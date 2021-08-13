Глобальный энергетический переход, то есть ожидаемое в ближайшие десятилетия снижение потребления человечеством традиционных видов топлива и развитие альтернативной энергетики, вызывает немало споров. О различных аспектах глобального энергоперехода, мнениях и прогнозах, высказываемых по этому поводу в мировых СМИ — в обзоре издания Украина.ру

В опубликованной агентством «Рейтер» статье утверждается, что глобальный энергопереход уже осуществляется на всех парах, и его темпы ускоряются. Отмечается, что в период между 2014 и 2019 годами выработка энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) росла в среднегодовом темпе на 12,5%, а из газа — на 2,9%, в то время как общий рост потребления энергии увеличивался лишь на 1,6%.

Однако в абсолютных цифрах падает лишь потребление угля, в то время как нефти — растёт: «Общее потребление энергии растёт настолько сильно, что это приводит к увеличению потребления из всех источников, даже из тех, относительная доля которых сокращается». А это означает, что, несмотря на энергопереход, выбросы углекислого газа будут в ближайшие годы даже расти. Чтобы ВИЭ полностью заменили уголь, выработка энергии на них должна увеличиться в пять раз, для замены нефти — в семь раз, а всех видов ископаемого топлива — в 17 раз, отмечается в статье.

Далее даётся прогноз о том, что в течение двух ближайших десятилетий глобальное потребление газа будет расти «определённо», нефти — «весьма вероятно», а угля — «возможно». Блицопрос: Анатолий Вассерман о глобальном энергопереходе © РИА Новости, Александр Натрускин

«Учитывая эту реальность, вероятно, нет никакого способа достичь глобальных целей по выбросам CO2 и ограничению повышения глобальной температуры, который не предполагал бы значительного увеличения производства электроэнергии с помощью ядерной и гидроэнергетики», — отмечает агентство, поэтому «продолжающееся сжигание большого количества ископаемого топлива необходимо будет сочетать с широким развёртыванием технологий улавливания и хранения углерода, чтобы компенсировать соответствующее увеличение выбросов».

Как раз о технологиях улавливания углерода идёт речь в статье, размещённой на сайте американского телеканала «Си-эн-би-си». Сторонники этих технологий «считают, что они могут сыграть важную и разнообразную роль в достижении глобальных целей в области энергетики и климата», говорится в статье.

Тем не менее, тема вызывает острые разногласия, потому что многие учёные и экологические группы утверждают, что улавливание углерода бесперспективно. В настоящее время в мире действует 21 крупный коммерческий проект по улавливанию, использованию и хранению углерода, а в последние годы было объявлено о планах строительства ещё не менее 40 подобных объектов, сообщает автор.

Однако в докладе, опубликованном некоммерческим «Центром международного экологического права», утверждается, что данные технологии не только «неэффективны, неэкономичны и небезопасны», но ещё и продлевают использование ископаемого топлива, и отвлекают от необходимого поворота к ВИЭ, рассказывает автор статьи.

«Отсутствие проверенной работы технологий улавливания и хранения углерода в крупных масштабах, а также непомерно высокая стоимость этих технологий означают, что они не смогут сыграть сколько-нибудь значительную роль в быстром сокращении глобальных выбросов, необходимых для ограничения потепления до 1,5 ° C», — говорится в докладе со ссылкой на главную цель Парижского соглашения — ограничение повышения температуры Земли по сравнению с доиндустриальным уровнем на не более, чем 1,5 градуса Цельсия. Глобальный энергопереход: Россия минимизирует риски, Украина пытается компенсировать потери © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Кроме того, в статье идёт речь ещё об одном докладе, опубликованном «Центром имени Тиндалла» в Манчестере, с похожими выводами. Далее рассказывается об организациях, поддерживающих развитие технологий улавливания углерода: это Международное энергетическое агентство, Американский институт нефти и Научно-исследовательский институт Грэнтэма по изменению климата и окружающей среды при Лондонской школе экономики, и приводятся их оптимистические заявления по поводу данных технологий.

В частности, Боб Ворд, представляющий последнюю из упомянутых организаций, заявил в интервью телеканалу, что борьба с изменением климата не должна пониматься как попытка «поставить на колени» промышленность, добывающую ископаемые виды топлива, и что многие экологические группы отвергают технологии улавливания углерода из неприязни к нефтяным и газовым компаниям, выступающим за их использование.

В испанской газете «Паис» была опубликована статья «Момент энергетического перехода настал». Кризис, вызванный COVID-19, показал, как важны своевременные действия, и как дорого может обойтись бездействие, отмечают авторы. Та же картина и с глобальным потеплением: чем позже будут приниматься меры по ограничению выбросов парниковых газов, тем труднее будет ограничить глобальное потепление, и тем больше будет его воздействие на экономику и жизнь людей, говорится в статье.

Главным ограничителем ВИЭ является уже не их стоимость (теперь они обходятся дешевле, чем ископаемое топливо, утверждают авторы), а нестабильность при выработке электроэнергии. Поэтому необходимо направлять инвестиции на повышение гибкости систем электропередачи и хранения энергии — батарей и «зелёного» водорода, считают авторы.

Использование батарей считается одним из ключевых элементов энергетического перехода в автомобильной промышленности, а увеличение добычи лития, требующегося для их производства, уже приводит к определённым проблемам. На сайте неправительственной организации «МайнингУотч Кэнэда», специализирующейся на контроле за горнодобывающей деятельностью, опубликовано заявление «Литий и ложный "энергетический переход"», выпущенное «Мексиканской ассоциацией пострадавших от горнодобывающей промышленности». Эксперт объяснил, для чего на самом деле Западу понадобилась затея с энергопереходом © скриншот с видео ОТР

Американская компания «Тесла» является крупнейшим производителем литиевых батарей и электромобилей в Америке, а её мажоритарным акционером является Илон Маск, который в последние годы усиленно пропагандирует энергетический переход, «чтобы увеличить продажи своей продукции», утверждается в заявлении.

В настоящее время большая часть добычи лития ведётся в Австралии, Южной Америке и Азии. В результате, территория Мексики сейчас охвачена настоящей «литиевой лихорадкой». 97 тысяч гектаров уже отданы в концессию 10 компаниям, у которых имеются проекты по добыче лития, а ещё 537 тысяч гектаров находятся в процессе передачи; компании стремятся как можно скорее начать добычу лития, чтобы, воспользовавшись североамериканским соглашением о свободной торговле, стать его поставщиками для американской автомобильной промышленности.

Из 36 существующих проектов, только проект компании «Баканора литиум» в штате Сонора существенно продвинулся в развитии. Среди инвесторов — китайская компания «Ганьфэн», которой принадлежат 22% акций проекта, и у которой уже есть договор с «Теслой» о поставках лития на завод последней в штате Невада. Месторождение будет разрабатываться открытым способом, с использованием установок по переработке и обогащению, требующих использования химических реагентов.

Авторы считают, что в результате реализации этого проекта будет наноситься такой же экологический ущерб, какой по их мнению, причиняется при разработке лития в Чили и Аргентине.

Согласно докладу Всемирного банка, сообщают далее авторы, для удовлетворения потребностей энергетического перехода в мировом масштабе, необходимо, чтобы к 2050 году ежегодная добыча графита, лития и кобальта увеличилась примерно в 5 раз. Производство аккумуляторных батарей может потребовать 250 миллионов тонн графита, кобальта и никеля.

Кроме того, для работы ветряных генераторов и солнечных батарей потребуется большое количество меди, алюминия, серебра и свинца.

«Столкнувшись с проблемой изменения климата, правительства, банки и компании делают ставку на ложный «энергетический переход», стимулирующий и поощряющий добычу полезных ископаемых — один из самых хищнических и проблемных видов деятельности с точки зрения социально-экологического воздействия. Лица, ответственные за тяжёлую экологическую ситуацию, в которой мы находимся, цинично рекламируют себя в качестве спасителей планеты, предлагая свои технологические предложения», — говорится в заявлении. «Энергетическое оружие Кремля» и предупреждение Чубайса

Сайт «Си-эн-би-си» размещает статью, посвящённую планам итальянских компаний по использованию водорода в качестве «зелёного» источника энергии.

Марко Альвера, генеральный директор инфраструктурной компании «Снам», занимающейся, среди прочего, транспортировкой и хранением газа, в интервью телеканалу заявил, что преимуществом водорода является тот факт, что для его транспортировки может быть использована существующая система газопроводов.

«Сейчас, если вы включаете обогреватель в Италии, газ будет поступать из России… по трубопроводам. Завтра у нас будет водород, производимый в Северной Африке и в Северном море с использованием солнечной и ветровой энергии. И этот водород сможет перемещаться по существующему трубопроводу», — сказал Альвера.

«Снам» испытывала такую транспортировку водорода как в составе различных газовых смесей, так и в чистом виде — с позитивными, по словам директора, результатами. В статье, однако, отмечается, что большая часть нынешнего производства водорода основана на ископаемом топливе, а «зелёный» водород, производимый с помощью ВИЭ, дорог.

Пекинская газета «Глобал таймс» посвящает статью планам Китая по использованию водорода в качестве топлива. Водородная промышленность обозначена в 14-м пятилетнем плане как одна из шести отраслей будущего, сообщает газета. Открыты первые водородные заправочные станции — на ноябрь 2020 года их в Китае было 88 из 458 существующих в мире. Компания «Синопек» планирует открыть в этом году сто таких станций, а к концу 2025 года — тысячу, рассказывает газета. В статье упоминаются 5 китайских автомобильных компаний, объявивших о начале выпуска транспортных средств, работающих на водороде.

Высокая стоимость получения водорода и проблемы с хранением и транспортировкой создают трудности для его широкомасштабного применения. Однако Китай, располагая гигантскими финансовыми средствами, занимается исследованиями в области водородной энергетики, инвестируя в будущее, считает газета.

Заголовок статьи в британской газете «Гардиан» призывает читателей: «Не верьте шумихе вокруг ядерной энергии и водорода — они не помогут нам достичь нулевого выброса углерода к 2050 году». Хазин объяснил, готова ли Россия к энергопереходу - видео

Проблемы ядерной энергетической отрасли год от года остаются теми же самыми, утверждает автор статьи — всё более высокие затраты, задержки строительства, нерешённая проблема ядерных отходов, риски, связанные с безопасностью и нераспространением ядерного оружия.

С другой стороны, ВИЭ демонстрируют «растущие успехи» — по мнению автора, производство как солнечной, так и ветровой энергии становится всё дешевле год от года. Что же касается «водородной шумихи», которая, как считает автор, продолжается последние полтора года, то для того, чтобы водород смог внести свой вклад в достижение цели нулевого выброса, необходима полная перестройка процесса его производства, говорится в статье.

Пока что из производимых в мире 115 миллионов тонн водорода 98% составляет так называемый «серый водород», получаемый из природного газа или угля, в результате чего в атмосферу выбрасывается большое количество парниковых газов. Лишь малое количество приходится на «голубой водород», представляющий из себя тот же «серый», парниковые выбросы от производства которого улавливаются.

Доля «зелёного» водорода, получаемого электролизом воды, ещё меньше. Производство и «голубого», и «зелёного» водорода гораздо дороже, чем «серого», говорится в статье.

Автор обвиняет нефтегазовый сектор промышленности в создании «шумихи» вокруг водорода, в надежде получить правительственные субсидии на улавливание выбросов парниковых газов, образующихся при производстве водорода из газа.

«Их мотивация совершенно ясна — отсрочить неизбежный упадок их отрасли», — утверждает автор.

Ядерщики «тоже отчаянно пытаются принять участие в игре» — в феврале британский «Совет ядерной промышленности» предложил план по производству водорода за счёт электричества и тепла, вырабатываемых ядерными реакторами. Критикуя план, автор утверждает, что он основан на «совершенно спекулятивных» ожиданиях снижения стоимости электролиза в будущем. Статья заканчивается призывом не обращать внимания «как на водородную шумиху, так и на ядерную пропаганду», и концентрировать усилия на развитие ВИЭ. Дмитрий Абзалов об энергопереходе ЕС, США, России и Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сайт британского аналитического центра «Чатем-Хаус» под заголовком «Как глобальный энергопереход может нарушить геополитический ландшафт» публикует интервью с Аднаном Амином, бывшим директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.

По мнению специалиста по ВИЭ, энергопереход лишит экономических преимуществ страны, располагающие полезными ископаемыми, «потому что почти каждая страна сможет использовать возобновляемые источники энергии… Поэтому я думаю, что энергопереход, который мы переживаем, будет столь же, если не более значительным, чем тот, который произошёл 200 лет назад».

Отвечая на вопрос о том, какое влияние переход на ВИЭ окажет на международную напряжённость, Амин утверждает, что может снизиться риск конфронтации за обладание спорными районами с большими запасами углеводородов на Ближнем Востоке и в Южно-Китайском море. При этом он никак не комментирует тот факт, что переход на эти источники будет требовать добычи большого количества полезных ископаемых. В заключении специалист говорит, что цели Парижского соглашения могут быть достигнуты, но для этого потребуется воля различных слоёв общества — «от политиков до промышленников».

Телеканал «Си-Эн-Эн» публикует статью Дона Линкольна, учёного-физика из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми.

Ссылаясь на опубликованный недавно шестой доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, автор утверждает: наше будущее в опасности, глобальное потепление наступает, переход на более «зелёную» энергетику — насущная необходимость. Однако споры идут вокруг того, что считать «зелёной» энергетикой, продолжает учёный, и добавляет: «Хотя лично я и выступаю за увеличение производства электроэнергии на атомных станциях, есть те, кто считает, что Фукусима, Чернобыль и Три-Майл-Айленд — достаточные аргументы, чтобы отказать ядерной энергии в праве называться "зелёной"».

Необходимо повышать безопасность АЭС, продолжает автор, однако ядерная энергетика по экологичности превосходит остальные её виды. Эксперт объяснил, о чем на самом деле Байден договорился с Россией в вопросе энергоперехода © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Что касается других видов «зелёной» энергетики, то, в общем, существует консенсус, что это солнечная, ветровая и гидроэнергетика. Однако развитие первых двух видов очень сильно ограничено их нестабильностью, поэтому необходимы «зелёные» технологии для хранения получаемой от солнца и ветра энергии, замечает учёный.

«Одна из идей состоит в том, чтобы использовать избыток энергии в солнечные или ветреные дни для перекачки воды в резервуар, чтобы во время потребности в энергии воду в резервуаре можно было использовать для вращения турбин. Другой вариант — преобразовывать воду в водород и кислород, которые затем, при необходимости, можно сжечь, при этом побочными продуктами процесса будут только энергия и вода. Обе идеи перспективны», — говорится в статье.

Однако наиболее часто обсуждаемый вариант хранения энергии из нестабильных источников — использование батарей. Далее автор рассказывает о технологической новинке, разрабатываемой бостонской компанией «Форм Энерджи», «которая может оказать большое влияние на «зелёную» энергетику». Речь идёт о батарее, использующей железо и кислород.

«Эта технология поглощает энергию и превращает ржавчину в железо, выделяя кислород, а затем, когда требуется энергия, превращает металлическое железо в ржавчину, поглощая кислород», — сообщает автор.

У железа есть безусловное преимущество перед литием — оно встречается в природе как минимум в 1000 раз чаще, говорится в статье.

Алексей Зубец: Глобальный энергопереход – это большая ложь для всего человечества © Youtube / Алексей Зубец статью в «Вашингтон Пост», рассказывающую о данной технологии.

Так или иначе, ясно, что углекислый газ, выбрасываемый в атмосферу человечеством, меняет климат Земли. Мы должны найти решение, если только не хотим оказаться в более хаотичном мире, чем тот, который у нас есть сейчас, заключает учёный.

Двести лет назад человечество перешло от «возобновляемого» источника энергии — древесины — к использованию, в основном, источников невозобновляемых. Сейчас идёт поиск возобновляемых альтернатив, с которым и связаны многочисленные дискуссии в мировых СМИ. Создаётся впечатление, что многие авторы публикаций по теме глобального энергоперехода озабочены не столько поиском истины, сколько продвижением тех или иных экономических интересов.

Остаётся только надеяться, что в спорах о наиболее подходящих для энергоперехода технологиях будут найдены лучшие для нашей планеты решения.