Через несколько часов начнется ГКЧП. Советский Союз еще в шаге от полного разрушения. Сегодня, 18 августа 1991 года, все еще можно остановить и перезапустить государственный механизм. Или все же нельзя?

На сегодня мнение о том, что распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой века, высказанное в 2005 году Владимиром Путиным, считается наиболее дипломатичным, толерантным и приемлемым для большинства. Оно не отрицает существования постсоветских стран, не выражает стремление вернуть СССР, побуждает почтительно относиться к его роли в нашей современности и не повторять его ошибок. Но оно не ставит точку в спорах о том, можно ли было предотвратить катастрофу.

И любая точка зрения имеет право на существование.

СССР без мировой революции

ГКЧП. Справка © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Запад дал кредиты и технологии, а Москва, как ей тогда казалось, избегала угрозы войны на два фронта. С высоты нашего времени ясно, что это был момент невозврата, когда, выбирая между суверенной экономикой, ориентированной на мировую систему социализма, и встраиванием в глобальную экономику руководители страны выбрали последнее.

Для Запада же это был эксперимент по применению экономических рычагов трансформации политических систем стран социалистического лагеря и в первую очередь СССР. Конец идеи мировой революции.

Сегодня считается, что СССР начиная со смерти Сталина подвергся деградации, так как разложившаяся КПСС бездумно встраивала его в мировую экономику, что и привело к появлению агентов Запада в Политбюро, которые задолго до «перестройки» проработали план демонтажа социализма и расчленения СССР. А корни уходят в сделку «Газ-трубы». Это очень вульгарный взгляд. Начиная с революции 1917 года Россия-СССР никогда не были вырваны из мировой экономики. СССР всегда оставался ее сырьевой частью.

Видимой стороной были иностранные концессии в 20-е, пятилетние планы в 30-е, Атлантическая хартия в 40-е. Схема «сырье в обмен на технологии» работала всегда.

Безусловно, КПСС со всеми ее ограничениями для населения СССР не могла долго скрывать, что никакого коммунизма не наступит. Что Октябрьская революция была неудачным историческим выбором, а жертвы, принесенные бессмысленной попытке построить рай на земле, были напрасными. Но к началу 80-х годов пропаганда выхолостилась, партия разложилась, а население про коммунизм сочиняло анекдоты. Так что вторую попытку пообещать построить коммунизм к определенному году подняли бы на смех.

Никто не верил в коммунизм, над КПСС смеялись. И лишь одно оставалось неизменным: патриотизм к СССР как государству. Идея, что Советский Союз может распасться, не приходила в голову даже в США.

Немыслимое

У ГКЧП могло получиться, но это ничего бы не изменило © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Но был один профессиональный пропагандист — сотрудник «Агентства печати Новости» Андрей Алексеевич Амальрик. Будучи уволен из АПН, под впечатлением военного столкновения СССР и КНР на Даманском он летом 1969 года пишет академическое эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?».

Работа была немедленно напечатана на Западе, автора посадили в тюрьму. Всего на три года, в то время, как одно название тянуло на измену Родине и расстрел. Почему Амальрик так легко отделался? Сегодня это оправдывают деградацией советской системы, которая в итоге и привела ее к катастрофе. Но может быть и проще.

Эссе доказывало крушение СССР из-за войны с Китаем. Амальрик метко и зло разгромил советскую систему, доказав, что она не выдержит войны. Анализ был блестящим, с ним все соглашались, все было списано с натуры. Единственное, во что никто не поверил даже в США, — в распад СССР и военные конфликты между бывшими республиками.

Кирпичный флаг

К моменту смерти Брежнева страна жила всеобщим ожиданием перемен. Поэтому песни Цоя и «Машины времени» были так восторженно подхвачены. Но распад страны допустить все равно никто не мог. И Горбачев игнорировал насущное требование объединяющей идеи, предполагая, что единство СССР не требует доказательств.

Перестройка вызвала к жизни сложившиеся номенклатурные элиты, которые требовали власти. Так что пропагандистская машина, которая должна была поддержать «перестройку» и выдала фильм «Кирпичный флаг». Он был о потрясшем страну, диком случае во Внутренних войсках, где жертва насилия, солдат-литовец расстрелял обидчиков. Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

История обсуждалась на каждой кухне, а кино разложило ее на составляющие кубики, представив каждый аспект, как пазл, изображающий бессмысленность Союза ССР. Сложившаяся картина представляла собой угрюмый флаг Советского Союза, сложенный из кирпичей. Аллегория тупиковости Кремлевской стены. Лишь малая часть той информации, которая обрушилась на неподготовленные головы. Все вместе привело к 1991 году.

Хроника 1991 года

В январе начался ввод войск в Прибалтику. Ельцин, который в 90-м вышел из КПСС, подписывает сепаратные соглашения между РСФСР и Латвией, затем Эстонией. Мартовский референдум о будущем СССР не поддержали шесть республик. Последняя попытка Горбачева свалить Ельцина на внеочередном III съезде народных депутатов с танками на Красной площади провалилась. Танки привели съезд в ярость, депутаты заставили убрать армию.

2 апреля стартуют Павловские реформы, начинается гиперинфляция. 23 апреля Горбачев делает последнюю попытку сохранить СССР в виде конфедерации. Новоогаревский процесс — это страна из девяти республик. Подписание нового союзного договора назначено на 20 августа 1991-го.

21 мая IV съезд народных депутатов РСФСР учреждает должность президента, о чем ранее проведен неконституционный референдум. Субъекты РСФСР переименованы из «автономных» в «советские». 12 июня Ельцин избран президентом РСФСР. Этот день в России сегодня праздничный.

Президент Ельцин идет в последнюю атаку. 20 июля он неконституционным указом №14 запрещает партийные организации на предприятиях, уничтожая первичный фундамент КПСС. И ездит по субъектам РСФСР, призывая брать столько суверенитета, сколько смогут. Дальше все знают.

А если бы не было ГКЧП

Вопрос «что было бы, если бы ГКЧП победил?» напрашивается. Но это не альтернативная история. Идеальная контрверсия — отсутствие ГКЧП. Чтобы разыграть такую альтернативу, нужны альтернативные вводные. Не учитывать настроения населения и социально-экономические реалии. Их при наличии твердой центральной власти можно было откорректировать. Примеров множество: Китай в 1989, Венгрия в 1956, Чехословакия в 1968, Украина в 2014, Турция в 2016.

ГКЧП на Украине. Хроника событий © РИА Новости, Сергей Субботин / Перейти в фотобанк

В 1956-м подобную ситуацию СССР использовал для усмирения мятежа в Венгрии. Военного ответа со стороны Запада не последовало, поскольку Запад начал войну против Египта. Кстати, альтернативный СССР мог оказать помощь Ираку.

Третий мир аплодировал бы стоя, а заодно Китай, который только что подавил танками «майдан» на площади Тянаньмэнь. Пекин вздохнул с облегчением, видя, как ближайший сосед перестал валять дурака. Блицкриг в Ираке в 1991 году стал возможен только благодаря тому, что СССР занял нейтральную и пораженческую позицию. Но если бы СССР оказал поддержку и помощь в тот момент, когда США и коалиция уже вторглись в Ирак, то Запад оказался бы втянутым в войну на двух фронтах — в Европе и в Центральной Азии. Это для западной экономики и самих основ «общества потребления» было бы слишком. Запад капитулировал и не перед такими угрозами.

Шах и мат

Есть агрессивная внешняя политика — есть повод для нейтрализации «пятой колонны», пораженцев и прочей внутренней оппозиции. Заодно мотивация для промышленности. Работает промышленность — нет забастовок. Нет забастовок — люди заняты. Люди заняты — нет брожения. Зато есть общественное осуждение тех, кто продолжает бродить. Смешно? А ведь именно так и выжил киевский режим в 2014-м. Причем развязав войну против своего же народа.

В 1991 году вся страна ждала только одного — чтобы кто-нибудь положил конец хаосу и вернул всех к нормальной жизни. Для этого нужно было всего лишь обеспечить людям привычную возможность ходить на работу, получать зарплату, пользоваться всеми преимуществами советского соцпакета, заткнуть рот «гласности» и гарантировать государство, в котором жили 300 миллионов человек. И всё.

Кто думает, что это было невозможно, того отсылаю в СССР 1922 года. И в СССР 1941 года. Тогда ситуация была куда хуже и безнадежнее, чем в 1991-м. Но страна выжила, побеждала, существовала и уверенно смотрела в будущее. Нет? Так это же альтернативная история. Хотя как посмотреть.