-то пристройстве. С другой — надо было как-то остановить и показательно наказать жителей Донецкой и Луганской областей, которые не согласились в госпереворотом и его целями по тотальному переформатированию Украины в «Анти-Россию» и уже провозгласили свои народные республики — ДНР и ЛНР. Вот в Киеве и решили натравить первых на вторых. Чтобы, значит, исправить ситуацию. Ведь власти фактически «опоздали» в Донбассе с «одесским вариантом», когда в Одессе 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов сожгли почти 5 десятков «сепаратистов» и «колорадов-ватников». Или с «харьковским», когда нанятые властью «активисты майдана» громили и избивали участников тамошнего антимайдана. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Вот кино и начинается с того, что банда добробатовцев врывается в деревню на Луганщине, всех убивает, насилует, издевается. И взрослых и детей. Но при этом один из садистов-убийц выстрелом перебивает цепь и освобождает белую собачку, которая пыталась защитить хозяев а потом убегает. Чтобы стать предвестником хороших новостей для ополченцев, защитников Донбасса.

Этот эпизод и может быть символом постмайданных властей Украины: собачку пожалели, а вот людей убили. Что при Петре Порошенко, который начал гражданскую войну. Что при Владимире Зеленском, который, идя во власть, обещал стране мир, но фактически отказался даже от переговоров о нем и подвел ситуацию в Донбассе к новому кровавому обострению.

Сейчас все медленно, но уверенно не только в Украине или России, но и во всем мире Зеленского начинают подозревать в двурушничестве и желании ради сохранения своей власти развязать новую войну в Донбассе. Чтобы опять продать такую агрессивную русофобию своим западным кураторам-спонсорам, подтвердить готовность выполнять любые их приказы и задачи. И таким образом заслужить благосклонность хозяев и их разрешение править в Украине дальше. За этим Зеленский 30 августа сего года и летит в США.

Но перед этим «мальчик Зе» одной рукой создает себе имидж доброго и гуманного человека, а другой по-прежнему жестоко и бесчеловечно давит «вату» и «сепаратистов» под видом государственных изменников, записывая в них тех, кто либо угрожает его власти, либо — это очень важно! — не нравится американцам.

Так, например, 6 августа 2021 года Зеленский подписал закон, предусматривающий усиление борьбы против жестокого обращения с животными. Документ в лучших традициях мировых образцов подобных документов вводит с 14 лет уголовную ответственность за жестокое обращение с братьями нашими меньшими. И запрещает травить, ранить, бить и убивать бездомных животных, применять эвтаназию для регулирования численности бездомных животных и даже заниматься попрошайничеством с животными или фотографировать людей за деньги с дикими животными. Не говоря уже о том, чтобы замуровывать братьев наших меньших в подвальных помещениях или оставлять питомцев в салонах автомобилей при температуре воздуха более +20 или менее —5 градусов Цельсия. А если с живностью случится непоправимое, то полиция обязательно должна проводить экспертизу для выяснения причины смерти животного. Вперед к диктатуре! Зачем Зеленский через СНБО ввел санкции против СМИ и политической оппозиции © пресс-служба президента Украины

Гуманно? Бесспорно. При этом же — выборочно из последних таких припадков гуманизма — Зеленский взял под личный контроль дело о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, под видом самоубийства убитого неизвестными прямо в своем доме. А чуть раньше президент резко озаботился проявлениями расизма в украинском обществе и осудил расистское нападение на темнокожего олимпийского чемпиона Жана Беленюка. «Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — призвал Зеленский.

Но люди не смогли не обратить внимание на совсем другое. Например, на то, что Зеленский ничего не сделал, чтобы было раскрыто хоть одно резонансное политическое преступление. В том числе, и против журналистов. Например, так и не нашел времени, чтобы встретиться с матерью убитого в апреле 2015 года писателя Олеся Бузины и не озаботился расстрелом из гранатомета оппозиционного телеканала «112 «Украина», потом им же незаконно закрытого. Но зато призывал полицию найти и разобраться с теми, кто поджег крышу дома родителей некоего Виталия Шабунина, антикоррупционного активиста и любимчика американки Кристины Квин, временной поверенной в делах США в Украине и «смотрящей от хозяев».

Точно так же Зеленский не отреагировал на призыв экс-вице-президента «Энергоатома» и экс-нардеп Александра Ковтуненко, предложившего «ликвидировать» работников редакции «Страны.ua». «Весь кодляк Гужвы (Игоря, главреда издания. — Авт.) на подрывной работе. С подобными не аргументируют, подобных ликвидируют, если бы в Украине была военная контрразведка. Это именно их вопросы», — написал Ковтуненко в соцсетях. И ничего. Нет, вру — сначала сторонники Зеленского перекупили «Страну» и заставили ее работать на президента. А потом, как им кажется, и вообще провели шикарную операцию прикрытия своих новых «агентов». Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) на своем заседании ввел санкции против «Страны» и ее главреда — уже упомянутого Гужвы. Как против «госизменников, работающих на Россию». А с 21 августа «Страну» вообще заблокировали по старому интернет-адресу.

«Агенты» оказались еще и тупыми, но наглыми и уверенными, что все люди — быдло, «пипл, который все схавает», а потом «повоняет и забудет» (это вообще главные принципы отношения постмайданных властей к умственным способностям сограждан). И Гужва и его зашкваренные соратники сразу заявили: вот, мол, видите, вы думали, что мы — «консервы, работающие на Зеленского», а мы — борцы, и нас щемят. «Американцы нас кинут, а русские нас не простят»: украинские соцсети о событиях в Афганистане © REUTERS, Stringer

Но потом все вернулись на круги своя: имидж «гонимых» был создан, а «Страна» спакойненько начала открываться по новому адресу. И дело свое дело она сделала — начала травлю Анатолия Шария, блогера и лидера Партии Шария (ПШ), и членов его семьи. Дошло до того, что санкции ввели против жены — Ольги Шарий и ее матери Аллы Бондаренко.

«Мне абсолютно плевать на какие-то там санкции и незаконные попытки борьбы с нами. Но вводить санкции против моей мамы… Решил бороться с моей мамой? Днище ты», — заявила по этому поводу Ольга Шарий. Но Зеленскому и его соратникам явно все по барабану — им свое делать надо. Параллельно СНБОУ зачистил практически последних не только политических оппонентов Зеленского, но еще и неугодных американцам политиков во главе с действующим народным депутатом Андреем Деркачем, который в свое время возглавил разоблачения причастности президента США Джо Байдена и его сына Хантера к коррупции в Украине и разграблении ее бюджетных средств.

Инициировала этот предвизитный приступ борьбы СБУ. И ее глава Иван Баканов все четко, но тупо и пафосно разъяснил: «Санкции, которые сегодня предложила ввести Служба безопасности, касаются нескольких направлений. В первую очередь они ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне. По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно….Наш долг — защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке».

А вот секретарь СНБО Алексей Данилов вольно или невольно проговорился о главном недостатке такой «санкционной «борьбы с врагами» — она должна укрепить власть Зеленского и пустить пыль в глаза кураторам. Но пока не поучается. «…Решением СНБО введены санкции в отношении народного депутата Деркача и еще определенного круга лиц, которое было под санкциями Соединенных Штатов Америки, о которых мы докладывали ранее. Мы этим решением почти его (санкционный список — Авт.) закрыли. Там осталось, если я не ошибаюсь, два или три человека. Остальные лица сегодня находятся под санкциями», — сказал он. И тем самым это «ветеринар на службе кардинала» признал: Зеленский пока боится трогать олигархов во главе с Игорем Коломойским, который привел его к власти, но теперь является одной их главных мишеней США. Президент Украины думает, что возьмет массовостью борьбы с «российской агрессией», русофобией и расправой с личными врагами семейства Байденов, и в США забудут об олигархах.

Что же, визит покажет, кто есть ху и что получит Зеленский. Может вообще ничего не получить, кроме дополнительных проблем и удаления от руля и корыта. И ничего удивительного тут нет по двум причинам. Во-первых, так всегда и бывает, когда гуманизм и человеколюбие ставят на службу политики и избирательно использует в политических игрищах как прикрытие и обман. Это неизменно ведет к трагическому финалу практически любого лжеца у власти.

Во-вторых, ложный и избирательный гуманизм никогда не обманывает простых людей, которые в конце концов и выносят вердикт правителям.

И Зеленскому вынесут. Ведь параллельно он же еще хочет ограбить и людей. Месяц назад Верховная Рада 274 голосами народных депутатов «за» приняла в первом чтении законопроект №5660 «О принудительном исполнении решений». Им предусматривается выселение граждан Украины из жилья за долги за коммунальные услуги. По решению суда. Если задолженность за коммунальные услуги превышает 10 минимальных зарплат, то есть по состоянию на 2021 год это 60 тыс. грн. (чуть больше 2 тыс. долл.). А 2021 году долг украинцев за коммуналку вырос рекордно — свыше 82 млрд. грн (почти 3,1 млрд. долл.). «Страна.ua» против Анатолия Шария: борьба за аудиторию или электорат? © Facebook, Анатолий Шарий

Другими словами, отберут у многих. И если не жилье, то другое имущество. Сумма долга может погашаться за счет взыскания за счет другого имущества должника — средств на банковских счетах, ценных металлов и бумаг, автомобиля. А чтоб все пошли под «раскулачивание», должникам могут запретить выезжать за границу. А если должники будут сопротивляться, то их будут еще и штрафовать: физических лиц на 3,4 тыс. грн., для юридических лиц — 17 тыс. грн., для должностных лиц — 5,1 тыс. грн. Никто не уйдет от «справедливого возмездия». Все пойдет в кубышку безжалостного и крайне жадного режима.

Но расплата может быть неслабой. Как? А очень просто: я не зря начал с «Солнцепека» и его белой собачки — доброго знака для нормальных людей. Животное в конце концов убили солдаты ВСУ вместе с многими ополченцами, обстреляв их из ракетных установок. Но им отомстили таинственные «добровольцы из отставных офицеров», в которых ополченцы не верили. А «отставники» взяли да и уничтожили колонну ВСУ, которая шла «карать» Луганск. А потом ушли навстречу солнцу. Вот куда они пошли и кому помогать? Это бы и надо режиму Зеленского если и не узнать, то хотя бы помнить вопрос. Предупреждение — это гуманно…