Поставки импортного автогаза вышли на рекордный показатель, правительство предлагает изменить механизм расчета минимальной зарплаты, Зеленский ожидает роста цен на газ для украинцев из-за запуска «Северного потока - 2». Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Поставки автогаза из-за границы вышли на рекордный показатель

Поставки импортного сжиженного газа (СУГ) на Украину за 15 дней августа увеличились на 16,9% (или на 12 тысяч тонн) по сравнению с таким же периодом прошлого месяца, составив 71 тысячу тонн. Это рекордный за полмесяца показатель для 2021 года, сообщили во вторник, 17 августа в Консалтинговой группе «А-95».

Основными поставщиками остаются Россия, Казахстан и Белоруссия.

Больше всего вырос импорт российского автогаза — на 48%, до 32,5 тысячи тонн. Главными поставщиками выступают «Роснефть» и «Лукойл». Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

В то же время импорт казахстанского ресурса железнодорожным транспортом вырос на 1 тысячу тонн и составил 16,6 тысячи тонн.

Белорусские поставщики продали Украине 9,3 тысячи тонн СУГ за полмесяца (+21%). В этот период поставки увеличил Мозырский НПЗ.

Также активизировался импорт автогаза через западную границу и из Литвы: на 34% больше, чем за полмесяца июля, — 5,4 тысячи тонн. Получателями выступили WOG, «Надежда», «КЛО» и «ОККО».

Напомним, цены на автогаз в рознице растут с 12 июля. Главные причины — повышенный сезонный спрос, рост цен на мировом рынке нефтепродуктов и падение объемов импорта на Украину.

Согласно данным группы А-95, за последний месяц стоимость автогаза на АЗС подскочила на 13%, приближаясь к 17,5 грн (48 руб.) за литр. К концу августа стоимость СУГ может подняться еще на 1 грн (3 руб.) из-за подорожания ресурса на оптовом рынке.

Кабмин предлагает изменить механизм расчета минимальной зарплаты

Кабинет министров Украины в среду, 18 августа, поддержал законопроект о новом порядке определения размера минимальной заработной платы. Документ устанавливает перечень причин для повышения зарплат и составляющие, которые не должны учитываться в «минималку». Минимальная зарплата на Украине: можно ли выжить на 5 тысяч гривен? - видео

Так, проект позволит зафиксировать минимальный размер з/п, а все доплаты будут начисляться отдельно. Это устранит законодательные пробелы, которые используют работодатели для искусственного занижения окладов или для увеличения норм труда без доплат.

В документе предусмотрено, что размер минимальной зарплаты определяется с учетом, в частности: потребностей сотрудников и их семей, общего уровня средней зарплаты в целом по Украине, размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, прогнозного уровня потребительских цен на период, на который устанавливается размер оклада, уровня занятости, производительности труда, сбалансированности и обоснованности госбюджета, уровня налогов, обязательных сборов и взносов.

При этом зарплата не может быть ниже размера прожиточного уровня для трудоспособных лиц.

Также проект расширяет перечень оснований для повышения з/п условием работы с высоким уровнем нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузки, а также в условиях повышенного риска для здоровья.

Устанавливается четкий критерий (аттестация рабочих мест по условиям труда, если иное определено законодательством) для обеспечения обязательного повышения оплаты.

Ищенко VLOG. Повышение минималки не спасет украинцев от бедности © Скриншот из видео Украина.ру

Кроме этого законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты. Планируется, что в случае одобрения парламентом новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года.

Зеленский: Запуск «Северного потока — 2» может взвинтить цены на газ для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский допустил повышение тарифов на природный газ для украинцев после запуска российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» и «Новая газета». Отрывки из беседы опубликованы на сайте Офиса президента в четверг, 19 августа.

Зеленский уточнил, что цены могут вырасти, потому что по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива. При этом глава государства не исключает, что транспортировка газа через «СП-2» может произойти не сразу: это время Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности.

«Но это долгий путь, даже если до полного завершения "Северного потока — 2" остается 1% работ. Одно дело — построить газопровод, а другое — запустить его, на это нужно время. Необходимо придерживаться норм международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов», — отметил Зеленский.

«Северный поток - 2»: Достройку проекта завершат в ближайшее время, а Меркель обсудит его с Путиным в Москве © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Джо Байденом в Вашингтоне, которая должна состояться 31 августа.

Зеленский заявил, что «не очень верит», что все обязательства в рамках соглашения США и Германии будут выполнены, и еще раз обратится к президенту США Джо Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию.

Напомним, США и Германия достигли соглашения относительно российского газопровода, прекратив споры. В обмен на прекращение усилий США по блокированию «Северного потока-2» страны договорились, что Германия будет инвестировать в украинскую инфраструктуру экотехнологий, а Берлин и Вашингтон будут работать вместе над инициативами по смягчению энергетического доминирования России в Европе.