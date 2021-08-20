В Германии решили напомнить, что разработчиком вакцины Comirnaty является немецкая компания BioNTech, тогда как американский концерн Pfizer подключился лишь на этапе клинических испытаний препарата

Компания BioNTech может обеспечить 0,5% ВВП Германии

Мало какой компании доводилось слышать подобную оценку: «BioNTech может сыграть в фармацевтической отрасли ту же роль, какую в своих секторах сыграли Tesla и Apple». Так считает Чжицян Шу, аналитик Berenberg Capital Markets в Бостоне — американской дочерней компании немецкого инвестиционного банка Berenberg. А научный директор Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) в Дюссельдорфе Себастьян Дуллиен, говоря о ВВП Германии, заявил: «BioNTech может обеспечить в этом году 0,5% валового внутреннего продукта и примерно половину пункта экономического роста». Украинский Минздрав одобрил смешивание вакцин от COVID-19 © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Всё это сказано о компании, о существовании которой всего полтора года назад знал разве что узкий круг медицинских специалистов — и рисковых инвесторов, вложившихся в неё после размещения акций на американской бирже Nasdaq в октябре 2019 года. Впрочем, даже сейчас, когда детище биотехнологической фирмы BioNTech из Майнца прославилось на весь мир, под официальным названием Comirnaty основной став вакциной против COVID-19 в Евросоюзе, США, Израиле и ряде других стран, фразу «я привился Байонтеком» можно услышать разве что от жителей самой Германии. За её пределами, в том числе в России и на постсоветском пространстве, практически все говорят о «вакцине Пфайзер».

При этом американского фармацевтического гиганта Pfizer руководство BioNTech подключило к проекту создания вакцины против COVID-19 лишь на стадии клинических испытаний уже готового препарата, отмечает немецкое правительственное агентство Deutsche Welle (DW).

Но теперь немецкая компания выходит из тени своего именитого американского партнера — и не из-за жажды славы, а потому, что такова логика развития бизнеса. Не может и дальше оставаться на вторых ролях акционерное общество, рыночная капитализация которого в августе 2021 года достигла 100 миллиардов долларов, что превратило его в одно из самых ценных предприятий Германии.

Правда, фирма, основанная в 2008 году профессором медицины Майнцского университета Угуром Шахином и его женой, доцентом этого вуза Озлем Тюречи, уже к моменту создания вакцины в январе-феврале 2020 года не была типичным стартапом — в ней работали порядка 1300 специалистов. Однако они были сосредоточены на научных разработках — главным образом в области индивидуализированной иммунотерапии рака, основанной на мРНК-технологиях. Поэтому у BioNTech не было ни опыта проведения широкомасштабных международных клинических испытаний препарата для массового применения, ни мощностей для его производства, ни логистики для его распространения. Всё это помог обеспечить американский партнёр. Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Однако вскоре компания BioNTech решила создать собственную крупную производственную базу. В сентябре 2020 она купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в немецком университетском городе Марбурге. Компания полгода его модернизировала, оснастила мощным оборудованием для выпуска от 750 миллионов до 1 миллиарда доз вакцины в год, и в феврале 2021 приступила здесь к производству. Это сразу же дало импульс пробуксовывавшей вакцинации в ФРГ и других странах ЕС, до тех пор из-за острого дефицита препаратов, и заметно ускорило экономический рост в Германии.

Если в первом полугодии 2020 компания, очень мало зарабатывая и чрезвычайно много тратя на научные исследования, ещё оставалась убыточной с минусом в 142 млн евро, то за первые шесть месяцев этого года она заработала прибыль в 3,9 млрд евро. Сообщив 9 августа эти данные, BioNTech повысила прогноз выручки от продажи своей вакцины на весь 2021 год до 15,9 млрд евро. Именно данная цифра и позволила профессору Дуллиену утверждать, что одна только эта фирма обеспечит в нынешнем году полпроцента всего ВВП ФРГ.

Однако на самом деле реальный вклад BioNTech в развитие экономики Германии может оказаться еще более весомым. Ведь развернув широкомасштабное производство мРНК-вакцины в Марбурге, компания стала крупным заказчиком оборудования и многочисленных специфических компонентов. А они выпускаются преимущественно в самой ФРГ, где медицинская и химико-фармацевтическая промышленность традиционно входят в число крупнейших отраслей. «Технология мРНК возникла в Германии, и вполне естественно, что её разработчики создали вокруг себя свою экосистему из десятков компаний», — поясняет эксперт британской консалтинговой компании Ernst & Young Александер Нуйкен.

Ныне выходцы из семей турецких гастарбайтеров Угур Шахин и Озлем Тюречи, которые и раньше благодаря продаже своей предыдущей фирмы и целому ряду патентов были весьма состоятельными людьми, вошли в список 10 наиболее богатых граждан ФРГ. А самыми богатыми немцами стали теперь братья-близнецы Андреас и Томас Штрюнгманы. В 2008 году братья настолько поверили в перспективы мРНК-технологий и таланты Шахина и Тюречи, что предоставили им 180 миллионов долларов в качестве стартового капитала для создания фирмы BioNTech. Сегодня Штрюнгманы держат 47% её акций, и сполна вознаграждены за свою тогдашнюю дальновидность, готовность идти на риск и почти полтора десятилетия терпеливого ожидания плодов своего капиталовложения.

Евросоюз продолжает признавать сертификаты о вакцинации третьих стран

Европейская комиссия признала действительными в ЕС сертификаты о вакцинации от коронавируса, выдаваемые в Украине, а также в Турции и Северной Македонии. Об этом сообщено в четверг, 19 августа, на официальном сайте Еврокомиссии. Документы о вакцинации, выдаваемые в этих странах, с 20 августа будут приравнены к цифровым сертификатам ЕС, говорится в сообщении. В то же время, Украина, Северная Македония и Турция признают действительными европейские прививочные сертификаты. Минздрав призвал украинцев массово вакцинироваться на улице в День независимости © CC0, Pixabay

«Радует, что растет число стран, внедряющих систему, которая основана на цифровом сертификате ЕС, и мы устанавливаем международные стандарты. Это облегчит безопасные поездки, в том числе и за пределами Евросоюза», — заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи призвал других соседей Евросоюза присоединиться к этой системе, отметив, что «в общей борьбе с пандемией наши партнеры также являются неотъемлемой частью совместного безопасного снятия ограничений».

Как известно, 2 августа Еврокомиссия объявила, что договорилась о взаимном признании электронных COVID-сертификатов с Ватиканом и Сан-Марино. Хотя в распространенном ЕК решении отмечено, что в Сан-Марино проводят вакцинацию препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen и «Спутник V», однако более 90% жителей этого микрогосударства привиты именно российской вакциной.

Россия и Европейский Союз обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом 17 августа заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с преподавательским составом Калининградской области. «Сейчас речь идёт в наших контактах с Евросоюзом… чтобы сертификаты, пусть даже на непризнанные в другой стране вакцины, взаимно признавались», — заявил министр.

По словам Лаврова, такую инициативу ранее озвучил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. Со стороны России переговоры ведут представители Минздрава и Центра им. Гамалеи, разработчика российской вакцины «Спутник V», им оказывается необходимая помощь со стороны МИДа, сообщил министр. Лавров также добавил, что всё равно остаются «признаки торможения», замедляющие рабочий процесс. В частности, речь идет об унификации технологических подходов и защите персональных данных, отметил он. «К огромному сожалению, наши западные коллеги от такого полноценного взаимодействия. Они к нему пока не готовы», — резюмировал глава МИД России.

Создание и исследование вакцин от COVID-19 продолжается

Разработчик российской вакцины «Спутник V» модифицировал препарат под «дельта»-вариант коронавируса. «В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — заявил 19 августа глава Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. При этом, по его словам, ещё не известно, будет ли модифицированная вакцина эффективнее уже существующей. «Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше против «дельта»-штамма, априори никто сказать не может», — отметил учёный. Лидер Компартии Украины Симоненко привился российской вакциной, но не в РФ © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Между тем немецкая компания BioNTech и её партнер, американская фармацевтическая корпорация Pfizer, подали документы на допуск третьей дозы их вакцины от коронавируса Comirnaty в Управление по санитарному надзору (FDA) США. Документы включают данные о результатах первого этапа клинических испытаний третьей прививки, которые продемонстрировали увеличение эффективности защиты и «мощную иммунную реакцию», сообщили обе компании 16 августа. Данные об испытаниях третьей дозы вакцины в ближайшее время будут поданы и Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

При этом британские исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, и тем, кто привился этим препаратом, может потребоваться бустерная прививка (третья доза вакцины). Об этом говорится в препринте исследования, проведенного университетом Оксфорда, результаты которого были обнародованы 19 августа.

Согласно ним, вакцина Pfizer/BioNTech изначально обеспечивает лучшую защиту от COVID-19, эффективность препарата после второго укола достигает 85%. В то же время, вакцина Oxford/AstraZeneca обеспечивает защиту лишь на 68%. Спустя три месяца после вакцинации двумя дозами прививки, эффективность Pfizer/BioNTech падает до 75%, а эффективность Oxford/AstraZeneca спустя аналогичный период времени опускается до 61%.

В рамках исследования было изучено 2,5 миллиона тестовых мазков в период с декабря 2020 года по август этого года. Профессор фармацевтической медицины Королевского колледжа Лондона Пенни Уорд отметила важность этого исследования и возможное его влияние на решение стран по всему миру обеспечить население третьей (бустерной) прививкой против коронавируса.