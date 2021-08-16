В воскресенье, 15 августа, мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мёртвым на пороге собственного дома. Полиция рассматривает сразу четыре версии случившегося: самоубийство, доведение до самоубийства, убийство и неосторожное обращение с оружием

В суицид Павлова не верят люди, хорошо знавшие мэра Кривого Рога. Полиция назвала еще одну версию смерти мэра Кривого Рога © Telegram-канал Алексея Таймурзина

«Он был моим близким другом. Зная, какие у него были отношения с женой, с сыном — он не мог этого сделать. Я в это не верю», — заявил в комментарии украинскому изданию «Страна» экс-мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

По его словам, Павлов не мог бросить семью.

«Он не мог бы решиться на то, чтобы бросить их. Я не знаю, что могло случиться, чтобы такое произошло. Никаких конфликтов у него накануне ни с кем не было. По крайней мере, я об этом не знаю. В самоубийство я не верил, не верю и не хочу верить», — отметил Вилкул.

Депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович и Илья Кива также заявили, что их однопартийца (а Павлов был членом ОПЗЖ) убили.

Популярный на Украине Telegram-канал «Картель» также не верит в самоубийство мэра Кривого Рога.

«Мэра Кривого Рога убили. Наш источник в силовом блоке указывает именно на эту версию. В Украине сейчас очень много происходит странных самоубийств», — указывалось в публикации канала от 15 августа.

И это несмотря на видео, на котором было запечатлены обстоятельства смерти мэра.

Впрочем, сам момент выстрела на видео не запечатлён.

Пока полиция разбирается в обстоятельствах гибели политика, издание Украина.ру напоминает о таинственных резонансных самоубийствах на Украине.

Смерть министров

С «Оранжевой революцией» на Украине связывают не только перипетии в политической жизни Украины, но и по меньшей мере два резонансных самоубийства.

Первое из них произошло 27 декабря 2004 года — на следующий день после «третьего тура» президентских выборов — переголосования второго тура президентских выборов. Тогда в своём даче в Бортничах был обнаружен мёртвым министр транспорта и связи Украины Георгий Кирпа. Его и сегодня помнят как одного из самых прославленных украинских железнодорожников. Именно с его именем связывают расцвет «Укрзализныци».

«В день своей гибели Кирпа проводил жену в город. Возвратившись на дачу, он позвонил спикеру украинского парламента Владимиру Литвину. Затем министр послал дачного сторожа в магазин… Сосед Кирпы зашёл к нему за сигаретой. В это время министр говорил с кем-то по телефону. Он был взволнован и сердит. Разговор длился долго, но сосед не прислушивался к его содержанию. После этого Кирпа взял боевой пистолет Макарова и ушёл в сауну. Там он застрелился. Труп обнаружил сторож после возвращения из магазина», — гласила восстановленная хроника событий того дня. Украинские оппозиционеры назвали смерть мэра Кривого Рога убийством и терактом © Оппозиционная платформа - за жизнь

Спустя два дня глава ГПУ Святослав Пискун заявил, что следствие рассматривает версию о самоубийстве.

В январе 2005 года бывший тогда замгенпрокурора Виктор Шокин сообщил, что самоубийство по-прежнему основная версия следствия.

«По доведению до самоубийства — много вопросов. Ведь его (Кирпы — Ред.) финансово-хозяйственная деятельность была очень широкой, вы знаете… Но доказать доведение будет весьма нелегко», — заявил Шокин.

Ряд политиков, среди которых были Юрий Луценко и Игорь Франчук, выразили сомнение в суициде Кирпы.

Однако на Кирпе всё не окончилось. 4 марта 2005 года — за день до своего дня рождения застрелился бывший министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко. Его тело обнаружили на даче в Конча-Заспе, что под Киевом. Примечательно, что Кравченко стрелял себе в голову два раза, что вызвало сомнение в том, что экс-министр покончил с собой.

Кроме того, Кравченко умер в тот день, когда его вызывали на допрос в Генпрокуратуру Украины.

Однако замминистра внутренних дел Пётр Коляда тогда заявил, что «ранения в голову не всегда бывают смертельными» (позже тот же Пискун также ссылался на подобные выводы следователей).

Впрочем, другие милиционеры — сослуживцы Кравченко — в его самоубийство не поверили. Как не поверили и противники Кравченко.

Так, спустя два года — в 2007 году — бывший тогда министром внутренних дел Украины Юрий Луценко заявлял, впрочем, что не верит в самоубийство Кравченко.

«Я не верю в самоубийство Кравченко и имею на это доказательства… Определённые вопросы к экспертам… были сформулированы, чтобы подвести под версию самоубийства», — указывал он.

Однако никакого дополнительного расследования проведено не было. И по сей день некоторые на Украине уверены: Кравченко унёс с собой в могилу многие тайны, в том числе и те, что связаны с убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

Смерти «бывших»

Второй Майдан на Украине также отметился резонансными самоубийствами. Первым из них стало самоубийство экс-главы Фонда государственного имущества на Украине, народного депутата Украины нескольких созывов Валентины Семенюк-Самсоненко.

Самоубийство этой жизнелюбивой, витальной, крайне активной женщины поразило всех, кто её знал. Тело Семенюк-Самсоненко нашли 27 августа 2014 года в селе Чайки. Смерть наступила в результате выстрела в голову, произведённого из ружья.

Тогда это насторожило многих экспертов, которые указали, что женщины такого психотипа, как Семенюк-Самсоненко предпочитают другие способы уйти из жизни с тем, чтобы выглядеть на собственных похоронах красиво.

Многие же обратили внимание на то, что перед смертью Семенюк-Самсоненко в ряде интервью дала понять, что готова рассказать об истории приватизации государственного имущества на Украине. Некоторые и вовсе связали её смерть с олигархом Игорем Коломойским, после Майдана ставшим главой Днепропетровской ОГА.

В сентябре 2014 года журналист Дмитрий Гнап попытался восстановить обстоятельства суицида бывшей главы Фонда госимущества. Он пришёл к выводу, что политика убили.

Спустя три года — в 2017 году — украинская полиция всё же закрыла уголовное производство по факту гибели Семенюк-Самсоненко в связи с отсутствием состава преступления.

Но бывшие однопартийцы по-прежнему уверены — Семенюк-Самсоненко убили.

«Я не верю, что она покончила с собой <…> Знаю её близко, её семью. Она не могла этого сделать. Она верующий человек, кроме того. Я уверен, что её убили. Она очень много знала», — отмечал в 2018 году глава Соцпартии Александр Мороз.

Он рассказал, что Семенюк-Самсоненко внедрила в Фонде госимущества аудио и видеозапись каждого решения по правам собственности. Доходы государства выросли в 17 раз. Что и стоило в конечном итоге ей жизни.

Но Семенюк-Самсоненко была не единственной «бывшей», которая погибла после второго Майдана при странных обстоятельствах.

В последний день зимы — 28 февраля 2015 года из окна собственной квартиры выпал бывший народный депутат, один из спикеров «Партии регионов» Михаил Чечетов.

«Нет никаких моральных сил больше жить. Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Спасибо всем за поддержку», — гласила его предсмертная записка.

Но коллеги и друзья Чечетова в суицид не поверили. И было отчего: не для того Чечетов пережил самые опасные для «регионалов» первые месяцы после победы Майдана в 2014 году, чтобы так покончить с собой.

Кроме того, Чечетов был также в своё время главой Фонда государственного имущества Украины.

В апреле 2014 года ответственность за убийства Чечетова, а также «регионалов» Александра Пеклушенко и Станислава Мельника (оба покончили с собой в марте 2015 года), Олега Калашникова (убит 15 апреля неизвестными), а также журналиста Олеся Бузины (убит 16 апреля) взяла на себя организация «Украинская повстанческая армия» (запрещена в РФ — Ред.), направившая своё заявление на адрес партии «Оппозиционный блок» (одна из политсил-преемниц «Партии Регионов»), а также на адрес политолога Владимира Фесенко. Кличко принял на работу убийцу Олеся Бузины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины тогда заявила, что такая организация СБУ неизвестна, а письмо написано лицами, не являвшимися носителями украинского языка.

Позже по подозрению в убийстве Бузины были задержаны националисты Александр Медведько и Денис Полищук, связанные совсем с другими радикальными организациями. Под давлением ультраправых их в конечном итоге суд отпустил на свободу.

Смерть Чечетова списали на самоубийство. Но в октябре 2016 года во время обыска в частном доме на территории Дарницкого района Киева правоохранители обнаружили наградной «Маузер» и разрешение на него, выданное на имя Чечетова. Помимо этого пистолета во время обыска обнаружили и изъяли 2 автомата АКМС, три пистолета, гранату РГД-5 с запалом, станок для изготовления патронов и более 200 различных боеприпасов.

Хозяевами этого «добра» были радикалы, наладившие производство оружия.

Эпоха после второго Майдана отметилась и странными самоубийствами и тех, кто симпатизировал Майдану. Самое недавнее из них произошло 3 августа 2021 года. Тогда в Киеве нашли тело белоруса Виталия Шишова. Часть исследователей обстоятельств его гибели убеждена — Шишова убили. Некоторые связывают убийство с финансовыми разногласиями с другим видном белорусом на Украине — Сергеем Коротких из «Азова» (он же «Боцман» или «Малюта»). Что происходит с делом Шишова? Новые данные © REUTERS, Gleb Garanich

Можно также вспомнить и о самоубийстве в 2018 году Владислава Волошина — бывшего военного лётчика, связанного с катастрофой малазийского «Боинга» в июле 2014 года. Впрочем, его суицид связывали с разногласиями с губернатором Николаевской области Алексеем Савченко.

Впрочем, самоубийства бывших участников войны в Донбассе и симпатизирующих Майдану заслуживают отдельного, более детального материала.

Подводя итог, можно отметить, что Украина за последние годы превратилась страну странных суицидов. И судя по всему, они будут продолжаться.