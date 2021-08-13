Украинским политикам помолчать бы, но они говорят, сулят, обещают. Иногда складывается мнение, что они просто уверены: слово — это и есть дело. А в жизни, пардон за невольную тавтологию, дело остается за малым: они поговорят, а кто-то сделает. Да еще и денег даст. Потому что останется иллюзия завершенного процесса

Жизнь, как обычно, вносит свои коррективы в эту прелестную схему. И слова делами не оборачиваются, а лишь превращаются в ненужное сотрясание воздуха и нагрузку на мозг окружающих. И денег никто не дает. И даже иллюзии остаются иллюзорными, потому что в них потом разочаровываются даже восторженные и наивные, поверившие в посулы.

Такова нехитрая диалектика. Но те, кто обещает, изначально знают, что сознательно врут. И знают, зачем врет.

Вот, например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам пребывания в Вашингтоне, где он готовил встречу своего начальника Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, сообщил, что переговаривающиеся стороны обязательно обсудят три блока вопросов: политику, безопасность и экономику в двусторонних и международных отношениях. А Украина-де на все готова. Но при одном условии — денег дайте: на армию для борьбы с «агрессивной Россией», на реформы и на борьбу с коррупцией. И, конечно же, инвестиций. Хочет встретиться с Илоном Маском и главой Apple: СМИ обнародовали график визита Зеленского в США © president.gov.ua

Затем целый вице-премьер Украины Алексей Резников, непосредственно занимающийся переговорами о мире в Донбассе, творчески развил мысль Кулебы: попросил, чтобы США разместили в Украине систему ПВО (ракеты «Пэтриот»), потому что это станет для нее таким же «американским зонтиком», как для всей Европы, которая по этому поводу много лет уже чувствует себя крайне защищенной.

И все вроде бы логично идет по накатанному: Украина по-прежнему хочет втюхать США и всему коллективному Западу свою русофобию, а за показную ненависть России и готовность с нею воевать до собственного «парада победы на Красной площади в Москве» (психиатрия в Украине в упадке, поэтому политики такое говорят открыто, без немедленной госпитализации) получить денег. Раньше так работало почти всегда, и в Киеве опять, похоже, решили не искать добра от добра.

В Офисе президента (ОПУ) на все эти прожекты и надежды ответили неожиданно сдержанно. Сам Зеленский, как обычно, отмолчался, а его клерки высказались в том духе, что у разных людей бывают разные мнения. В том числе и на международные проблемы и место Украины в мире. А все потому, что, не исключено, и коридоры с кабинетами ОПУ иногда посещают прозрение и сердечная чуйка, что Украина, как Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке», — накануне грандиозного шухера и пора готовиться разбегаться.

Во-первых, даже если предположить невероятное, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Пэтриот» появятся на украинской территории, то все равно «зонтик для Украины» получится крайне дырявым. А пресловутая ядерная безопасность обернется «безопасностью наоборот»: Украина станет мишенью для врагов.

Потому что страны, у которых есть свое ядерное оружие, могут при определенных раскладах рассчитывать на него как на щит и гарантию безопасности. Как Северная Корея или какой-нибудь Пакистан, спорящий с ядерной Индией. А страны, на территории которых расположено чужое ядерное или любое другое угрожающее оружие, элементарно и в автоматическом режиме превращают в полигон, по которому будут лупить в первую очередь. А ответить нечем.

И дело тут усугубляется не только тем, что ЗРК «Пэтриот» морально устарели (годы их разработки в США — 1963-1976), а Россия сама чертит «красные линии» своей безопасности и заявляет, что не допустит «военной нуклеаризации» Украины. У России уже есть новейшее, сверхзвуковое и — в этом цимес! — высокоточное оружие, способное лупить не по площадям, а работать при необходимости исключительно по штабам и командным пунктам. Как в Сирии.

Или гиперзвуковым «Цирконом» (по словам Владимира Путина, скорость — девять чисел Маха и дальность полета — более тысячи километров) с подводкой по наземной цели с сантиметровой точностью, на которой сейчас работают спецы из российского ВПК. Другими словами, убежать можно, но сложно. Равно как и прикрыться мирными людьми крайне трудно.

Во-вторых, известно же: кто кормит девушку, то ее и танцует. Накануне анонсированного осеннего социально-экономического шухера, связанного с возросшей долговой нагрузкой, отсутствием денег в казне на обслуживание госдолга и повышением цен и тарифов на все, Запад решил малеха подкормить Украину. МВФ, как известно, от щедрот своих в рамках борьбы с коронавирусом выделил Украине 2,7 миллиарда долларов, а международное агентство «Fitch Ratings» внезапно улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне «B».

Для Украины эти нежданчики приятны, но ситуацию кардинально не исправляют, а лишь дают отсрочку перед кончиной. Потому что миллиарды МВФ, как многие и прогнозировали, пойдут на обслуживание внешнего долга, пик которого ожидается осенью, на погашение старых кредитов в режиме рефинансирования. А новые столь желанные кредиты необязательно пойдут в Украину, отпугивающую серьезных инвесторов нестабильным законодательством, коррупцией, ростом криминалитета, разгулом пандемии коронавируса и так далее.

Да, «Fitch» улучшило прогноз, но, как говорится в таких случаях, практически авансом, символически — чтобы поддержать, но не более того.

И, наконец, в-третьих, горькими иллюзиями могут оказаться надежды тех, кто уверен, что Зеленский на внешней арене гонит прежнюю русофобскую волну не только для того, чтобы ему помогли деньгами или оружием, но и не мешали в самой Украине проводить более самостоятельную политику. Например, узурпировать власть, чтобы сильную и четкую внешнюю политику подкрепить изнутри — такой сильной и определенной внутренней. А он сам, президент Зеленский, всем докажет, как он силен и решителен, что только с ним нужно иметь дело.

И что Зеленский, получив силу и средства, сможет управлять сильной изнутри Украиной по своему усмотрению, меняя даже внешние векторы развития и партнеров на этом пути. Вице-премьер Украины предложил США присоединиться к переговорам по Донбассу © Y27 / wikimedia.org

И в принципе это нормальные расклады и расчеты, если бы не одно важное и решающее «но». Чтобы проводить сильную внутреннюю политику, все равно нужны деньги. А достать их режим Зеленского (расхлябанный или в виде диктатуры) может только извне — от внешних спонсоров, кураторов, кредиторов, заемщиков, инвесторов и так далее, потому что внутренние ресурсы практически истощены.

Даже тотальное «раскулачивание» олигархов даст только временную передышку, как указанная выше подачка МВФ. А чтобы управлять громоздкой государственной машиной, мало одного желания и даже политической воли, нужно на кого-то опираться и рассчитывать.

Зеленского даже кто-то сравнил с румынским королем Михаем I, который в 1944 году смог арестовать фашистского диктатора Иона Антонеску, объявить войну союзнику — гитлеровской Германии — и войти в союз с СССР и повернуть румынскую армию и всю страну на 180 градусов. Это было неожиданно. Но за Михаем стояли военные силы и мощь СССР и всей антигитлеровской коалиции, а с такой «крышей» можно было разгуляться. Король, названный «комсомольцем», и разгулялся. Получил Орден Победы, но правил всего лишь до 1947 года, когда коммунисты попросили его в изгнание.

Но не повесили, правда, как диктатора Антонеску и его подручных.

А какой из Зеленского «король Михай», если его так напугали 20-30 отморозков из «С14» Жеки Карася и подручных фанов Сергея Стерненко, этих современных кровавых киевских Попандопуло, что он превратил Украину в неонацистский отстойник похлеще, чем было при его предшественнике Петре Порошенко.

Но, с другой стороны, Запад же подпитывает режим Зеленского и даже разрешает ему узурпировать власть и замахиваться на собственную квази- или эрзац-диктатуру. И если ему удастся все же привести Украину к единому знаменателю внутри, то деньги на жизнь могут подойти любые. И китайские, и даже — чем черт не шутит! — российские.

Главное — не прозевать момент, когда Запад ослабит подкормку или согласится вернуть «сестру» России, и подсуетиться. Если, конечно, Украина еще нужна России целиком.