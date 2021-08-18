После захвата талибами власти в Афганистане рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордной отметки. Эксперты не исключают, что скоро в Штатах произойдут серьёзные политические перестановки — на кресло хозяина Белого дома найдётся много претендентов, не только жаждущий взять реванш Дональд Трамп

Сейчас внимание всего мира приковано к ситуации в Афганистане, где на фоне вывода американских военных движение «Талибан»* начал наступление на Кабул и уже утром 15 августа занял столицу. «Талибан» поднял свой флаг над президентским дворцом, объявив об «окончании войны» в стране, а Ашраф Гани в тот же день сложил полномочия главы государства и бежал из Афганистана, назвав своё решение способом «избежать бойни».

«Талибы выиграли с оружием в руках и теперь несут ответственность за честь, собственность и самозащиту своих соотечественников… Никогда в истории сила не давала никому легитимности и никогда не этого будет», — написал он на своей странице в Facebook.

Один из лидеров боевиков сказал в интервью телеканалу Al Jazeera, что приход «Талибана»* в Кабул «не вызвал возражений с американской стороны», более того, движение согласовывало размещение своих формирований в некоторых районах столицы с американцами, избегая мест и объектов, «принадлежащих силам США». «Люди громили самолеты»: украинка рассказала о побеге из Афганистана © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Изменение политической системы в самом Афганистане накладывает серьёзный отпечаток на расклад сил в высшем руководстве Соединённых Штатов. На следующий день, 16 августа, после захвата власти талибами рейтинг американского президента Джо Байдена упал до минимальной отметки за весь период правления — 46%, согласно совместному опросу Reuters и Ipsos. Для сравнения, 13-го числа было 53% (-7% за выходные).

Кроме того, отдельное исследование Ipsos продемонстрировало, что методы координации Байденом военных и дипломатических усилий США в Афганистане одобряет менее половины респондентов — даже у Джорджа Буша-младшего, инициировавшего операцию в Афганистане, а также Барака Обамы и Дональда Трампа, при которых военные действия продолжались, этот показатель был выше. 75% опрошенных выступили за отправку дополнительных военных в Афганистан для охраны ключевых пунктов до тех пор, пока вывод войск не завершится, и эвакуацию помогавших военным США афганцев. Сын врага СССР, Порошенко и хитрый маршал: кто вносит лепту в борьбу с «Талибаном»* © REUTERS, Stringer

Выступая в Белом доме 16 августа, Байден подчеркнул: он глубоко опечален тем, что мы наблюдаем, но не сожалеет о решении прекратить войну США в Афганистане, ведь дальнейшее пребывание контингента грозило эскалацией конфликта и потерями для американских военных.

«Когда я занял пост президента, то унаследовал соглашение, достигнутое Дональдом Трампом с «Талибаном»*. Согласно его соглашению, силы США должны были уйти из Афганистана к 1 мая 2021 года. После 1 мая не было бы режима прекращения огня. Нет соглашения, защищающего наши Вооружённые силы после 1 мая. Была только холодная реальность: либо выполнение соглашения о выведении наших сил или эскалация конфликта и отправка тысяч американских военных обратно сражаться в Афганистане», — заявил глава Белого дома.

По словам Байдена, руководство Афганистана, несмотря на поддержку США, которые снабдили их невероятно хорошим оружием и военной техникой, сдалось в борьбе с боевиками и сбежало из страны, а вооружённые силы Афганистана развалились, порой даже не пытаясь вступать в бой.

«События последних недель подтвердили верность того, что прекратить военное участие США в Афганистане именно сейчас было правильным решением. Американские военные не могут и не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы сами не желают вести», — добавил он. Трагедия ошибок. Как талибы напомнили США о Вьетнаме, а миру — о славе СССР © AP, Rahmat Gul

Когда дела у Байдена идут плохо, тут же активизируется его предшественник Дональд Трамп, который до сих пор считает победу демократа на выборах незаконной. В своём заявлении, распространённом 15 августа его представителем Лиз Харрингтон, 45-й президент заявил, что для Байдена наступило время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном.

«Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению. Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило. В это просто невозможно поверить. Это то, что ещё годы и десятилетия будет влиять на наши (международные — ред.) отношения. Это самое большое унижение в истории нашей страны», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News 17 августа.

Пользуясь случаем, журналисты в очередной раз поинтересовались, собирается ли он баллотироваться на второй президентский срок.

«В связи с тем, что законы о финансировании кампании сложны и невероятно глупы, мне нельзя отвечать на этот вопрос. Но позвольте сказать так: вы будете довольны, многие из наших друзей будут счастливы. Люди, вы будете счастливы, потому что я люблю эту страну и ненавижу наблюдать за тем, что происходит», — заявил республиканец, добавив, что прямой ответ на этот вопрос принесет ему сложностей.

Однако в начале августа план Трампа раскрыл его бывший пресс-секретарь Шон Спайсер в интервью Washington Examiner. По его словам, республиканец собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах 2024 года и недавно провёл встречу с бывшими членами правительства страны и бывшим руководителем своего предвыборного штаба Марком Медоузом. Политические неудачи администрации Байдена, особенно в сфере иммиграции, побудили Трампа задуматься об участии в выборах, на которых он намерен «стать королем», уточнил Спайсер.

Тогда же о возможном политическом будущем Трампа высказался и глава окружного отделения Республиканской партии по 45-му округу Нью-Йорка Борис Пинкус в эфире RTVI: «Есть предложение, чтобы он избрался в Конгресс от Флориды и стал спикером. А нам нужно всего 5 мест в нижней палате (для получения большинства — ред.) и одно место в верхней палате. Я уверен, мы этого добьёмся, мы выиграем большинство и там, и там. Тогда Трамп может стать спикером. Или же Трамп будет победоносно готовиться к 24-му году, чтобы снова вернуться в Белый дом». Возвращение строптивого: Трамп и его соратник намерены разгромить демократов на выборах 2024 года © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

8 ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс: американцам предстоит выбрать 34 из 100 сенаторов и полный состав Палаты представителей. По итогам голосования 2020 года демократы не только сохранили контроль над Палатой представителей, но и отобрали у республиканцев несколько мест в Сенате, в результате чего в верхней палате Конгресса у обеих партий по 50 мест, но решающий голос имеет вице-президент США демократ Камала Харрис.

Трамп неоднократно подчёркивал, что его главная задача в краткосрочной перспективе — помочь Республиканской партии установить контроль над обеими палатами Конгресса. По прогнозу телеканала CNN, в Сенате 26 из 34 мест с высокой вероятностью останутся за теми же париями: 16 — за республиканской и 10 — за демократической, — в вот в оставшиеся 8 развернётся ожесточённая борьба.

Положение Байдена на фоне ситуации в Афганистане настолько сложное, что даже CNN, который всегда был продемократическим СМИ, уже начинает сливать его, как отмечает американист Дмитрий Дробницкий, обращая внимание на колонку одного из самых известных политических обозревателей США Криса Силиццы на сайте CNN.

«В основе президентской кампании Джо Байдена 2020 года лежало одно-единственное слово: компетентность. После 4 лет некомпетентности Дональда Трампа во всем, аргумент Байдена состоял в том, что стране крайне необходима твёрдая рука на руле — кто-то, кто давно во власти и сделал необходимое. Кто-то, кто не нуждается в обучении, чтобы выполнять эту работу. Кто-то, кто был полной противоположностью парню, находящемуся в данный момент у власти. И это сработало.

Вместо того, чтобы рассматривать возраст Байдена — 78 лет — как негатив, многие избиратели считали, что его многолетний опыт был тем, в чем нуждалась страна в эпоху после Трампа. Однако через 7 месяцев своего первого срока Байден столкнулся не с чем иным, как с кризисом этой самой компетенции, связанным с рядом событий, которые, как оказывается, его опыт и ноу-хау не смогли предотвратить», — говорится в публикации.

В заключение колонки Крис Силицца пишет, что «обещание Байдена американскому народу состояло в том, что долгие годы его политической жизни лучше всего подготовили его к тому, чтобы избежать хаоса, который определил эпоху Трампа, но в данный момент хаос побеждает компетентность, и это является серьёзной проблемой для Байдена и его администрации».

«Что-то явно намечается в Вашингтоне. Пожалуй, настало время для перестановок в Вашингтоне. Главное, чтобы Блинкена не забыли уволить. А старик Джо… Партия должна быть ему признательна. Он опять взял всё на себя. Самым худшим вариантом, конечно, будет Камала под управлением аспенских ястребов во главе с Тони Блинкеном и Большой Цифры. Самым мягким — президент Нэнси Пелоси под надзором Джейка Салливана, а значит, Клинтонов. Посмотрим, какой тип «сменяемости» они сейчас продемонстрируют….», — написал Дробницкий в своём Telegram-канале.

* Террористическая организация, запрещённая в России