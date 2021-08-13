Кабинет министров решил снизить тариф на электроэнергию для населения, «Укрзализныця» провалила подготовку к сезону перевозки зерновых, денег на субсидии украинцам хватит до ноября. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Министр финансов: средств на субсидии хватит до ноября

Средств госбюджета на субсидии украинцам хватит только до ноября этого года. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил глава Минфина Сергей Марченко в интервью украинскому изданию «Главком».

По словам Марченко, в госбюджете на выплату субсидий в 2021 году заложили более 35 млрд грн. Из них по состоянию на начало августа фактически направлено 31,4 млрд грн — это 88,5% от годового плана.

«Сейчас этих средств достаточно для завершения неотопительного периода текущего года», — заявил Марченко. Сотни тысяч украинцев лишатся субсидий на оплату услуг ЖКХ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сейчас в профильных министерствах чиновники решают, надо ли привлекать дополнительное финансирование.

Как отметил министр, чтобы выплачивать субсидии и далее, должна заработать Верховная Рада, которая и примет необходимые решения. Марченко уверил, что в Минфине и Минсоцполитики ситуация находится на контроле.

Отметим, что на заседании в среду, 11 августа, Кабинет министров урезал субсидии, отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина.

Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения

Кабинет министров принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт (3,95 руб./кВт) при условии потребления до 250 кВт-час в месяц. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства в среду, 11 августа.

Для домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений на уровне 1,68 грн/кВт (4,61 руб./кВт). Новые правила заработают с 1 октября.

Модель возложенных специальных обязанностей распространяется на государственные энергогенерирующие предприятия «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». На Украине собираются снизить тариф на электроэнергию за счет отказа от ремонта сетей © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Отмечается, что граница в 250 кВт-час в месяц превышает среднемесячный уровень потребления электроэнергии на Украине — 168 кВт-час. Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, более 250 кВт-ч электроэнергии потребляют лишь 20% домохозяйств.

Напомним, с 1 января 2021 года на Украине был отменен льготный тариф на электроэнергию в 90 коп./кВт-час (2,47 руб./кВт-час) для населения на первые 100 кВт. Для всех бытовых потребителей Кабмин установил фиксированную цену на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Как отмечает экономический эксперт Виктор Скаршевский, населению с января придется платить больше, чем до январского повышения тарифа.

«Месячный платеж населения за электроэнергию за первые 250 кВт-ч после "снижения" увеличится на 18 грн/мес. (50 руб. — Ред.) или на плюс 5,3% по сравнению с 2020 годом», — подсчитал Скаршевский. Политическая игра: Скаршевский объяснил, почему власти Украины откладывают повышение тарифов © Facebook, Виктор Скаршевский / Facebook, Виктор Скаршевский / Перейти в фотобанк

В свою очередь, инвестбанкир Сергей Фурса назвал решение о снижении тарифа «популизмом чистой воды».

«И самое парадоксальное, что популизм незаметный. Минимальный. Большая часть потребителей не ощутит изменений. Ведь их платежка уменьшиться где-то на 10 гривен (28 руб. — Ред.) в месяц. Ну, может, на 20 (55 руб. — Ред.). И вряд ли они решат, что это то самое снижение тарифов вдвое, за которое они голосовали», — написал на своей странице в Facebook Фурса.

«Укрзализныця» провалила подготовку к зерновому сезону

«Укрзализныця» в 2021 году провалила подготовку к сезону перевозки зерна. Так, из 11,4 тыс. вагонов-зерновозов готовы только 3 тыс. Еще около 2,7 тыс. вагонов находятся в резерве, который поздно привлекать, потому что сезон уже начался. Об этом в среду, 11 августа, сообщил новый и.о. председателя правления УЗ Александр Камышин.

По его словам, остальные вагоны «просто не прошли своевременные ремонты».

«На 9 июля выполнено только 15% запланированных ремонтов, а 85% — провалены. Напомню, рабочий парк в пиковый сезон — это 11,4 тыс. зерновозов. Увы, но за пару месяцев просто невозможно отремонтировать ни 3 тыс. зерновозов, ни тем более необходимые 6 тыс.

С полувагонами все еще интереснее — частный подвижной состав в этой категории сейчас стоит по 600-800 грн в сутки, полувагоны УЗ — от 1 тыс. грн. При этом полувагонов УЗ просто нет свободных», — сказал Камышин.

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«Причем по локомотивам проблема возникла из-за того, что не были своевременно закуплены все необходимые ходовые запчасти для ремонтов… Например, бандажи для локомотивов производит только одна польская компания», — рассказал новый и.о. главы компании.

Напомним, в конце июля Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Кабинету министров срочно разобраться с состоянием дел на «Укрзализныце» и ввести туда временное руководство. Ключевой проблемой «Укрзализныци» называют ее значительные долги, которые угрожают техническим дефолтом.

Глобальной для «Укрзализныци» стала проблема ремонтов и обновления как железнодорожного полотна, так и подвижного состава. Парк «Укрзализныци» насчитывает почти 85 тыс. грузовых вагонов, а средний процент их износа — 87%.