В пятницу, 13 августа, Служба безопасности Украины начала антитеррористические и антидиверсионные учения в Донецкой области. Учения продлятся месяц. Их окончание совпадёт с началом сезона, не пригодного для войны

О начале учений пресс-служба Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщила в Facebook.

«13 августа СБУ начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники», — указывалось в сообщении от 12 августа.

СБУ призвала жителей регионов с пониманием относиться к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и придерживаться правил личной безопасности.

«Просим граждан при необходимости передвижения по городу (Мариуполю. — Ред.) иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительские права, справку об учёбе и т.п.)», — обратилась пресс-служба СБУ к жителям города. Харьков зачищают от людей Авакова. Как Зеленский планирует удерживать контроль над первой столицей © commons.wikimedia.org, Viktor O. Ledenyov

Украинцев попросили в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц и их причастности к незаконным вооружённым формированиям сообщать в управления СБУ в Мариуполе и Северодонецке, а также управления полиции в Донецкой и Луганской областях.

Антитеррористические учения проходят в Донбассе с завидной регулярностью. Однако предыдущие учения СБУ в регионе, которые прошли в мае, длились всего два дня. Во время этих учений СБУшники провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников.

При этом масштабного использования бронетехники и огнестрельного оружия не было. Теперь же СБУ предупреждает жителей подконтрольной Украине части Донбасса о том, что там практически возможны полноценные боевые действия.

Спецслужба могла начать такие учения как по внутриполитической, так и по внешнеполитической причине.

Обуздание «Азова»

Мариуполь — один из ключевых городов для полка Нацгвардии «Азов» и выросшей из него политической партии «Национальный корпус». Именно в этом городе находится база «Азова» — полка, на вооружении которого находится в том числе и бронетехника.

С уходом с поста министра внутренних дел Арсена Авакова для партии «Национальный корпус» настали непростые времена. Так, за вымогательство были задержаны харьковские активисты партии. Судить активистов отвезли в Киев: всё-таки Харьков — родной город для «Нацкорпуса». Именно из харьковского «Патриота Украины» и вырос в 2014 году «Азов», на базе которого, в свою очередь, возникла политическая партия.

Одновременно в Киеве объявили учения Нацгвардии, сконцентрировав в городе внушительные силы правоохранителей. Учения длились с 10 по 13 августа. А на 14 августа «Нацкорпус» анонсировал масштабную акцию протеста. Александр "Варяг" Матюшин: Рядовые украинские националисты могут начать городскую герилью © newskif.su

Причина — «чистки проукраинских сил перед подготовкой к капитуляции Украины».

«Я уверен, что это только начало их комплексных мероприятий, и это нападки не только на представителей «Национального корпуса» и Азовского движения, а всего-навсего с нас начали. Но такой же план у них, безусловно, есть и на всех остальных представителей проукраинского сообщества», — заявил руководитель центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин.

Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «подготовке капитуляции» — выборах в ДНР и ЛНР и взятии курса на федерализацию страны.

До этого лидер партии и бывший командир «Азова» Андрей Билецкий пригрозил властям, что националисты не смирятся с арестом соратников.

«Нас тысяча, если надо, соберем десять тысяч, но своих не отдадим, а их (власти Украины. — Ред.) сломаем. Мы ломали и более сильных», — заявил Билецкий.

В общем, 14 августа националисты соберутся под Офисом президента. И тем самым оголят свои тылы, один из которых — Мариуполь и база полка «Азов». Без неё «Азов» и, соответственно, «Национальный корпус» не смогут представлять существенную угрозу для властей.

Поэтому не исключено, что, когда националисты соберутся на митинг под Офисом президента, их братьев по оружию этого самого оружия лишат сотрудники СБУ.

Тем самым будет завершена чистка МВД от «аваковского элемента», а также уничтожены неподконтрольные властям радикалы.

Однако учения могут быть связаны и с внешнеполитической причиной.

Перед визитом Меркель и накануне визита к Байдену

Конец июля — начало августа отметились сменой военного командования на Украине. 27 июля Зеленский уволил главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака, назначив вместо него Валерия Залужного.

На следующий день — 28 июля — Зеленский сменил начальника Генерального штаба ВСУ, командующего Операцией объединённых сил в Донбассе, командующего десантно-штурмовыми войсками, а также назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Их разыскивают в Донбассе. Кого Зеленский назначил руководить украинской армией © пресс-служба президента Украины

«Эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности. После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом», — пояснил свои действия Зеленский.

А уже 6 августа Зеленский представил нового начальника десантно-штурмовых войск, командующего Воздушными силами ВСУ, а также командующих оперативных командований «Юг», «Запад» и «Восток».

Большинство из новых начальников ВСУ имеют боевой опыт в Донбассе, а новый командующий десантно-штурмовых войск Максим Миргородский — и вовсе первый полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, получивший все степени ордена за участие в войне в Донбассе.

В общем, украинская армия сосредоточивается. А после этого начинает учения с применением бронетехники и огнестрельного оружия.

При этом учения продлятся месяц — приблизительно столько же продлится сезон, когда в Донбассе ещё можно будет вести полномасштабные боевые действия. Дальше пойдут дожди, и применение бронетехники, а значит, и продвижение украинских войск станет довольно проблематичным.

А вот обострение в Донбассе, которое Украина наверняка свалит на Россию, поможет Зеленскому усилить свои переговорные позиции на встрече с Ангелой Меркель 22 августа и во время визита в США к президенту США Джо Байдену 30 августа. Украина открестилась от ответственности за ухудшение ситуации в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

Сейчас в украинских СМИ снова участились сообщения о «провокациях россиян» и о «российских шпионах». Так, 12 августа Служба безопасности Украины сообщила о поимке очередного «шпиона ГРУ», который собирал информацию из зоны боевых действий в Донбассе.

По данным СБУ, задержанный наблюдал за подразделениями украинской армии и получал за это денежное вознаграждение.

«Российских кураторов интересовали сведения о задействованных в Операции объединенных сил (ООС) новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений Вооруженных сил Украины», — указывалось в сообщении.

При этом поймали «агента вражеской разведки» на «горячем», во время «связи с кураторами».

В общем, нагнетание атмосферы в Донбассе продолжается. И учения СБУ вряд ли разрядят обстановку.