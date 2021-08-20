Афганская авантюра США привела к неожиданному финалу, последствия которого сильно отразятся на украинской политике. Во-первых, внимание мировой общественности отвлечено от «Крымской платформы». Во-вторых, США показали себя ненадёжным союзником, который бросил не только дружественный афганский режим, но и, например, украинских ЧВКшников

Между тем, отменять планы украинской стороны никто не собирается. Впереди — визит Меркель, «Крымская платформа», визит Зеленского в США. Все эти мероприятия крайне важны для действующей украинской власти.

Уход США из Афганистана

Совершенно неожиданно для западных разведок вывод американских войск из Афганистана привёл к немедленному краху местного проамериканского режима. Справедливости ради надо сказать, что западные разведки такой исход прогнозировали, но всё же предполагали, что власть президента Ашрафа Гани продержится ещё несколько месяцев.

Естественно, публицисты начали прикладывать опыт Афганистана к Украине, вычисляя, сколько именно времени продержатся без поддержки США украинские власти, а сколько без поддержки России — Донбасс и Крым. Однако понятно, что во всех этих схемах отсутствует слово «Талибан», — на Украине нет массового сопротивления американской оккупации на Украине, население же Крыма и Донбасса не скрывало желания войти в состав России.

Тем не менее, афганские события задели Украину.

Во-первых, в Афганистане остаётся свыше 150 граждан Украины — члены семей граждан Афганистана, сотрудники частных военных компании (их наняли США и бросили на военной базе) и т.п.

Владимир Зеленский поторопился заявить, что все украинские граждане эвакуированы, но на самом деле с этим есть определённые проблемы. Несколько человек были эвакуированы на гражданских бортах, но военный самолёт не смог сразу получить разрешение на пролёт в Афганистан.

Во-вторых, Джозеф Байден поспешил заявить, что целью вторжения в Афганистан не было установление там демократии, а только лишь наказание террористов, виновных в теракте 11 сентября (между тем, Усама бен Ладен был убит ещё десять лет назад).

Это заявление вообще ставит под вопрос основы внешней политики США, а Алексей Арестович поспешил сказать, что «борьба за построение в Украине "…нового, демократического государства" смысла не имеет». В общем, не будем удивляться, если завтра Зеленский начнёт строить «украинскую демократию» во главе с пожизненным гетманом…

В-третьих, после афганской катастрофы администрации Байдена срочно нужно организовать какую-то внешнеполитическую «перемогу». Наиболее естественным местом применения является Украина.

Разумеется, организовать успешную военную операцию с последующим «восстановлением территориальной целостности» нереально, но можно, например, представить в качестве победы Вашингтона проведение саммита «Крымской платформы» или попытаться заставить Зеленского пойти на какие-нибудь уступки. Судя по всему, процесс движется именно в этом направлении — ожидаемая встреча Зеленского с Байденом опять отложена.

Обращение Виктора Януковича

Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с тридцатилетием со Дня независимости.

Основных мыслей в его выступлении было две:

1. «Главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней».

2. «Всё изменится. В сущности для этого требуется не так много: просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью».

Всё, в общем, правильно, за исключением одного момента — в стране не затем осуществлялся кровавый государственный переворот, чтобы сохранить возможность изменения стратегического курса государства в результате демократических выборов.

Как ни странно, но Янукович, который с 2015 года даже не легитимный (кстати, он представляется как президент Украины в 2010-14 годах, то есть результаты выборов 2014 года он признаёт), всё ещё кому-то интересен. Во время опроса читателей телеграм-канала издания Украина.ру 38% ответивших указали, что не против послушать экс-президента. Разумеется, эти данные очень неполные, но всё же читатели телеграм-канала — достаточно активная часть населения, в какой-то степени лидеры общественного мнения.

Так что Януковича рано списывать со счетов, хотя никакого политического будущего у него, разумеется, нет.

Закон о переходном режиме в Донбассе и Крыму

На сайте Верховной Рады опубликован правительственный законопроект об основах государственной политики переходного периода.

Из пояснительной записки следует, что этот проект должен заменить действующие законы о деоккупации Донбасса и Крыма. Необходимость этого объясняется тем, что за семь лет принято множество законов, которые нужно между собой согласовать.

Существенной новацией является то, что проект предполагает разделение конфликтного и постконфликтного периода. Как мы уже отмечали, этот момент определяет сущностное, идеологическое отличие проекта от действующего закона — первый определяет ситуацию в Донбассе как «оккупацию» и, соответственно, не предполагает необходимости какого-то особого режима после «деоккупации», второй же на деле предполагает, что «оккупация» проведена с согласия и поддержки населения региона, а значит, права жителей региона должны быть ограничены. По сути речь идёт о слабо замаскированном признании факта гражданской войны.

Вторая существенная новация — объединение в одном законе вопросов реинтеграции Донбасса и Крыма.

Обе эти новации юридически закрепляют отказ Украины от выполнения Минских соглашений, что, собственно, новостью ни для кого не является.

Кроме того, закон прямо запрещает проведение местных выборов на «временно оккупированных территориях» (то есть проведение местных выборов в Донбассе до возвращения контроля над границей в соответствии с «формулой Штайнмайера» и текстом Минских соглашений).

Статья 16 законопроекта касается проведения выборов на «деоккупированных территориях», констатируя, что проводить их можно только при условии соблюдения норм Конституции, Избирательного кодекса, ОБСЕ и СЕ. Поскольку это условия проведения выборов вообще где бы то ни было на территории Украины, то возникает впечатление, что авторы проекта ищут повод вообще не проводить выборы в Донбассе и Крыму в случае, если они каким-то образом окажутся в составе Украины.

Как мы и предполагали, смысл принятия такого закона состоит в том, чтобы заставить Россию выйти из Минских соглашений и обвинить её в том, что она не желает урегулирования в Донбассе.