На севере Афганистана не намерены мириться с приходом к власти в стране «Талибана»*. Центром сопротивления становится Панджшер, где противники талибов сосредотачивают свои силы

Во вторник, 17 августа, осведомлённый источник РИА Новости в Кабуле сообщил, что вооружённые отряды маршала Абдул-Рашида Дустума направились в провинцию Панджшер. При этом вместе с военачальником в единственную свободную от талибов провинцию направляется около 10 тысяч бойцов. Среди них — подчинённые маршала и другие отряды, отказавшиеся сдаваться талибам.

Сам Дустум во время наступления талибов на прошлой неделе покинул Мазари-Шариф и скрылся в неизвестном направлении. В пятницу, 15 августа, СМИ сообщили, что Дустум — этнический узбек — сбежал в узбекский город Термез. Трагедия ошибок. Как талибы напомнили США о Вьетнаме, а миру — о славе СССР © AP, Rahmat Gul

Во вторник, 17 августа, информационное агентство при МИД Узбекистана «Дунё» опровергло данные о нахождении Дустума в стране.

«В последнее время в СМИ и социальных сетях муссируются сообщения о якобы нахождении на территории Узбекистана отдельных деятелей и руководителей этнических групп Афганистана. В частности, упоминаются имена Ашрафа Гани, Абдурашида Дустума, Ата Мухаммада Нура и других. Согласно официальным данным, подобного рода сведения не соответствуют действительности», — сказано в сообщении.

При этом за два дня до этого, 15 августа, МИД Узбекистана заявил о пересечении афгано-узбекской границы афганскими военнослужащими.

«14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана численностью 84 человека пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами <…>, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трёх раненых» — говорилось в заявлении МИД Узбекистана.

Афганским гражданам была оказана необходимая помощь, а «также предоставлено питание и организовано их временное размещение».

Оба сообщения не противоречат друг другу. Ведь первое может касаться непосредственно даты 17 августа, когда Дустум мог покинуть Узбекистан.

При этом сам он, а также бежавшие от талибов военные, сами того не ведая, были под защитой оружия, созданного и при участии пятого президента Украины Петра Порошенко. «Люди громили самолеты»: украинка рассказала о побеге из Афганистана © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Судьба двух мостов

Что объединяет мост Дружбы, по которому афганцы и бежали в Узбекистан, и Крымский мост? Как ни парадоксально, общее у этих мостов есть — их безопасность так или иначе была связана с катерами проекта «Гюрза».

Термез, куда и ведёт мост Дружбы и где, как утверждали СМИ, находился Дустум и его сподвижники, — это не только древний приграничный город, но и самый крупный речной порт Узбекистана. И именно здесь базируется Амударьинская речная флотилия. К началу ХХI века перед Узбекистаном встал вызов: артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель», которые Узбекистан получил при разделе военного имущества СССР, устарели. При власти был президент Ислам Каримов, который в тот период выстраивал многовекторную политику и активно налаживал сотрудничество с США.

Поэтому за новыми катерами Ташкент решил обратиться не к Москве, а к Вашингтону. Поддержку Узбекистану оказал Госдеп США. По программе оказания помощи в области экспортного контроля и безопасности границ Узбекистану выделили $5,6 млн.

При этом катера решили поставлять не американские. Катера заказали Украине. Проектировал новый тип речных бронекатеров Исследовательско-проектный центр кораблестроения в Николаеве. Проект получил номер 58150 и название «Гюрза».

А вот строили катера в Киеве — на заводе «Ленинская кузница». Первый такой катер был спущен на воду 2 октября 2005 года. Борт №01 получил название «Джайхун» — арабское название Амударьи. Спустя месяц с небольшим «Джайхун» прилетел в Узбекистан. Доставляли бронекатер «Авиалинии Антонова» самолётом Ан-124-100 «Руслан».

Такой же путь проделал и борт №02. Его назвали «Сайхун» — это арабское название Сырдарьи.

Проектирование и постройка катеров обошлись налогоплательщикам США в $5,6 млн. И часть этих денег получил… Пётр Порошенко. Именно ему с 1995 года принадлежала «Ленинская кузница». На этом предприятии стали производить и другие подобные катера проекта 58155 «Гюрза-М». В отличие от «Гюрзы» эти катера были несколько больше, у них была мощнее силовая установка и более совершенное вооружение. Поставлять их в ВСУ стали спустя десять лет после того, как в Узбекистан прибыл первый бронекатер «Гюрза».

Но если узбекские «отцы» защищали мост Дружбы, то вот их украинские «дети» попытались угрожать Крымскому мосту. Итог для них был плачевен.

Возвращаясь к Узбекистану, необходимо отметить, что катера Амударьинской речной флотилии вносят свою лепту в борьбу с контрабандой (в том числе и наркотиков) из Афганистана и защищают узбекские границы с юга. В общем, находясь на территории Узбекистана, афганские военные были и под защитой катеров с «украинскими корнями». Теперь же эти военные готовы бороться с «Талибаном»* и, судя по сообщениям СМИ, выдвинулись в Панджшер. «Украина знала»: секретарь СНБО удивился неготовности Запада к захвату Афганистана © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Знакомый всем союз

Панджшер — афганская провинция, расположенная в долине, которую СМИ часто называют ущельем. Название Панджшер с дари переводится как «пять львов».

Во время войны в Афганистане 1979-1989 годов это было одно из наиболее проблемных мест для советских военных. Здесь действовал их враг — лидер моджахедов, этнический таджик Ахмад Шах Масуд по прозвищу Панджшерский лев.

После вывода советских войск из Афганистана Масуд возглавил северо-восточный регион Афганистана, населённый таджиками. Этот регион получил название Масудистан и де-факто был независимым государством со своими деньгами, армией и правительством.

После того как СССР перестал оказывать материальную помощь афганскому правительству, в 1992 году армия Масуда вместе с армией Дустума заняла Кабул и свергла правительство Мохаммада Наджибулы. Масуд стал министром обороны. Дустум возглавил центрально-северный регион Афганистана, прозванный Дустумистаном. Но дружба длилась недолго. Спустя два года Дустум вместе с противником Масуда Гульбеддином Хекматияром выступили против Панджшерского льва.

Дустум вообще охотно интриговал и заключал разные альянсы в борьбе за власть.

Эти свары между бывшими союзниками сыграли на руку появившемуся движению «Талибан», которое ещё спустя два года — в 1996 году — захватило в Афганистане центральную власть.

Масуд отступил на север. Масудистан был возрождён, а после вошёл в состав Северного альянса, куда вошёл и Дустумистан (последний некоторое время был под контролем талибов, а сам Дустум на время вынужден был бежать в Турцию). Денис Пушилин: На Украине всё посыплется, как посыпалось в Афганистане © РИА Новости, Евгений Одиноков

Масуд установил связи с ЦРУ и заручился поддержкой ряда государств, среди них — США, России и Индии. В 2001 году Масуд был убит смертниками. К тому времени он был отцом шестерых детей: пяти дочерей и одного сына — Ахмада.

Сегодня последний стал неформальным лидером антиталибской оппозиции. Во вторник, 17 августа, он обратился к соотечественникам.

«Мы призываем всех свободных афганцев, всех тех, кто отвергает рабство, присоединиться к нашему бастиону Панджшер, последнему свободному региону на нашей измученной земле», — написал сын командира в письме, опубликованном во французском журнале La Règle du Jeu.

Позже СМИ сообщили о стягивании в Панджшер техники и военных.

«Мы — первая линия обороны. Мы защищаем и Европу, и весь регион. Афганцы воюют не только за себя, но и за всех остальных», — заявил Масуд.

На Панджшером уже взвился флаг Северного Альянса.

Теперь же СМИ сообщают о том, что в эту провинцию направились силы маршала Дустума. С учётом того, что отец Ахмада Масуда в своё время наладил сотрудничество с США, а сам Ахмад учился в Великобритании, можно ожидать, что Запад поддержит этот альянс.

В любом случае до установления мира в Афганистане пока далеко.

* Террористическая организация, запрещённая в России