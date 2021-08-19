Как Горбачев спас Украину, оставив ей Крым

30 лет назад Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявил о взятии власти в Советском Союзе в свои руки. Заговор был подавлен, попытка переворота вошла в историю как «августовский путч». Но одной из главных загадок того времени остается пленение президента СССР Михаила Горбачева на госдаче «Заря» в крымском поселке Форос

Информация о том, как Михаил Горбачев провел время в Форосе, существенно разнится. Официальная версия — гэкачеписты поместили его под домашний арест в крымской резиденции, после того как президент СССР отказался вводить чрезвычайное положение. Однако позже стали появляться свидетельские показания пограничников и охраны Горбачева о том, что никто его в крымской резиденции не изолировал.

Как бы там ни было, но остановить создание ГКЧП Горбачев мог разными способами, однако не сделал этого, объясняя, что не хотел допустить вооруженного противостояния и неизбежных жертв. ГКЧП. Справка © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Объект, закрытый на вечно?

На самом деле «объект «Заря» (так называлась дача генсека) расположен не в Форосе, а в двух километрах от него. Ближе к Севастополю. Резиденция буквально «врезана» в скалу, и ее почти невозможно рассмотреть со стороны полностью.

С трассы Севастополь — Ялта хорошо видно крыши нескольких строений дачи, пирс, пляж и вертолетную площадку. А вот со стороны моря резиденция Горбачева, построенная по заказу его супруги Раисы, видна куда лучше.

Стоит сказать, что такой шикарной резиденции, как у Горбачева, у генеральных секретарей ранее не было. Основное здание — трехэтажное с цоколем. На территории расположились павильон отдыха с крытым бассейном и тренажерным залом, административное помещение и служебные строения. Деревья и кустарники тут высаживали искусственно.

Первые фото «Зари» сделали журналисты, попавшие туда вскоре после попытки государственного переворота в 1991 году. Они продемонстрировали миру драгоценные инкрустации, отделку мрамором, изображающую лес, узорчатые тканые шелковые обои, немецкую кафельную плитку. Имелись и технические диковинки — эскалаторы с подсветкой, раздвигающиеся витражные панели.

Все эти атрибуты загородной жизни генсека остались и по сей день. Это подтверждают снимки других журналистов, попавших на дачу Горбачева после госпереворота на Украине, когда Крым стал частью России. Где вы были 19 августа? Путч 1991 года в грозных фотографиях и легкомысленных шуточках © РИА Новости, Сергей Субботин / Перейти в фотобанк

Интересно, что из украинских президентов «Зарей» пользовался только Леонид Кучма. Сегодня дачу Горбачева посещать запрещено. На подъезде к ней дежурят посты ДПС и Федеральной службы охраны. Теперь дача Горбачева относится к Управлению делами президента РФ, и, по слухам, из нее хотят сделать какой-нибудь курортный и одновременно экскурсионный центр. По сути это правильное решение, ведь достоянием народа должны пользоваться люди, а не только высокие чины.

Три дня, изменившие Крым

Безусловно, заточение Горбачева в Форосе спровоцировало и только ускорило развал СССР. Ущерб от этих событий был нанесен каждому гражданину той страны, хотя все прошло достаточно мирно. Особенно это коснулось Крыма, который после 1991 года стал частью Украины.

Но именно Крым все 20 лет своего нахождения под властью Киева сдерживал Украину от катастрофы. Из-за своей пророссийской позиции, окрашенной в советскую ностальгию, полуостров являлся якорем, который удерживал власти Украины от любых поползновений в сторону Запада и национализма.

«Многонациональность Крыма всегда пророчила ему массу конфликтов и социальных катастроф, — говорит политолог Владимир Джаралла. — Однако за все два десятка лет этого так и не произошло. В первую очередь благодаря тому, что подавляющая часть населения полуострова — русские, которые всегда старались найти общий язык с представителями всех национальностей». Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

По словам Джараллы, это продолжалось до последнего, и Крыму удалось уйти от гражданской войны в самый последний момент. Уйти именно в Россию.

При этом неудавшийся государственный переворот 1991 года, а затем развал СССР помогли жителям полуострова понять, что без возвращения модели интеграции с РФ или своеобразного воссоздания империи возрождение постсоветских территорий весьма проблематично.

Сегодня Михаил Горбачев проявляет повышенный интерес к Крыму, одобряя его воссоединение с Россией, но сами крымчане не отвечают взаимностью человеку, из-за политики которого у них и возникла проблема с государственной идентичностью.