По сообщениям испанских СМИ, МИД страны не разрешил кораблям ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» заход в испанский порт Сеута на северном побережье Африки

Газета «Конфиденсиаль» сообщает: испанский буксир в Сеуте был готов к работе, а российские флаги вскоре должны были быть подняты в знак приветствия российским кораблям. 18 августа должен был быть днём первой стоянки российских военных кораблей в порту с 2016 года, «когда правительство Мариано Рахоя запретило такие остановки под давлением США и НАТО».

Портовые власти Сеуты были уверены, что заход российских кораблей состоится, отмечает газета. Испанские военно-морские силы дали согласие на визит, о чём было сообщено властям порта. Однако было необходимо разрешение и от министерства иностранных дел Испании, которое так и не было получено.

В статье со ссылкой на официальные источники в министерстве сообщается, что последнее запросило российскую сторону о дальнейшем маршруте кораблей. Не получив ответа (поскольку «Москва считает маршрут кораблей секретной информацией и отказывается сообщать о нём»), испанский МИД «не разрешил стоянку, сделав так же, как и русские, — не ответив». Корабль ВМФ РФ и американский эсминец чуть не столкнулись в Аравийском море – видео © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Однако газета предполагает, что больше, чем отсутствие информации о дальнейшем маршруте кораблей, на решение нового министра иностранных дел Испании Хосе-Мануэля Альбареса повлияло нежелание раздражать НАТО.

Газета напоминает, что с 2011 до 2016 года российские военные корабли останавливались в порту Сеута более 50 раз, пополняя запасы воды и продовольствия и давая экипажам возможность выхода в город. В то время испанский МИД не интересовался дальнейшим маршрутом российских кораблей. Правила НАТО не распространяются на североафриканские территории Испании — это было одним из условий вступления страны в военный блок в 1982 году, напоминает газета.

В статье отмечается, что сообщение о запрете стоянки стало плохой новостью для властей порта и жителей 80-тысячного города Сеута, которые рассчитывали, что она поможет оживить экономику города, «переживающего худшие дни» из-за закрытия границы с Марокко.

Газета «Паис» напоминает, что заходы российских военных кораблей в Сеуту в прошлом десятилетии пополнили бюджет города на четыре с половиной миллиона евро.

«По подсчётам, каждый российский моряк расходует от 300 до 400 евро, посещая порт», — сообщает газета.

В статье также отмечается роль Великобритании в давлении на Испанию в 2016 году с целью не допустить стоянок российских кораблей. Военный эксперт сказал, что сделает Россия, если британский флот будет «путать» украинские воды с российскими © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Вполне понятное недовольство жителей города решениями властей, принимаемыми под давлением НАТО, отражено в публикации местной интернет-газеты www.ceutaldia.com. В статье сообщается, что местное отделение партийной коалиции «Объединённые левые» в городе Сеута информировало цетральные партийные структуры о «необходимости снова урегулировать вопрос с визитами российских судов в наш город»:

«Мы никогда не понимали этого запрещения, которое мы определяем как русофобию, мы не понимаем, почему нам навязывают нормы НАТО, несмотря на то что Сеута не обязана выполнять данные нормы; это необъяснимо с экономической точки зрения и с точки зрения добрых отношений между нашими российскими гостями и народом Сеуты, и это снова напоминает нам о ничтожности этого правительства, которое склонило голову и замалчивает вопрос, такой жизненно важный для всех жителей Сеуты.

Мы, «Объединённые левые» Сеуты, хотим подчеркнуть, что в настоящее время не имеется мотивов для такой глубокой враждебности, которую Европа и НАТО испытывают к России и её народу, не говоря о том, что холодная война минувших десятилетий давно закончилась, наш народ не должен испытывать такие унижения… Россия нам не враг, и пусть станет ясно, что наши враги — те, кто лишает нас будущего на нашей земле».

Дискуссии по поводу заходов российских кораблей в местные порты продолжаются в Испании не один год.

Например, в январе 2019 года газета «Мундо» опубликовала статью «Российские корабли в наших портах», автор которой указывает на «полемику вокруг остановок российских военных кораблей в Сеуте» и вспоминает в связи с этим историю российско-испанских отношений, начиная с обмена послами между Испанским королевством и Великим княжеством Московским в 1520 году.

Автор рассказывает, что в 1969 году Испания и СССР договорились об использовании советскими рыболовными и другими судами испанских портов (вместо Гибралтара) для пополнения припасов, и обвиняет Великобританию в постоянных попытках помешать такому сотрудничеству. Только в 2016 году усилия англичан увенчались успехом, указывает автор. Предлогом для запрета остановки российских кораблей в Сеуте стало их участие в боевых действиях в Сирии.

Однако после 2016 года те же самые российские корабли останавливались в портах Португалии и Греции, несмотря на членство этих стран в НАТО, отмечает автор статьи.