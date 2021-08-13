Особых политических событий на Украине не происходило, что неудивительно – межсезонье. Разве что Олимпиада дала возможность поусердствовать «патриотам» на зарплате. Серьёзные же политики занимались подготовкой к серьёзным мероприятиям, запланированным на 23-30 августа – от саммита «Крымской платформы» до визита Зеленского в США

Как раз на неделе выяснилось, что политический сезон на Украине начнётся даже раньше, чем запланировали на Банковой, — Ангела Меркель изъявила желание посетить Киев 22 августа. Правда, стоило анонимным телеграм-каналам похвастаться, что в Офисе президента нашли способ, как заставить фрау канцлерин поддержать «платформу», последовало уточнение — 20 августа она полетит в Москву…

Завершение Олимпиады

Завершились XXXII Олимпийские игры в Токио. Это игры 2020 года — «машину времени» обеспечил коронавирус.

Результат украинской олимпийской сборной — худший за всё время независимости. В неофициальном медальном зачёте Украина получила 44-е место (Россия — пятое по «золоту» и третье — по всем медалям). Всего 19 медалей — одна золотая, шесть — серебряных, двенадцать — бронзовых.

Для сравнения:

— 1996, Атланта: 9 место, 23 медали, 9 золотых;

— 2000, Сидней: 21 место, 23 медали, 3 золотых;

— 2004, Афины: 13 место, 22 медали, 8 золотых;

— 2008, Пекин: 11 место, 22 медали, 7 золотых;

— 2012, Лондон: 14 место, 19 медалей, 5 золотых;

— 2016, Рио-де-Жанейро: 31 место, 11 медалей, 2 золотых.

Совершенно очевидно, что провал на Олимпиаде 2016 года не был случайной флуктуацией — Украина пожинает плоды Майдана и гражданской войны.

Игры сопровождались скандалами.

Во-первых, золотой медали у Украины, по идее, вообще не должно было быть, поскольку получил её народный депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк. То есть депутат, вместо того чтобы заниматься своими обязанностями, готовился к Олимпиаде.

Впрочем, поскольку золотая медаль Беленюка — единственная, до полноценного скандала эта скандальная история не доросла.

Во-вторых, недовольство национально озабоченной публики вызвало то, что для значительной части спортсменов родной язык — русский.

В самом начале Олимпиады уполномоченный по государственному языку Тарас Креминь заявил: «Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире».

Естественно, это предупреждение последствий не возымело, и в дело включилась Лариса Ницой, многократно обозвавшая украинских спортсменов разными нехорошими словами. В общем, на следующие игры надо будет отправить Креминя и Ницой — медалей они не получат, но и честь «воюющего государства» не уронят.

В-третьих, особый скандал вызвала бронзовая медалистка Ярослава Магучих, которая сфотографировалась вместе с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Проблема не только в том, что Ласицкине — россиянка, а в том, что обе спортсменки — офицеры. Началась кампания травли, спортсменку даже вызвали на собеседование в Министерство обороны.

В конце концов, заступился за неё министр спорта Вадим Гутцайт, объяснивший, что Магучих не отдавал отчёт в своих действиях («на эмоциях»). На будущее же министерство будет проводить со спортсменами инструктаж, аналогичный тому, который проходили советские граждане при выезде за рубеж (гибридная декоммунизация).

Подготовка визита Зеленского в США

Прошёл визит в США Дмитрия Кулебы и Андрея Ермака, которые согласовывали встречу Зеленского и Байдена 30 августа.

Визит был технический, но Кулеба сделал несколько заявлений. В частности, он сказал, что никакого разговора на повышенных тонах не будет, а вообще Зеленский поедет к Байдену хвастаться тем, что Байден пришлёт министра на «Крымскую платформу» — «после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита «Крымской платформы», на который в Киев приедут более трех десятков наших партнёров, в т.ч. высокая делегация из США».

По слухам и утечкам, обсуждаться будут следующие вопросы:

— механизм согласования назначения силовиков. Зеленский якобы будет пробивать тему назначения с разрешения Вашингтона, но снятия по собственной инициативе;

— судьба Коломойского — Зеленский будет отстаивать право не выдавать его в США в обмен на неучастие Коломойского в политике;

— создание на территории Украины военных баз НАТО

(Вице-премьер Резников предложил развернуть на территории Украины американские системы ПВО. Правда, Офис президента оперативно дезавуировал это предположение.

Вообще-то на фоне происходящего в Афганистане рассуждения относительно размещения американских войск на Украине выглядят несколько экстравагантно. Однако от нынешней украинской власти никто особой адекватности и не ожидал.);

— перенос из Польши основного центра ведения информационно-психологической войны против России. Зеленский якобы будет напирать на то, что Польша себя дискредитировала инцидентом с Протасевичем и недостаточно активным участием в судьбе Тихановской. Поляки, по слухам, об этом прознали и активно возражают;

— Зеленский будет настаивать на назначении спецпредставителя Госдепа по Донбассу и Крыму, а лучше — двух отдельных;

— Зеленский предложит какой-то хитрый план «обнуления» СП-2.

Среди источников нет единства мнений относительно содержания этого плана. Наиболее радикальный вариант предполагает безвозмездную передачу украинской ГТС в управление США (так или иначе, Украина как государство доходов от неё не получает).

Помимо этого предполагается обширная культурная программа. В частности, Зеленский планирует встретиться с Илоном Маском (зачем? Гиперлуп строить будет?), Тимом Куком (почему не Стивом Возняком? Он же украинец по происхождению…), выступить в Стэнфорде (лекция будет о Бабьем Яре и, вероятно, о дивизии СС «Галичина», потому что иначе было бы нелогично).

Эта часть визита выглядит самой непонятной. Кажется, тут в Зеленском взыграл дух «Вечернего квартала» — как было бы круто пригласить на это шоу Маска!

Законопроект о переходном периоде

Правительство 5 августа отправило в Раду законопроект о переходном периоде в Донбассе. 9 августа он был зарегистрирован.

Проект довольно загадочный.

Изначально он был презентован как проект закона о правосудии переходного периода и уже по названию был дополнением к действующему закону о деоккупации, но не подменял его. В окончательной же версии это именно закон о переходном периоде, то есть действия государственной власти после того, как ОРДЛО будут возвращены в состав Украины.

Естественно, что в проекте нет ничего от Минских соглашений. Более того — он идеологически противоречит закону о деоккупации. Об этом свидетельствует, например, оговорка вице-премьера Резникова, который сказал, что проведение выборов в Донбассе будет возможно только после полного разоружения населения (то есть любой взрыв гранаты ветераном АТО во Львове будет основанием для отказа от выборов в ОРДЛО). Правда, он не объяснил, это его позиция или норма законопроекта (текст проекта ещё не опубликован).

Сама по себе идея необходимости переходного периода противоречит действующему закону потому, что он полагает территорию ОРДЛО «оккупированной Россией», а население — жертвами «оккупации». Соответственно, ограничивать их права не надо, а профилактические мероприятия будут проводиться спецслужбами в рабочем порядке.

Проект переходного периода исходит из другого основания — территория не то чтобы вообще не была оккупирована (от этого тезиса украинская власть отказаться не может), но признаётся, что население «оккупацией» в основном довольно, назад не очень рвётся и вообще поддержало «оккупацию». А значит, население это ненадёжное и подлежит ограничению прав. Такая логика была у проекта закона о деоккупации, предложенного во времена оные фракцией «Самопомощи» и отвергнутого парламентом.

Естественно, данный проект противоречит Минским соглашениям, но, как показывает опыт закона о деоккупации, даже его принятие и декларирование на юридическим уровне отказа от выполнения соглашений не означает, что страны-гаранты признают очевидный факт выхода Украины из минского процесса. Хотя бы потому, что именно это, похоже, и является целью Киева.