Право видеть голую Захарову. Скверное кино об уникальных политических процессах

Летом 1964 года в Советском Союзе происходили судьбоносные события. На самых высоких этажах власти наливался соками заговор, целью которого было свержение Никиты Хрущева. Широкие народные массы ни о чем таком, разумеется, не догадывались

Зрел заговор, надо заметить, как-то коряво и неубедительно — опыт в такого рода делах в Стране Советов не был наработан. Данный исторический момент крайне не характерен для советской истории. Он уникален.

Никита Хрущев: Донецкий байкер у руля империи © РИА Новости, Валерий Шустов / Перейти в фотобанк

И действительно, в 1993 году на экраны вышел фильм «Серые волки». Он повествовал как раз о том, как снимали с поста Генерального секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. То есть развалины СССР были еще тепленькими, а деятели искусств вдруг оказались удивительно смелыми: бичевали советскую систему с присвистом и гиканьем. Работа режиссера Игоря Гостева в этом смысле — классическое произведение своего времени.

С одной стороны, группа талантливых актеров без малого два часа изображает перед зрителем видных партийных и государственных деятелей, но с другой — итоговое ощущение гадкое.

Можно, конечно, частично списать негатив на грим, несовершенный и даже карикатурный. Когда смотришь на длинный нос, приделанный Льву Дурову, чтобы тот смахивал на Анастаса Микояна, гротескные кудлатые брови Александра Белявского, исполняющего роль Брежнева (в образе Фокса он был куда убедительней), и особенно на главного героя, схожего на нечто среднее между Абажем из "Королевства кривых зеркал" и членом семейки Адамсов (а ведь под маской сидел великий Ролан Быков), не знаешь, смеяться или тужить.

Разве что Богдан Ступка в роли шефа КГБ Семичастного не оставляет простора для трактовок. Да, это именно Богдан Ступка, и как раз в роли Семичастного.

Как оскароносный уроженец Кременчуга запустил в СССР голую женщину, затмившую золото Америки © «Золото Маккенны»

Никита Хрущев предстает в образе хрестоматийного лубочного мужичка, который, правда, не только хамоват, но и хитер, и безжалостен, когда посягают на его делянку. Но где-то в глубине души он, развенчивая культ личности Сталина, сам мыслит, что если вдруг что-то не по его задумке пойдет, то он всегда может включить режим «усатого» и загнать всех под лавку.

Принципиальная ошибка! Для культа личности необходим не только культ, но и собственно личность. А против Сталина Хрущев был хлипок, так еще и не державник, а так — не пойми что. В принципе в том, что партийная элита решила его убрать, была настоятельная необходимость.

Словом, почти все персонажи в фильме насквозь порочны и беспринципны. Если у кого и есть совесть, так это исключительно у безумцев храбрых, которые суют свои наивные конечности в жернова истории. Никакого коренного перелома внести они не могут, так еще и гибнут в 10 случаях из 10.

В «Серых волках» таких типажей несколько, но главный — принципиальный капитан КГБ Сорокин, разумеется, сын репрессированного красного командира (Александр Мохов). Он добывает доказательства готовящегося заговора, уходит от погони, причем не куда-то там, а улетает в Мариуполь.

Забавный момент, кстати, такого города при Хрущеве никак не могло быть, на его месте раскинул свои комбинаты Жданов — чугунное Сан-Ремо Советского Союза. Это не единственный ляп в фильме. Скажем, сын Хрущева ездит на «Волге», ГАЗ-24, которая впервые сошла с конвейера через три года после отставки Никиты Сергеевича. А сам генсек слушает магнитофон «Маяк-202», которые начали делать в Киеве в 1974 году. Напрашивается вывод: у партийной верхушки была машина времени, и потому товары народного потребления запросто доставлялись из будущего. «Теплый ламповый звук»: Первому массовому советскому и украинскому магнитофону исполнилось 70 лет © commons.wikimedia.org, Algirdas Sabutis

Но вернемся к Сорокину. Из Мариуполя-Жданова он, надо понимать, перебрался на черноморское побережье Кавказа, поближе к Пицунде, где провел свой последний отпуск Хрущев. Поскольку офицеру грозила смертельная опасность, он ничего остроумней не придумал, как найти свою симпатию Марину (сыграла Александра Захарова) и втянуть ее в фатальные неприятности. И вот тут наступило время сыграть свою роль настоящему Мариуполю, где снят ряд эпизодов, в том числе сцены любовной страсти на песчаном пляже.

Сорокина в конце концов убили. Причем использовали при этом аквалангистов, боевых ныряльщиков, что страшно логично. Это же самый легкий способ… К слову, отряд боевых ныряльщиков в составе подразделений КГБ появился в 1968-м. Тоже гости из будущего.

Досвадебную любовь честного, но обреченного офицера взорвали вместе с автомобилем «Москвич». Хрущева, кто бы мог подумать, все же сдвинули с трона. Воображаю, если бы он поднял войска Киевского военного округа и двинулся на Москву. Вот это был бы сильный сюжет, да!

Маленькая эротика времен большой безнадеги © kino-teatr.ru

Здесь, на кавказском, а на самом деле азовском, побережье, Захарова блеснула всеми своими дарованиями. Был крупняк топлес плюс еще чуть-чуть в палатке и совсем нагая, в смысле без намека на исподнее даже, пробежка по кромке прибоя.

Зачем? Для пущего драматизма, конечно. И потом не забывайте: начало 1990-х — свобода случилась бескрайняя. Каждый получил законное право рассматривать голую Захарову как минимум на экране.