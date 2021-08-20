20 августа состоялся последний визит Ангелы Меркель в Россию в статусе канцлера ФРГ, в ходе которого с президентом РФ Владимиром Путиным разобрала, в чём причина ступора реализации Минских соглашений, и обсудила детали своих предстоящих переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве

После возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду она направилась на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер преподнёс главе немецкого правительства цветы. В 2018 году издание Bild усмотрело в букете от Путина некий сигнал, поскольку в политических кругах принято ограничиваться рукопожатием, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России считается хорошим тоном дарить женщинам цветы, это традиция. После протокольной съёмки, когда Меркель уже села в кресло, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, проходя к своему месте, поздоровался с ней и поклонился в знак почтения, тогда канцлер встала и сказала ему: «Добрый день!». Зеленский позвонил? Меркель попала в забавную ситуацию на переговорах с Путиным - видео © REUTERS, Guido Bergmann/BPA/Handout

Бок о бок Меркель и Путин проработали почти 16 лет (с ноября 2005 года). По итогам переговоров, продлившихся без 3 минут 3 часа, президент России заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог был откровенный, содержательный, нацеленный на поиск компромиссов и решение самых сложных вопросов. Канцлер ФРГ также выразила радость, что между Москвой и Берлином идёт диалог и этот диалог конструктивный. Пользуясь случаем, Меркель попросила Путина исключить из списка нежелательных организаций 3 немецких НКО, участвовавших в форуме «Петербургский диалог» — Центр либеральной современности, Немецко-русский обмен, Форум русскоязычных европейцев, — чья деятельность, по мнению Генеральной прокуратуры РФ, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Сегодняшние переговоры, по словам Путина, по традиции прошли в конструктивной, деловой обстановке, лидеры подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов.



Афганистан

Одной из приоритетных тем стала ситуация в Афганистане.

«Что касается операции в Афганистане, то успешной её назвать, конечно, нельзя, но не в наших интересах сейчас топтаться на этом месте и говорить об этом, как о каком-то провале. Мы были заинтересованы, чтобы ситуация в стране была стабильной. Она сегодня такая, какой она является. Движение «Талибан»* контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства. Мы видим, что талибы уже объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий, надеюсь, что всё это будет воплощено в жизнь», — заявил Путин. Трагедия ошибок. Как талибы напомнили США о Вьетнаме, а миру — о славе СССР © AP, Rahmat Gul

Он подчеркнул, что Россия, США и Европа вместе должны сделать всё, чтобы объединить свои усилия в целях поддержки афганского народа, с целью нормализации ситуации в этой стране и налаживания с ней добрососедских отношений. Особенно важно сейчас, по словам российского лидера, не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев.

В свою очередь, Меркель назвала возвращение талибами контроля над страной «очень расстраивающим моментом» и полностью согласна с Путиным, что взятие власти талибами — это реальность, с которой приходится считаться.

Президент РФ считает, что на примере Афганистанам многие политики на Западе осознают, что нельзя навязывать извне стандарты политической жизни и поведения другим странам и народам, несмотря на их особенности: этнического состава этих стран, религиозного, их исторических традиций.

Украина

Как рассказал Путин, в ходе переговоров и с российской, и с немецкой стороны была высказана серьёзная обеспокоенность ростом напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе.

Меркель подчеркнула, что единственный политический формат, который имеется для обсуждения спорных тем, — это нормандский, однако сейчас наступил некий застой, и канцлер выступила за придание больше жизни этому формату. Она призвала не дать зайти в тупик переговорам ни в «нормандской четвёрке«, ни в Контактной группе. Путин согласился с Меркель в том, что другого инструмента для достижения мира в Донбассе, кроме нормандского формата, нет, и к нему нужно относиться бережно, с уважением, а также российский лидер сказал, что у России​​​​​​​ вызывает озабоченность тот факт, что украинская сторона на официальных переговорах на прессу говорит одно, а внутри страны говорит другое, фактически говорит о том, что не собирается выполнять Минские соглашения. «И тогда уже выведут советников». Немецкий эксперт Рар о том, как именно реализовать Минские соглашения © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесён очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать — прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте, наверняка — это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Там не только что-то противоречит Минским соглашениям, там всё противоречит Минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений», — заявил Путин.

Он обратился к Меркель, которая «многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса, стояла у истоков «нормандского формата», с просьбой, особенно в свете её визита в Киев 22 августа, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех обязательств по выполнению Минских соглашений.

«Прогресс не такой, каким бы я хотела его видеть, если мы найдем повестку дня, мы можем согласовать высокопоставленные встречи и переговоры, но нам нужно знать, о чем говорить. Я буду выступать в ходе своего визита на Украину за нахождение такой повестки дня, потому что любой маленький прогресс может оказаться решающим», — сказала канцлер ФРГ.

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью зарубежным и украинским СМИ о желании провести переговоры с российским коллегой. Однако заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал это заявление имитацией политической активности, поскольку реальная подготовка к встрече не идёт, никаких предложений относительно того, о чём можно было бы поговорить, о чём можно бы договориться, каких-то проектов договорённостей не внесено. На переговорах Путина и Меркель представитель Кремля предложил начать встречи политсоветников и глав МИД стран «нормандской четвёрки» хоть с понедельника, но в ответ услышал предложение начать в сентябре. Юрий Кот: Байден заставит Украину выполнить Минские соглашения за 4 месяца © кадр из видео Украина.ру

Козак объяснил, почему не удаётся положить конец войне в Донбассе: на протяжении 7 лет сохраняется размытая позиция Германии и Франции по выполнению Минских соглашений; а 26 мая этого года представители обеих стран в «нормандском формате» сказали, что у них не хватает квалификации для того, чтобы ответить на вопрос: кто в соответствии с Минскими соглашениями стороны перемирия и стороны конфликта.

«Всё зависит от той позиции, которую госпожа Меркель будет занимать в переговорах с господином Зеленским. Мы сегодня, как мне кажется, во время переговоров поняли друг друга, о чём идёт речь, в чём ступор, переговоры находятся в тупике и в Минске, и в «нормандском формате», — добавил он.

«Северный поток-2»

Важной темой переговоров в Москве, естественно, был «Северный поток-2», строительство которого не без трудностей удалось продолжить.

«5 километров осталось по морю. Всё, можно считать, что это близится к завершению. Он на 2 000 километров короче, чем украинский транзит, и это современная, экологически чистая система. Это не пустые слова», — уточнил Путин.

После этих слов рост цен на газ на фьючерсном рынке Европы замедлился. Согласно информации лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF — самого ликвидного европейского хаба — опустилась примерно с $515 за 1000 кубометров до $502; по сравнению со значением торговой сессии предыдущего дня рост индекса замедлился с 5,6% до чуть более 3%.

Не так давно США и Германия заключили сделку по «Северному потоку-2», согласно которой, как рассказали источники американских СМИ, Белый дом перестанет вставлять проекту палки в колёса, а Германия возьмёт на себя обязательство помогать Киеву по вопросам энергетических проектов и дипломатии, к тому же стороны близки к договорённостям, которые будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину. Эта сделка также была объектом обсуждение Путина и Меркель на встрече в Москве. Президент РФ заверил федерального канцлера, что полностью исполнит свои обязательства по транзитному контракту даже после того, как она покинет свой пост. Немецкий политик рассказал, что станет с Германией без «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объёме, а для этого мы должны получить ответ от наших европейских партнёров — сколько же они готовы у нас закупать, это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе. Объёмы потребления растут, и я надеюсь, так и будет в ближайшие годы. Более надёжного источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей сегодня нет», — заявил Путин.

Оценивая итоги переговоров Путина и Меркель, эксперты сходятся во мнении, что на этой встрече лидеры подвели итог проделанной за многие годы работы, зафиксировали повестку для следующего канцлера ФРГ, но это не значит, что Меркель после сложения полномочий уйдёт из большой политики — она ещё на долгое время останется моральным лидером Германии.

«Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придаёт то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в Федеративной Республике она собирается покинуть пост федерального канцлера. Хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя», — заявил Путин на совместной пресс-конференции.

А теперь Меркель держит путь в Киев, где её уже с нетерпением ждёт Владимир Зеленский.