На днях в Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что сумма ущерба, нанесенного республике немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, может превысить 500 миллиардов долларов США. Уже совсем скоро официальный Минск может потребовать от Берлина возместить её

Белорусская прокуратура вышла на указанную сумму, кропотливо подсчитав потери республики из-за уничтожения промышленных предприятий, зданий, объектов инфраструктуры, разграбления колхозов, изъятия скота, вывоза заводского оборудования и хищения историко-культурных ценностей — музейных экспонатов, предметов живописи, драгоценностей.

Данные подсчеты были сделаны в рамках громкого уголовного дела о геноциде белорусского народа нацистскими захватчиками. Его Генеральная прокуратура республики возбудила еще весной текущего года. С тех пор по всей территории страны ищут ранее неизвестные места массового захоронения убитых нацистами и их пособниками граждан, фиксируют малоизвестные факты об иных преступлениях оккупантов. Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

К настоящему моменту число найденных мест захоронения, о которых было неизвестно раньше, приближается к сотне. В одном из известных мест — в городском поселке Новоельня в Дятловском районе, где ранее уже было найдено от 500 до 800 расстрелянных мирных жителей, прокуратура инициировала возобновление раскопок. Там может быть найдено гораздо больше останков.

Кроме следствия внутри республики дело имеет и внешнеполитический аспект — запросы об оказании помощи в расследовании геноцида белорусов были направлены правительствам Канады, США, Австралии, Литвы, Латвии, Бразилии, Великобритании и Аргентины.

«В ходе Нюрнбергского трибунала и других судебных процессов осудили лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, которые совершили военные преступления на территории Белоруссии. Некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание», — заявил во время одной из пресс-конференции генпрокурор республики Андрей Швед.

Однако содействие от перечисленных государств пока так и не последовало.

Одним из наиболее интересных эпизодов следствия стало стремление белорусской стороны допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса. У Минска есть подозрения, что 94-летний политик мог быть причастен к карательным операциям на территории БССР в составе коллаборационистских движений. Сам Адамкус данную информацию опроверг в СМИ и ожидаемо отказался общаться со следователями.

Юридическая сторона дела

Судя по всему, за дело о геноциде белорусского народа в Минске взялись со всей серьезностью. Следователи располагают как общеизвестными фактами (план «Ост», предусматривавший уничтожение 75% славян, сожжение жителей Хатыни и иных деревень), так и всплывшими только в этом году благодаря их усилиям. С юридической точки зрения национальная политика оккупантов в 1941-1944 годах в Белорусской ССР целиком и полностью подпадает под определение геноцида.

Поэтому с большой долей вероятности можно прогнозировать, что в Минске признают виновными в геноциде белорусского народа некоторых представителей нацистских и коллаборационистских организаций, которые участвовали в карательных операциях в Белоруссии, но по разным причинам избежали наказания сразу после войны. Минск может истребовать выдать данных лиц в рамках международных соглашений. И как эти государства, неоднократно осудившие и осуждающие нацистскую Германию, смогут от этого отвертеться перед лицом мирового сообщества — очень большой вопрос.

А попытки отвертеться они в любом случае будут предпринимать, потому что иная реакция будет означать публичное сотрудничество сторон, что в текущих политических условиях представить нереально.

Кроме этого белорусская сторона по итогам дела о геноциде вполне может истребовать у Германии возместить условные 500 миллиардов долларов нанесенного ущерба в качестве репараций. Но и в этом не стоит ждать прорывов — Берлин наверняка откажет, как ранее уже отказывал в дополнительных выплатах Польше. Тогда Германия напомнила, что Советский Союз после войны согласовал с руководством Польши отказ от репараций. Денег много не бывает. Польша снова требует от Германии выплатить послевоенные репарации © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Что касается репараций Белоруссии, она получала их в рамках выплат Советскому Союзу, которые осуществлялись в первые годы после войны. Но в 1953 году СССР и Германская Демократическая Республика (ГДР) подписали договор, закрепляющий, что с 1 января 1954 года ГДР больше не обязана уплачивать репарации. Репарации от Западной Германии (ФРГ) прекратились еще в 1949 году, и Москва не стала данный факт оспаривать.

При этом точная сумма репараций, которые должны были быть выплачены государствам-победителям, нигде не была прописана и не была закреплена международными соглашениями. Поэтому рассчитывать на репарации Белоруссии сегодня можно лишь как на жест доброй воли со стороны Берлина, а не как на международное обязательство.

Политическая сторона дела

В Минске наверняка осознают, что юридически будет очень сложно добиться арестов выявленных участников геноцида белорусов и выплаты репараций за установленный ущерб. Поэтому данное дело стоит рассматривать, скорее, сквозь призму политики и текущего кризиса в отношениях Белоруссии и Запада. Именно поэтому оно было возбуждено именно в настоящее время, а не ранее. Да и генпрокурор республики Андрей Швед во время одного из своих выступлений указал, что «организация и финансирование посягательств на суверенитет и территориальную целостность Белоруссии осуществляется некоторыми западноевропейскими государствами, причастными в том числе к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время».

Похоже, что белорусское руководство ищет и находит разные способы, как жестко ответить на санкционное и политическое давление со стороны ЕС и США. Например, одним из таких способов можно назвать ослабление контроля за перемещением нелегальных мигрантов в Литву, Латвию и Польшу, что спровоцировало в этих республиках миграционный кризис.

Так и в деле о геноциде белорусов — Западной Европе на весь мир напоминают о преступлениях времен Второй мировой войны. А это для Германии, а также для ряда восточноевропейских республик, где героизируют нацистских коллаборационистов, приятным точно не назовешь.