В частности, это протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Документы свидетельствуют, что в 1944 году шла подготовка к ведению бактериологической войны.

Символично, что бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, проводившего бесчеловечные опыты над военнопленными.

У «чумной бомбы» был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 м. над поверхностью земли, что обеспечивало максимальную площадь заражения, сообщает РИА Новости. 

75 лет бомбардировки Хиросимы. Траурная дата во времена пандемии
75 лет бомбардировки Хиросимы. Траурная дата во времена пандемии
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

К счастью этим планам не суждено было сбыться, помешала Красная армия. А если бы японцы успели? Последствия такой «чумной» атаки можно себе представить, если вспомнить историю.

Так, «Черная смерть», или великая эпидемия чумы в середине XIV века, пришла из Кафы (нынешняя Феодосия) и наполовину убавила население тогдашней Европы. Были города и сёла, в которых вымерли все жители, пишет харьковский публицист и историк Дмитрий Губин

Не раз свирепствовала чума и на Руси. Согласно московскому летописному своду, во время чумной пандемии «был мор силен, зело в Смоленске, и в Киеве, и в Чернигове и во всей земле Русской смерть люта, и напрасна», напоминает Андрей Манчук.

А в памятный 1654 год (год Переяславской Рады) в Москве от «морового поветрия» люди умирали тысячами, на погостах при церквах не хватало места. Царская семья бежала тогда из Москвы, а самого царя Алексея Михайловича в Москве и не было — он был в походе, велась война с Польшей за Малороссию…

Царица опасалась, что поветрие доберется до войска, и «распорядилась нарядить по всем дорогам крепкие караулы из местных обывателей, устроить заставы и тщательно проверять, нет ли где поблизости от дорог очагов чумы», отмечает Губин. 

Чумной бунт. Как малороссы спасали Москву от страшной эпидемии
Чумной бунт. Как малороссы спасали Москву от страшной эпидемии
© Public domain

Чума унесла тогда, предположительно, до 150 тысяч жизней, более половины населения Москвы. А в некоторых землях наблюдалось почти поголовное вымирание. Вот такая «чумная бомба» взорвалась тогда на Руси в XVII веке.

Не лучше было и в веке XVIII, когда чума снова вернулась в Москву. Сначала на поветрие не обратили должного внимания, и вследствие «невежественного отношения… многих московских врачей» болезнь быстро распространилась и снова собрала свой страшный урожай — от 60 то 100 тысяч умерших в Первопрестольной.

И снова наблюдаем связь с войной. Дмитрий Губин отмечает, что в Россию «эпидемия чумы проникла через Молдавию и Малороссию с турецкого фронта во время войны c Османской империей вместе с вернувшимися солдатами, а также через товары и добычу».

На этот раз эпидемия привела к чумному бунту. Архиепископ Московский и Калужский Амвросий — малоросс, уроженец Черниговщины — ради предотвращения распространения заразы запретил молитвенные собрания, и это решение стоило ему жизни. 

Чума по-киевски. Что произошло 250 лет тому назад и при чём здесь турки с поляками
Чума по-киевски. Что произошло 250 лет тому назад и при чём здесь турки с поляками
© commons.wikimedia.org, Михаил Сажин

Ещё один малоросс, врач Данила Самойлович, много сделал для борьбы с эпидемией. Сам он заразился, но выжил, а из пятнадцати помощников (подлекарей) болезнь унесла жизни двенадцати. 

Стоит вспомнить и о том, как завезенная турецкими торговыми судами в порт Херсона "зараза" помешала светлейшему князю Григорию Потёмкину-Таврическому вести морское строительство, необходимое для войны с Турцией. О борьбе с чумой в Херсоне в XVIII веке и о выдающейся роли в этой борьбе тогда ещё капитана Федора Ушакова пишет Алексей Стаценко в статье, опубликованной изданием Украина.ру. Эпидемию с большим трудом удалось побороть, строительство флота было продолжено…

Что же, сегодня на дворе XXI век, но мир снова во власти пандемии — пусть не и чума свирепствует, но загадочный ковид. Политики и учёные пытаются разобраться, откуда взялся смертельный вирус, и спорят о том, создан ли он в лабораториях или у вируса естественное происхождение.

 