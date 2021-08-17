Готовясь к войне с СССР, японские военные планировали применить бактериологическое оружие – «чумную бомбу». Это следует из документов, которые рассекретила ФСБ России

В частности, это протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Документы свидетельствуют, что в 1944 году шла подготовка к ведению бактериологической войны.

Символично, что бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, проводившего бесчеловечные опыты над военнопленными.

У «чумной бомбы» был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 м. над поверхностью земли, что обеспечивало максимальную площадь заражения, сообщает РИА Новости. 75 лет бомбардировки Хиросимы. Траурная дата во времена пандемии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

К счастью этим планам не суждено было сбыться, помешала Красная армия. А если бы японцы успели? Последствия такой «чумной» атаки можно себе представить, если вспомнить историю.

Так, «Черная смерть», или великая эпидемия чумы в середине XIV века, пришла из Кафы (нынешняя Феодосия) и наполовину убавила население тогдашней Европы. Были города и сёла, в которых вымерли все жители, пишет харьковский публицист и историк Дмитрий Губин.

Не раз свирепствовала чума и на Руси. Согласно московскому летописному своду, во время чумной пандемии «был мор силен, зело в Смоленске, и в Киеве, и в Чернигове и во всей земле Русской смерть люта, и напрасна», напоминает Андрей Манчук.

А в памятный 1654 год (год Переяславской Рады) в Москве от «морового поветрия» люди умирали тысячами, на погостах при церквах не хватало места. Царская семья бежала тогда из Москвы, а самого царя Алексея Михайловича в Москве и не было — он был в походе, велась война с Польшей за Малороссию…

Царица опасалась, что поветрие доберется до войска, и «распорядилась нарядить по всем дорогам крепкие караулы из местных обывателей, устроить заставы и тщательно проверять, нет ли где поблизости от дорог очагов чумы», отмечает Губин. Чумной бунт. Как малороссы спасали Москву от страшной эпидемии © Public domain

Чума унесла тогда, предположительно, до 150 тысяч жизней, более половины населения Москвы. А в некоторых землях наблюдалось почти поголовное вымирание. Вот такая «чумная бомба» взорвалась тогда на Руси в XVII веке.

Не лучше было и в веке XVIII, когда чума снова вернулась в Москву. Сначала на поветрие не обратили должного внимания, и вследствие «невежественного отношения… многих московских врачей» болезнь быстро распространилась и снова собрала свой страшный урожай — от 60 то 100 тысяч умерших в Первопрестольной.

И снова наблюдаем связь с войной. Дмитрий Губин отмечает, что в Россию «эпидемия чумы проникла через Молдавию и Малороссию с турецкого фронта во время войны c Османской империей вместе с вернувшимися солдатами, а также через товары и добычу».

На этот раз эпидемия привела к чумному бунту. Архиепископ Московский и Калужский Амвросий — малоросс, уроженец Черниговщины — ради предотвращения распространения заразы запретил молитвенные собрания, и это решение стоило ему жизни. Чума по-киевски. Что произошло 250 лет тому назад и при чём здесь турки с поляками © commons.wikimedia.org, Михаил Сажин

Ещё один малоросс, врач Данила Самойлович, много сделал для борьбы с эпидемией. Сам он заразился, но выжил, а из пятнадцати помощников (подлекарей) болезнь унесла жизни двенадцати.

Стоит вспомнить и о том, как завезенная турецкими торговыми судами в порт Херсона "зараза" помешала светлейшему князю Григорию Потёмкину-Таврическому вести морское строительство, необходимое для войны с Турцией. О борьбе с чумой в Херсоне в XVIII веке и о выдающейся роли в этой борьбе тогда ещё капитана Федора Ушакова пишет Алексей Стаценко в статье, опубликованной изданием Украина.ру. Эпидемию с большим трудом удалось побороть, строительство флота было продолжено…

Что же, сегодня на дворе XXI век, но мир снова во власти пандемии — пусть не и чума свирепствует, но загадочный ковид. Политики и учёные пытаются разобраться, откуда взялся смертельный вирус, и спорят о том, создан ли он в лабораториях или у вируса естественное происхождение.