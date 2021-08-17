В последнее время в среде белорусской оппозиции наблюдается уныние. Как среди политиков, так и среди их информационной обслуги. Стало понятно: можно сколько угодно встречаться с западными лидерами и просить их о помощи, но это ни на шаг не приближает их к победе

Тем не менее, в ЕС и США пока не спешат списывать белорусскую оппозицию со счетов.

Период семейной и общей усталости

В первой половине августа два политических лидера белорусской оппозиции — Светлана Тихановская и Валерий Цепкало — дали интервью, в ходе которых пожаловались на удручающее положение дел. По их словам, проблемы наблюдаются не только на политическом поприще, но и в других сферах жизни, которые не менее важны в их деятельности.

Так, Тихановская заявила, что устала заниматься нынешней деятельностью. Тем не менее, обстоятельства вынуждают ее продолжать политическую борьбу: «Я думаю, что люди возложили на меня слишком большую ответственность. Люди забывают, что год назад я была просто матерью, нисколько не связанной с политикой. Мне пришлось многому учиться, и я пытаюсь делать то, что я могу, там, где я нахожусь». Она добавила, что эта ответственность является для нее тяжким бременем.

Цепкало, в свою очередь, посетовал, что в его семье наступили финансовые трудности, и он с супругой будут снова выходить на работу, пытаясь найти баланс между зарабатываем денег и политической деятельностью.

Еще ладно, если бы тоска и уныние захватили бы только этих двух оппозиционеров, но растерянность прослеживается и в действиях их союзников. Павел Латушко, хоть и старается быть «на волне» и не исчезать из информационного пространства, за последнее время сподобился лишь на нереализуемую инициативу: призвал белорусских дипломатов создать «подпольную сеть сопротивления режиму Лукашенко».

За последний год счет подобных призывов идет на десятки — призывали и к массовым протестам, и к бойкотам товаров, и к забастовкам, но всё обернулось пшиком, поэтому сразу понятно, что «новая» инициатива Латушко так же обречена.

Гораздо более вяло в последнее время стали работать и протестные telegram-каналы. Если раньше обновлялись каждые полчаса, а в дни протестов — раз в минуту, теперь в сутки на канале выходит всего лишь около десятка постов, а часто — и того меньше. Они постепенно перестают быть координаторами действий активистов и недовольной части населения республики и возвращаются к тому, чем занимались до августа прошлого года — к информационно-пропагандистской работе.

Политическая декорация

Белорусская оппозиция, как и ожидалось, после бегства из страны постепенно лишилась рычагов влияния на развитие ситуации в республике. Если в первые месяцы кризиса общество худо-бедно реагировало на призывы политиков из-за рубежа — продолжались акции протеста, появлялись сотрудники госпредприятий, готовые объявить стачку, то в последние полгода это полностью сошло на нет.

Все заявления и инициативы Тихановской, Латушко, Цепкало и иже с ними так и остаются лишь заявлениями и инициативами, которые не играют никакой роли. Из-за этого среди истеблишмента стран ЕС и США очевидно снижение интереса к белорусской оппозиции — зачем иметь дело с политической декорацией? Отсюда же вытекают и «грандиозные» результаты встречи Тихановской с Джо Байденом. Первой, похоже, было нечем похвастать, кроме вкусных печенек из Белого Дома.

То, что Брюссель и Вашингтон бросили белорусскую оппозицию, свидетельствует и тот факт, что там никогда не усиливали давление на официальный Минск по просьбам альтернативных политиков. Санкции ужесточались как ответная мера лишь на действия властей — усиление репрессий или экстренная посадка самолета RyanAir в Минске. Это говорит о том, что Запад гораздо больше волнует то, что происходит в отношениях с Александром Лукашенко, а не со Светланой Тихановской или Павлом Латушко.

Белоруссия власть, в свою очередь, работает над укреплением собственной устойчивости, блокируя любые лазейки, которые могут хоть как-то намекать на возобновление острой фазы политического кризиса: оппозиционные СМИ, НКО, которые успели проявить нелояльность власти. Происходит «перепрошивка» политического поля республики, сворачивается либерализация, усиливается контроль над частным капиталом. Несмотря на то, что недовольная часть общества, выходившая год назад на протесы, никуда не делась, она уже не может стать реальной угрозой для руководства страны.

При таком положении дел нынешняя ситуация в республике может сохраняться непредсказуемо долго, и устойчивость власти будет зависеть, главным образом, от верности управленческих и силовых кадров, но никоим образом не от оппозиции. Поэтому пессимистичные заявления про усталость, слишком большую ответственность и даже финансовые проблемы в стане борцов с режимом Лукашенко можно понять — политики ввязались в борьбу, но не рассчитывали, что она так затянется.

Отложенная оппозиция

Тем не менее, несмотря на слабую заинтересованность в оппозиции, Запад не спешит её полностью списывать со счетов. С их структурами продолжают поддерживать связь, финансировать и проводить встречи на высоком уровне (пусть и бессмысленные).

Белорусскую оппозицию и её информационные каналы пригрели у себя, скорее, на будущее, на «всякий случай». Чтобы были формальные лидеры, которые будут задействованы, если в республике вдруг возобновятся протесты, начнется реальная борьба за власть после конституционной реформы или во время следующих выборов.

Запад наверняка придерживает оппозицию и в качестве инструмента давления на действующую белорусскую власть. Альтернативные политики, несмотря на отсутствие рычагов влияния на ситуацию в республике, все равно выступает раздражителем официального Минска — как минимум в информационном пространстве.

Самой же оппозиции пока ничего не остается делать, кроме как смириться с отведенной ей ролью политической декорации и ждать «своего часа». Время от времени жалуясь не только на Белоруссию, но и на Запад.

Резюме

Очевидно, что после того, как в белорусском политическом спектакле под названием "Беломайдан" опустился занавес, сама оппозиция, игравшая в нем заметную, если даже не главную роль, превратилась в ничего не значащую декорацию. Но все равно остается вероятность "оживления" застывших фигур, если под влиянием какого-либо события или событий в стране начнется "движуха". Этот оппозиционный бронепоезд Запад будет держать на своем "запАсном пути".