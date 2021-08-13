После задержаний и арестов в Харькове и в Кировоградской области украинские национал-радикалы всерьёз обеспокоились своим будущим. Так, в «Нацкорпусе» объявили о намерении провести 14 августа масштабную акцию под стенами Офиса президента Украины, поскольку считают, что именно оттуда последовал политический заказ «с целью зачистки проукраинских сил»

По словам руководителя Центрального штаба «Нацкорпуса» Максима Жорина, которые приводит сайт партии, это происходит потому, что «Зеленский готовит капитуляцию».

«Его (Зеленского. — Ред.) новый политический сезон начнётся с вопросов Донбасса, формулы Штайнмайера, выплывающих отсюда вопросов федерализации Украины, выборов на неподконтрольных территориях», — заявил Жорин.

Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок обнародовал 11 августа «требования нации» к президенту Зеленскому перед визитом последнего в США. Требования сводятся к недопущению реализации «минской капитуляции» (то есть Минских соглашений) в любой форме: никакого особого статуса Донбассу, никаких выборов на «оккупированной территории», никакой «формулы Штайнмайера» и даже никаких переговоров в нормандском формате. «Нацкорпус» анонсировал акцию протеста под окнами Офиса президента Украины © Андрей Билецкий/Телеграм-канал

Вместо этого Зеленскому предлагается требовать от США «конкретных действий для защиты суверенитета Украины» (прямой военной помощи, статуса основного союзника США вне НАТО и т.д.). А если нет — «имеем право на восстановление ядерного статуса», грозят в «Свободе». Анонсировано собрание 28 августа на Майдане Независимости.

Будет ли это собрание многолюдным — посмотрим. Но отчего весь сыр-бор? По мнению украинского политолога, директора Института Украинской политики Руслана Бортника, глава «Свободы» действует так в предвидении неких возможных событий. Каких именно? Эксперт в эфире телеканала «Наш» отметил, что во власти (то есть в Офисе президента Зеленского) принято решение зачищать улицу, «есть решение, что власть должна быть только у власти, у силового блока».

Действительно, недавно были произведены аресты нескольких руководителей «Нацкорпуса» в Харькове. Ультраправый террор в преддверии повышения тарифов. Почему Нацкорпус и СБУ сообща нападают на украинскую оппозицию © ua.today

А на днях Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что обнаружила у троих депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие, среди изъятого — пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы.

Пресс-служба ведомства поясняет, что оружие нашли в ходе расследования уголовного производства в отношении причастности уличенных депутатов к системной коррупции, и что «среди организаторов противоправной деятельности — руководитель областной организации одной из политических сил».

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о главе областной организации ВО «Свобода». Может быть, простая случайность, и свободовец просто под руку подвернулся? Это вряд ли. Украинские радикалы в центре Киева учили детей стрелять по Кремлю © strana.ua

«Разобравшись с «Национальным корпусом», структурами, которые ориентируются на западных партнеров сегодня, за «Свободой» тоже придут. Тягнибок как опытный политик пытается сыграть на опережение, пытается сказать, что «если за нами придут, то пришли потому, что я выдвинул патриотический ультиматум власти. Мы — настоящие патриоты». Пытается разыграть эту патриотическую карту на фоне того, что знамена эти сегодня выпадают из рук многих структур, которые теряют популярность», — сказал Бортник, добавив, что «те (национал-радикальные. — Ред.) структуры, на которые влияли МВД или СБУ, они разваливаются на наших глазах буквально».

По его словам, зачистка правых будет продолжаться, и «перед силовым блоком стоит задача умножить на ноль или приручить всех ключевых лидеров правого движения».

Но беспокоиться следует всем. Бортник подчеркнул: «Дело в том, что на правых не остановятся». По словам политолога, сегодня команда власти настроена на «подавление любой конкуренции».