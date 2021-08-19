В четверг, 19 августа, президент Украины Зеленский рассказал в интервью об обширных планах по развитию армии и ВМФ Украины, а также строительстве новых военно-морских баз

По словам Зеленского, программа развития ВМФ Украины включает в себя три этапа, последний из которых должен завершиться в 2035 году.

«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — заявил Зеленский.

Один из ключевых моментов, по его словам, — строительство новых военно-морских баз, первая из которых должна появиться в Бердянске на Азовском море. Первое, на что следует обратить внимание, — это сроки. Через 14 лет, как говорится в известной басне о Ходже Насреддине, «либо ишак сдохнет, либо падишах, либо я».

Украинский президент вообще любитель озвучивать грандиозные планы с перспективой на десятилетия, реализацию которых никто не проверит, так как об этом просто забудут к тому времени. Все обещания президента Зеленского следует воспринимать как реплики со сцены артиста разговорного жанра, произносящего заготовленный текст. Зеленский замахнулся на новую базу для украинского флота: где и когда построят © Офис президента Украины

Очевидно, это планы такого же рода, как и недавнее голословное обещание Зеленского высадить за три года на Украине миллиард деревьев, что должно было как-то перебить тревожные вести о нещадной вырубке украинских лесов за последние семь лет. Используя такой нехитрый предмет, как калькулятор, несложно подсчитать: чтобы выполнить намеченный план, каждый день нужно высаживать 912 тыс. деревьев, а это — 38 тыс. деревьев в час, 630 — в минуту или 10 деревьев в секунду. И это даже без учета того факта, что деревья высаживают не круглогодично, а только весной и осенью, иначе они просто не приживутся.

В апреле президент Зеленский пообещал возрождение Украины как космической державы и ее выход в лидеры в деле освоения космоса, в том числе в исследовании Луны. Этим планам мог бы позавидовать Остап Бендер, обещавший межпланетный шахматный турнир. Ранее Зеленский обещал возродить украинский автопром и вывести его в лидеры мирового рынка.

Стоит напомнить, что флот возрождать он тоже уже обещал, — в 2019 году. Выступая два года назад в Очакове, Зеленский заявил, что Украина должна сама строить военные корабли, а не только заказывать их за рубежом, а для этого необходимо поддерживать отечественное судостроение. «Мы планируем строить корветы. Есть план, но вы же знаете, что любой план должен поддерживаться реальными сроками и бюджетом», — говорил украинский президент два года назад, обещая реализацию проекта по строительству корветов к 2028 году.

В июле уже этого года закрылся окончательно Черноморский судостроительный завод, где ранее строились суда для ВМФ, в том числе и корвет «Владимир Великий», заложенный в 2011 году, но так и недостроенный. Предприятие объявлено банкротом, ликвидировано, имущество распродано, а средства от распродажи пошли на выплату многолетних долгов по зарплате сотрудникам. Список кораблей. Россию обвиняют в отсутствии у Украины боеспособного флота © Facebook, ВМС ЗС України / Facebook, ВМС ЗС України / Перейти в фотобанк

Кроме того, остается и не менее важный вопрос: за счет чего намерена развивать флот и строить военно-морские базы самая бедная страна европейского континента? В 2015 году для финансирования армии, как известно, на Украине ввели дополнительный 1,5% налог, хотя распределение поступлений от него является полностью непрозрачным. Проще говоря, никто не знает, куда идут эти средства. Украина ежегодно сталкивается с бюджетным кризисом: бюджетные дыры в одних сферах затыкают за счет других, задолженности по зарплате растут, а вместе с ними и кризис неплатежей за коммунальные услуги. К тому же Украина в долгах как в шелках перед иностранными кредиторами.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за прошлый год, Украина тратила на армию 4,1% ВВП. В процентном соотношении к ВВП это больше, чем США, Великобритания, Франция, Япония, Индия, Китай и Германия, хотя и меньше, чем Саудовская Аравия и Кувейт, но последние хотя бы располагают крупными нефтяными доходами. За последние 10 лет Украина стала лидером в росте расходов на «оборонку» (+198%). Для сравнения за тот же период: Германия +28%, Россия +26%, Канада +26%.

Очевидно, что в условиях падения промпроизводства, многомиллиардных выплат МВФ и кризиса, вызванного пандемией, дальнейшее увеличение расходов бюджет Украины не потянет. Для роста расходов на оборонку сначала необходимо поднять экономику страны.

Однако, судя по интервью Зеленского, его замысел не в том, чтобы реально что-то строить, а в очередных попытках «выцыганить» деньги у западных партнеров под проект, рассчитанный к 2035 году, когда вряд ли кто-нибудь из нынешних мировых лидеров останется в должности.

«Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании», — заявил Зеленский. Он также добавил, что вопрос развития украинского флота он будет обсуждать в том числе и на встрече с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом.

Прекрасно зная об антироссийских настроениях в Вашингтоне и Лондоне, Зеленский не упустит шанса пообещать им победить российский флот после 2035 года, но только для этого «деньги — вперед».