Ангела Меркель начинает заключительное в должности канцлера ФРГ турне по Восточной Европе: 20 августа она посетит Москву, 22-го – Киев. А согласованный ею с российским лидером Владимиром Путиным план в Вашингтон американскому коллеге Джо Байдену повезёт президент Украины Владимир Зеленский

В ходе предстоящего визита — первого с января 2020 года, — как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов. «Крым обсуждаться не будет»: Михеев об ожиданиях от встречи Путина и Меркель © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, и канцлер ФРГ будут говорить о ситуации в Донбассе и путях реанимирования переговоров вокруг региона. Также на повестке дня — как Берлин будет гарантировать выполнение обязательств, которые взял на себя в случае, если Россия после запуска «Северного потока — 2» попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением. Кроме того, лидеры стран обсудят состояние двусторонних отношений, ведь Германия — ключевой политический и экономический партнёр Украины в Европе, особенно в сферах торговли, промышленности и энергетики.

Переговоры с привкусом газа

Тем для обсуждения канцлером Германии — европейской страны, наиболее включённой в решение украинского вопроса, — с лидерами России и Украины наберётся немало, но одной из ключевых станет энергетика. Предпосылки для этого дают и даты визита Меркель.

Остаётся проложить считанные километры труб (вторая нитка газопровода уложена до границы экономической зоны Германии), и строительство «Северного потока-2» будет завершено, несмотря на отчаянные попытки противников проекта помешать его реализации. По оценке исполнительного директора компании-оператора «СП-2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, это может произойти уже к концу августа. Однако на последнем шве труб история не заканчивается, а начинается её новая глава — сертификация построенного газопровода.

25 августа в Дюссельдорфе высший земельный суд должен вынести вердикт по иску Nord Stream 2 AG против Федерального агентства по сетям Германии (Bundesnetzagentur, BNA). Оператор «Северного потока-2» намерен обжаловать отказ регулятора вывести газопровод из-под действия Третьего энергопакета ЕС, предусматривающего, что одна компания не может быть и оператором газотранспортной системы, и поставщиком топлива, а 50% его пропускной мощности должны резервировать другие поставщики.

Согласно законодательству ФРГ, эта норма может быть отменена для газопроводов, которые были достроены до 23 мая 2019 года. «Его бы встречали с цветами». Эксперт о том, о чем Меркель попросила Байдена насчет Донбасса © РИА Новости, Сергей Гунеев / Алексей Витвицкий

«Германия заинтересована в функционировании «Северного потока-2», а мы как раз нет. Для этого и существуют переговоры, чтобы найти какие-то точки соприкосновения, найти какой-то разумный компромисс. Я не думаю, что президент и канцлер расставят прямо все точки над i. Это будут переговоры, и посмотрим, к чему они приведут», — сказал Никифоров в эфире телеканала «Дом», допустив, что вопрос «Северного потока-2» останется открытым после визита Меркель в Киев.

Когда речь заходит о «Северном потоке-2», это сразу влечёт за собой вопрос о будущем транзита газа через Украину. Киев опасается, что лишится этой статьи дохода, если «Газпром» полностью переориентирует экспорт топлива в Европу на новый газопровод, однако Россия неоднократно объявляла о намерении сохранить украинский маршрут для диверсификации поставок. К тому же в рамках заключённой с Соединёнными Штатами сделке по «Северному потоку-2» Германия взяла на себя обязательство добиваться продления на 10 лет соглашения между РФ и Украиной о транзите газа, срок действия которого истекает в 2024 году.

«Канцлер Германии Меркель, очевидно, намерена искать на встрече с президентом России Владимиром Путиным компромиссный вариант по участию Украины в качестве транзитёра газа на фоне финальной стадии перед запуском российско-европейского проекта «Северный поток — 2». Киев, как бы ни сопротивлялся «Северному потоку-2» при активной поддержке США, не сумел помешать реализации проекта. Теперь власти Украины пытаются запрыгнуть в последний вагон, получить некие гарантии, чтобы не упустить последний шанс и не выпасть из газовой цепочки, связывающей Россию и Европу», — заявил член комитета по международным делам Сергей Железняк.

По мнению главного редактора аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Бориса Марцинкевича, продолжить транзит через Украину можно только в случае, если какая-то из немецких компаний войдёт в акционерный капитал оператора ГТС Украины и возьмёт на себя оперативное управление, поэтому эксперт считает, что в ходе переговоров Зеленский и Меркель могут поднять вопрос назначения спецпредставителя ФРГ по оперативному управлению украинской ГТС. Немецкий политик рассказал, что станет с Германией без «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для Меркель, как отметил Железняк, принципиальное значение имеет успешное завершение масштабного газового проекта, которому всеми силами сопротивлялись в Вашингтоне и Брюсселе, тем не менее, она не может всецело обслуживать интересы Украины.

«Госпожа канцлер при этом может попытаться выглядеть неким уравнителем интересов, как это любят делать европейские политики, но следует понимать, что Меркель — уходящая натура в немецкой политике, и отношения Берлина с Киевом будут выстраиваться уже другими фигурами», — подчеркнул парламентарий.

Донбасс, который не отпускает

В центре внимания Меркель на переговорах и с Путиным, и с Зеленским также будет конфликт в Донбассе.

Украина на протяжении 7 лет боевых действий в регионе представляет Россию как сторону этого конфликта, однако она выступает как гарант Минских соглашений. О мире в Донбассе стоит напрямую договариваться сторонам конфликта — Киеву и народным республикам. Однако украинские власти не только не выполняют своих обязательств по Минским соглашениям и договорённостям, достигнутым в Контактной группе и «нормандском формате», но и провоцируют обострение обстановки.

И в этом позиция Киева расходится с позицией европейских гарантов: 31 мая на пресс-конференции по итогам заседания франко-германского совета министров президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что не видит ничего более полезного для разрешения кризиса на Украине, чем «нормандский формат», а Зеленский в тот же день в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о желании создать новый переговорный формат и выразил претензии, что Германия не оказывает его стране военную помощь в том объёме, в котором могла бы.

Иными словами, пока европейские лидеры ищут способ урегулировать конфликт, президент Украины, наоборот, пытается нарастить военную мощь для активизации военных действий в Донбассе. Фронда лузеров. Почему политическая Украина выступила против Байдена и Меркель? © РИА Новости, asn.in.ua

«Прежде всего, чтобы казаться успешной, Меркель поедет к Путину. Ей нужно согласовать несколько ключевых вещей. Во-первых, ситуацию вокруг «Северного потока-2», и всё-таки Путин будет придерживаться своей понятийной договорённости, что транзит будет продолжаться, а это красная линия и для США, и для Германии. И второе — она очень хочет перезапустить донбасский процесс.

Что она сделает? Приедет в Зеленскому и скажет: «Владимир, нужно идти вперёд, вот видишь, меня скоро не будет, выборы в Германии, кто будет канцлером, непонятно. Я вот 7 лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за Украину?» И я недалёк от истины, я знаю, как Меркель разговаривает. И нужно что-то выбирать, так как потом поедешь к Байдену, и если договоришься, то закрепишь свои результаты, если нет — то о чём говорить?» — заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, цель Меркель заключается в стабилизации ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы. Зеленскому или кому-то из его команды он советует перед встречей с Меркель обязательно попробовать выйти на контакт с американцами, Евросоюзом, поляками и построить чёткую матрицу игры Украины.

«(Официальному Киеву придётся. — Ред.) выбирать из того, что уже согласовано с Путиным. Вот это то, что я называю «мы не в игре», — подчеркнул Климкин.

И после того как Зеленский получит от Меркель согласованный с Путиным план, если выражаться языком бывшего министра иностранных дел Украины, полетит с этими сценариями в Вашингтон на долгожданные переговоры с президентом США Джо Байденом.