Как выяснилось в среду, 17 августа, в Украине агрессивные попытки властей навязать обществу тотальную украинизацию натолкнулись на сопротивление: крупнейшие телеканалы страны не хотят выполнять нормы языкового закона, обязывающие их переводить контент на государственный язык. Вместо этого они взяли на вооружение тактику саботажа

В соответствие со вступившими с 16 июля нынешнего года законодательными изменениями, вся кинопродукция иностранного производства подлежит обязательному украинскому дубляжу. Кроме того, во всех театрах в Украине должны показывать спектакли исключительно на украинском языке или переводить реплики актеров на украинский язык субтитрами, но осуществить такое требование на практике практически невозможно.

Негодование Креминя. Каналы не соблюдают языковой закон

И первыми взбунтовались телеканалы, имеющие наиболее значительную аудиторию в стране. Как заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, 12 августа был проведен повторный мониторинг эфирного вещания девяти телерадиоорганизаций, в ходе которого проверили демонстрацию фильмов и сериалов. Под мониторинг попали и шесть организаций, в деятельности которых во время предыдущей проверки выявили нарушения языкового законодательства. Данная проверка выявила, что каналы продолжают показывать русскоязычные фильмы и сериалы. В частности, рекордсменом по нарушениям оказался «Интер», у которого их оказалось целых пять. По два нарушения допустили каналы «Украина» и «Мега», по одному — «1+1», «2+2» и «ICTV». Жизнь замечательных людишек. Государство — это они

«Телерадиоорганизации имели два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать Закон, мотивируя это частичной потерей аудитории. В частности, группа «1+1 медиа» заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (то есть на русском), а на украинский переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям. Убежден, что и совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, как основной регулятор, и СНБО должны надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения, поскольку язык — это часть информационной политики и национальной безопасности», — негодует так называемый "шпрехенфюрер Украины" Креминь.

Свой пафосный текст чиновник закончил тем, что попытки посягательства на статус госязыка угрожают национальной безопасности и даже существованию Украины как государства. Впрочем, на деле все это — не более чем демагогия, призванная оправдать принуждение, противоречащее как базовым правам человека, так и здравому смыслу. Несколько недель назад скандалы уже возникали с «Интером», который демонстрировал советские фильмы на языке оригинала, а также «1+1», посмевшим отреагировать на просьбу телезрителей и вернуть русскоязычный оригинал сериала «Сваты».

Лазейка в законах

Телеканалы, о которых идет речь, воспользовались противоречием между законом о телевидении и языковым законом. Первый предусматривает 75%-ю квоту украинского языка с единственным уточнением насчет новостей в прайм-тайм, второй — запрещает трансляцию фильмов на русском языке. Ситуация для Креминя непростая, поскольку наказать «заговорщиков» Нацсовет по телерадиовещанию не может, так как он руководствуется профильным законом. Но менять закон о телевидении сейчас вряд ли будут, поскольку Зеленскому в эти дни меньше всего нужно педалировать данную тематику, а без указки Офиса президента нужного количества голосов в Раде и в Нацсовете под это не наберется.

В целом логика телеканалов ясна: они ориентируются на то, что пользуется популярностью у зрителей. Новые украинские киноленты и сериалы преимущественно коммерчески непривлекательны и малоинтересны аудитории. Полная украинизация неизбежно спровоцирует массовый уход зрителей в интернет, а из-за этого пострадают доходы от рекламы. Не говоря о том, что значительно возрастут затраты на дубляж и переозвучку кинопродукции.

В обществе вызревает недовольство и саботаж украинизации

Тенденция недовольства давлением «шпрехенфюрера» и его подпевал, вроде Ницой и Фарион отражает даже официальная украинская социология. По данным опроса Центра «Социальный мониторинг», которые были обнародованы 17 августа, на вопрос: «На каком языке Вы, в основном, говорите в семье (дома)?» — 31,9% ответили, что только на украинском. Интересно, что в прошлом году таких украиноязычных было почти 37%. Куда исчезли еще шесть процентов — догадайтесь сами. Александр Камчатнов: Страх потерпеть культурное поражение вынуждает Киев внедрять украинский язык силовыми методами © flickr.com, Litinstitut Maxim Gorky

Есть, правда категория граждан, которая пытается подстраиваться в нынешние языковые реалии. В основном, это молодежь, которой не оставили выбора на каком языке учиться: во всех колледжах и ВУЗах преподавание ведется только на мове, на преподавателей, которые пытаются читать лекции на русском, студенты с подачи националистических «активистов» пишут доносы и устраивают «коридоры позора». В 2020-м таких приспособленцев социологи насчитали 12%, в этом году их уже 15%.

На русском и украинском одинаково говорит каждый пятый житель страны. Зато немного подросло количество граждан, общающихся преимущественно на русском или только на русском. В общей массе они составляют 25%. Как отмечают социологи, 13,6% ответили, что преимущественно общаются на русском, а 11,3% — только на русском. Касательно теле и радиопрограмм лишь 25% опрошенных хотят их смотреть исключительно на украинском, 35% респондентов выступают за двуязычие. Желание иметь доступ к русскоязычным масс-медиа, литературе, кино выразили почти 21% опрошенных.

Резюме

То есть, и семь лет спустя, несмотря на тотальное ущемление прав русскоговорящих граждан Украины, создание института мовного омбудсмена и принятие ВР законов о тотальной украинизации, страна расколота по языковому принципу на две почти равные части. И чем больше давление, тем сильнее недовольство и саботаж. Неспроста Креминь потребовал от Кабмина и региональных властей ввести специальных надсмотрщиков по украинизации. Поскольку иных инструментов в культурно-языковой сфере, кроме принуждения и запугивания, власть попросту не имеет.

Пример телеканалов, проигнорировавших закон о тотальной украинизации, должен стать стартовой точкой для поиска аналогичных решений и в других сферах общественной жизни. В украинском законодательстве полно противоречий, и их можно и нужно использовать на пользу тем, кто против языкового геноцида. Если хорошенько поискать, вероятно, найдутся лазейки, позволяющие продавцам, официантам и врачам использовать родной язык без опасения получить штраф и издевательства упоротых патриотов.