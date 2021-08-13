Ряд преступных организаций и частных лиц в рамках мошенничества предлагали десяткам стран вакцины от коронавируса, стремясь к заключению контрактов на миллионы долларов

Призывы к вакцинации на фоне новых мутаций коронавивируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса. «Есть непривитые, которые говорят — мне всё равно, я молод и здоров, если я заражусь, то статистически маловероятно, чтобы болезнь была серьезной. Это правда. Если бы вы жили в вакууме, это было бы нормально, но вы живете не в вакууме, а в обществе», — заявил Фаучи в интервью изданию USA Today, опубликованном 8 августа.

«Если вы станете средством для того, чтобы вирус переходил от одного человека к другому, вы поможете его распространять. Есть очень твердое убеждение среди учёных, что вирус не может мутировать, если он не воспроизводится, а если позволить вирусу свободно воспроизводиться в обществе на хронической основе, он будет мутировать», — заявил Фаучи. Такие образом, по его словам, могут появиться новые варианты, такие как «дельта», который распространяется быстрее и более заразен. Вакцинация нон-грата: вакцинация «Спутником V» закроет россиянам въезд в Евросоюз? © Скриншот из видео Украина.ру

В тот же день в «Российской газете» было опубликовано интервью с представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович, которая заявила, что только вакцинация способна защитить человека от мутаций коронавируса. «Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии», — сказала она.

Вуйнович добавила, что мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции. По её словам, сейчас организация следит, «выталкивает» ли штамм «лямбда» «дельта-вариант» коронавируса, отметив, что последний уже вытеснил штамм «альфа».

При этом «йота-штамм» коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, может повысить смертность среди пожилых пациентов с COVID-19 на 62-82%, считают специалисты департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. Препринт их исследования был опубликован 11 августа на портале medRxiv.org.

Американские учёные проанализировали данные, собранные в Нью-Йорке с ноября прошлого по апрель нынешнего года, и построили математическую модель для определения скорости передачи нового штамма, его способности к уклонению от иммунитета и летальности. Как выяснилось, по сравнению с другими штаммами йота-вариант увеличивал на 46% коэффициент летальности у пациентов в возрасте от 45 до 64 лет, на 82% — в диапазоне от 65 до 74 лет, и на 62% — у людей старше 75 лет. Кроме того, по оценкам специалистов, скорость передачи йота-штамма оказалась на 15-25% выше, чем у ранее циркулировавших вариантов коронавируса. При этом он может преодолевать иммунитет у десяти процентов переболевших людей. Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

Йота-штамм, известный также как B.1.526, впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Ученые считают, что там он доминировал до марта 2021-го, но затем его распространенность постепенно снизилась с появлением более заразного варианта B.1.1.7 (альфа). Тем не менее, йота-вариант впоследствии обнаружили еще в 27 странах, а ВОЗ включила его в список штаммов, «представляющих интерес». При этом в список «вызывающих озабоченность» входят четыре другие варианта коронавируса: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

«Спутник V» эффективнее других вакцин противостоит «дельта-штамму»

Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном 12 августа на сайте medRxiv.org. Американские ученые проследили динамику эффективности вакцин с течением времени, исследование проводилось с января по июль 2021 года, в нём приняли участие около 180 тысяч человек, привитых препаратами от Moderna и Pfizer.

В ходе исследования обе вакцины показали высокую эффективность: Moderna — 86%, а Pfizer — 76%. Однако в июле на фоне распространения дельта-штамма показатели препаратов снизились. «В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76%), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42 %)», — говорится в заключении специалистов. На тропу войны с коронавирусом выходит «табачная» вакцина © Isriya Paireepairit / flickr.com

Кроме того, учёные отметили, что частота заражений коронавирусом была значительно ниже среди привитых Moderna. При этом число госпитализаций оказалось примерно одинаковым в обеих группах. Исследователи проанализировали также случаи болезни у вакцинированных в других штатах, и пришли к выводу, что получившие прививку Moderna с меньшей вероятностью заражались, чем те, кто был привит Pfizer. «Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer», — сказано в отчёте.

При этом днём ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике дельта-штамма коронавируса. «Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные», — сказал он. Министр также отметил, что вакцина более чем на 95% защищает против тяжелых случаев коронавируса. Она остаётся эффективной и продолжает работать, подчеркнул Мурашко.

Нехватка вакцин от COVID-19 играет на руку мошенникам

Ряд преступных организаций и частных лиц в рамках мошенничества предлагали десяткам стран вакцины от коронавируса, стремясь к заключению контрактов на миллионы долларов, сообщило 12 августа издание Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы и ёосведомленные источники. Отмечается, что злоумышленники обращались к властям таких стран, как Нидерланды, Латвия, Франция, Израиль, Чехия, Австрия и другие. Предлагались вакцины Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca, причем в некоторых случаях дело доходило до обсуждения деталей возможных контрактов. Немецкая вакцина от коронавируса провалила тестирование © CC0, Pixabay

В офисе бразильского президента Жаира Болсонару подтвердили факт ведения переговоров со сторонними посредниками, предлагавшими вакцины от COVID-19, однако подчеркнули, что в конечном итоге до закупки вакцин дело не дошло. В свою очередь, пресс-секретарь французского президента Эммануэля Макрона заявила, что Франция получает вакцины от коронавируса через Еврокомиссию и не ведёт с поставщиками препаратов прямых переговоров.

По словам источников издания, следователи американского министерства внутренней безопасности «выявили от 50 до 75 мошенников, компаний и брокеров», которые ищут среди властей стран потенциальных покупателей вакцин. При этом неизвестно, увенчались ли какие-либо подобные попытки успехом. Журналисты подчеркнули, что ряд стран нуждаются в вакцинах от коронавируса в условиях ограниченных поставок, что, по мнению сотрудников международных правоохранительных органов, может привести к подписанию фальшивых контрактов.

Пресс-секретарь Интерпола заявила в этой связи, что в ближайшие дни организация планирует предупредить страны о возможных случаях мошенничества. В свою очередь, в компании Pfizer отметили, что осведомлены о 86 мошеннических предложениях, которые поступали властям в 45 странах. Глава службы безопасности Pfizer Лев Кубяк подчеркнул, что компания передает информацию о мошенничестве правоохранительным органам, правительствам и производителям других вакцин.

Хроники вакцинации в России и в мире

Более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в гражданский оборот, заявил 11 августа директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что вся выпускаемая в оборот вакцина походит тщательный контроль, в качестве препарата можно быть уверенными. Как известно, Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года, зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября, заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге 11 сентября. «По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — сказала Симао. По её словам, в настоящее время ВОЗ проводит юридические процедуры и анализ вакцины на предмет её включения в портфель механизма COVAX.

При этом Аргентина начала использовать вакцину «Спутник V», произведённую в стране, сообщил 12 августа глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро. Речь идёт о первой и второй дозах вакцины, качество которых ранее было одобрено российским институтом Гамалеи. В свою очередь, министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти уточнила, что речь идёт о более чем миллионе доз вакцины.

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн призвал выходцев из других стран, проживающих на территории республики, пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19. «Пожалуйста, используйте множество вариантов вакцинации и защитите себя и своё окружение от серьезных заболеваний и долгосрочных последствий», — написал министр в соцсетях 9 августа. Своё обращение Мюкштайн опубликовал на нескольких языках: кроме немецкого, оно продублировано на турецком, румынском, сербском, хорватском и боснийском.

Узбекистан и Таджикистан получат вакцины от коронавируса в рамках обещанных Германией поставок развивающимся странам. Об этом 9 августа заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. По её словам, Ташкенту и Душанбе будут выделены 355 200 и 100 800 доз соответственно. Другими странами-получателями станут Судан (357 600), Эфиопия (271 200) и Афганистан (213 600).

В свою очередь, Украина получит от Греции 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщила 11 августа пресс-служба украинского правительства. «Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca», — говорится в сообщении на сайте Кабмина Украины по итогам телефонного разговора между Шмыгалём и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.