При Украине восточная часть Крыма считалась окраиной. Керчь и Феодосия из мощных городов со своим производством превращались в захолустья. В Судаке и окрестностях только строили дачи для элиты. Но после 2014 года всё изменилось. Причём кардинально

Дороги — это развитие

Строительство Крымского моста раз и навсегда изменило жизнь на полуострове. Но в первую очередь перемены коснулись восточной части. Вместо тупика Керчь, Феодосия, Коктебель, Судак, другие города и сёла стали воротами Крыма. Миллионы туристов ежегодно проезжают через восточную часть полуострова. И, конечно, они не должны съезжать с идеальной трассы на сельские ухабы и выбоины.

За 7 лет в восточной части полуострова были отремонтированы сотни километров дорог. Причём как вне населённых пунктов, так и в них. Например, на улице Коммунальной в Судаке сначала была создана удобная транспортная развязка, появился новый участок дороги длиной около километра. Это позволило значительно разгрузить движение в этой части Судака. А после началось благоустройство прилегающей территории. Крымский мост: финальная точка интеграции с Россией

В Феодосии ремонтируют не только оживлённые трассы. Жители массива садовых товариществ «Степной» годами просили отремонтировать дорогу. В 2021-м «Служба автомобильных дорог Республики Крым» заключила контракт на выполнение ремонта — 4 километра были приведены в идеальное состояние.

В Керчи каждый год ремонтируются десятки километров дорог. Одна из важных — Аджимушкайское шоссе. Это путь к самому посещаемому историческому объекту — Музею истории обороны Аджимушкайских каменоломен. Кроме того, шоссе соединяет центр Керчи с посёлком Аджимушкай. До капремонта здесь были огромные ямы и ухабы — теперь дорожное полотно в отличном состоянии.

Также в Керчи была отремонтирована дорога по улицам Толбухина и Правды. Это не просто часть городского маршрута. 20 лет здесь не ходил общественный транспорт из-за ужасного состояния дороги. В 2021 году на Толбухина и Правды появилось двухслойное асфальтобетонное покрытие с разметкой и дорожными знаками. Теперь здесь снова ходят автобусы.

«Цветам жизни» — новые «клумбы»

Новые и качественные дороги сразу позволяют сделать доступнее целые регионы, привлекать туристов и инвесторов для развития. Но нельзя забывать о социальном аспекте. Детские сады, школы, парки, скверы — всё это тоже нужно людям. Развитие региона невозможно без ремонта и строительства таких объектов.

И в восточной части Крыма была проделана колоссальная работа в этом направлении. В Судаке появилась новая школа. В Феодосии проведён капремонт школы №9 — в здании снесли старую систему отопления и установили новую. А вот феодосийская школа № 3 расположена в здании дореволюционной постройки. Долгие годы её не ремонтировали. Но год назад заменили кровлю и выполнили работы по фасаду. От разрухи до любимого места туристов: как изменилась западная часть Крыма © РИА Новости, Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Кстати, не только капремонт и строительство школ в приоритете. Например, в сёлах нужны школьные автобусы. Из пгт Щебетовка и села Ближнее дети уже 5 лет ездят с комфортом на занятия.

А вот в Керчи в рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» удалось купить музыкальные инструменты премиум-класса, а также оборудование и материалы для оснащения двух детских музыкальных школ — № 1 и № 2 — и детской школы искусства им. Р. В. Сердюка.

Появилось много новых детских садов. После развала СССР их превращали в магазины или вовсе забывали о них, здания разрушались. Но теперь в сёлах снова видны яркие и современные садики. Новые и модульные они появились в городе Судак, селе Дачное, в Керчи и Феодосии. Например, в Керчи детский сад 8 «Орлёнок» считается одним из лучших. Здесь впервые за 50 лет сделали модернизацию пищевого блока. А в детсаду №11 появился новый модульный корпус с игрушками, мебелью и всем необходимым для сна малышей.

Отдых и здоровье

Годами крымчане смотрели, как застраиваются их парки и скверы, как исчезают общественные пространства. Но минувшие 7 лет в корне изменили ситуацию. В Судаке преобразилась улица Маяковского — появились пешеходные зоны, лавочки, урны, фонари. На переулке Серный, по улицам Ленина и Гагарина рядом с многоквартирными домами были оборудованы площадки для отдыха. В селе Солнечная Долина установлен отрытый тренажерный комплекс.

В Феодосии во дворе на улице Челнокова появились спортивно-игровая зона и территория для отдыха, детский игровой комплекс. Сквер у мемориала Вечный огонь также изменился — теперь это современная и комфортная зона для прогулок и отдыха. На улице Чкалова появилось общественное пространство, где приятно пройтись вечером и можно погулять с детьми.

Много внимания уделяют на полуострове ремонту и строительству больниц. В селах появляются новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Например, в селах Богатовка, Холодовка, Грушевка. В Судаке было отремонтировано инфекционное отделение городской больницы.

В селе Морское выполнен ремонт врачебной амбулатории: заменена кровля, залит новый антисейсмический пояс, проведены отделочные и другие работы внутри здания. В Коктебеле тоже изменилась в лучшую сторону врачебная амбулатория. А точнее — ее построили заново. Учреждение первичного уровня оказания медпомощи было возведено в рамках программы развития здравоохранения в Республике Крым. Дополнительно был смонтирован второй блок врачебной амбулатории.

Кроме этого строятся сети газоснабжения, проводятся ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, появляются площадки для сдачи норм ГТО и не только. В Керчи был построен новый многоквартирный жилой дом для депортированных граждан, появился МФЦ, впервые за много лет была отреставрирована Митридатская лестница, на которую лично приезжал президент Владимир Путин.