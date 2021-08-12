Известный на всем постсоветском пространстве врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский еще пару лет назад был членом команды Владимира Зеленского. Сегодня же он не скрывает своего разочарования украинским лидером и отказывается от врачебной практики из-за запрета на русский язык

Евгений Комаровский — 60-летний врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, телеведущий и писатель. Широкую известность он получил благодаря телепрограмме «Школа доктора Комаровского», которая с 2010 выходила на украинском телеканале «Интер», а затем транслировалась на российском телевидении.

В 2021 году в родном Харькове Комаровский получил звание Почетного гражданина. За 15 лет до этого — в 2006 году — он открыл здесь собственный медицинский центр.

Комаровский активно пользуется соцсетями: дает советы и общается с подписчиками в Instagram и Facebook, публикует на YouTube видео на тему здоровья.

Чуть реже он высказывается и на политические темы: на президентских выборах в 2014 году он открыто поддержал «врача Майдана» Ольгу Богомолец, в 2019 году — лидера проевропейской партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. Во втором туре, куда Смешко не вышел, Комаровский встал на сторону Владимира Зеленского.

Советник президента

В апреле 2019 года стало известно, что Комаровский вошел в команду кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского как человек, отвечающий за сферу здравоохранения.

В эфире ток-шоу «Право на власть» он заявил о том, что видит две проблемы в здоровье нации: невнимание власти к популяризации вакцинации (в частности, против кори, эпидемию которой не так давно пережила Украина) и дефицит медицинских кадров.

Евгений Комаровский: кто он © Facebook, Евгений Комаровский

«Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, с которым у нас 10 лет добрых дружеских отношений, попросил меня быть его советником в области медицины. Я согласился. В связи с этим на многих моих ресурсах и в личной почте очередная атака ботов и поток оскорблений. Пожалуйста, потерпите. Не реагируйте. Не кормите троллей вашими эмоциями. Наша команда надеется на то, что после выборов им (троллям) урежут материальную помощь и они затихнут сами по себе. Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом», — написал Комаровский в Facebook.

Позже в интервью Украина.ру он рассказал, что его советы по поводу состояния украинской медицины были проигнорированы Зеленским.

«Ситуацию с медициной в нашей стране может изменить только государственная политика. И те двое суток, когда меня представили советником кандидата в президенты, первое, на что я обратил внимание Зеленского, на катастрофическое положение с медицинскими кадрами. Но мои обращения были проигнорированы. После чего я перестал быть каким бы то ни было советником. Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания», — сказал он.

«Точно не ворует»

Ближе к концу 2019 года Комаровский дал интервью телеканалу «Наш», в котором высказал мнение о том, что Зеленский «точно не ворует бюджетные средства», но так как он впервые попал в «политическое болото», у него есть реальный риск стать объектом манипуляций.

«Мне кажется, что ему надо какое-то время, чтобы разобраться, кто реально хочет добра сей стране и ему, а кто манипулирует. Поэтому я готов потерпеть и понаблюдать», — сказал он.

Евгений Комаровский: Любая власть меньше всего думает, как нас защитить © Facebook, Евгений Комаровский

При этом он подчеркнул, что одной человеческой порядочности недостаточно, чтобы не быть подверженным манипуляциям.

«Уже ничего не получится»

Но к 2020 году веры в Зеленского у самого популярного врача страны стало в разы меньше.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону осенью 2020 года Комаровский высказал мнение о том, что у Зеленского ничего не получается и уже не получится, поэтому он должен подготовить почву для того, чтобы его преемник не повторил те же ошибки.

«Надо срочно, как мне кажется, собраться и изо всех сил подготовить почву для того, чтобы преемник не мог повторить те же ошибки. [Нужно] протянуть сокращение Рады, разогнать все, что можно разогнать», — сказал Комаровский.

Евгений Комаровский: Люди обязаны заниматься самолечением! © Facebook, Евгений Комаровский

В более позднем интервью Гордону он отметил, что поддержал бы решение президента подать в отставку, а результаты его работы вызывают у Комаровского «огромную грусть».

Компромат на Зеленского

В начале 2021 года Комаровский дал интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ), вне всякого сомнения, располагает каким-то компроматом на Владимира Зеленского.

Именно это, уверен Комаровский, мешает ему реализовать обещанные перед выборами реформы.

«Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется себя вести, а потому, что у кого-то в руках кощеево яйцо», — сказал Комаровский.

«Сделал все, чтобы Порошенко не стал президентом»

В августе 2021 года Комаровский дал интервью журналисту Василию Голованову на телеканале «Украина 24», в котором оправдался за поддержку Зеленского.

«У меня был свой кандидат в президенты. Причем я о нем говорил Владимиру Александровичу. Я голосовал за [Игоря] Смешко в первом туре. Во втором туре я сделал все, чтобы Порошенко не стал президентом. Для этого надо было встать рядом с Зеленским. Я это сделал. И это было правильное решение однозначно», — заявил он.

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Отказ от украинского языка и врачебной практики

В том же интервью Голованову Комаровский высказался о языковом вопросе. По его мнению, наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну.

«Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы же молчим. Мы же все понимаем, что это не то что бандитизм в 21-м веке. Это низко, это унижает страну в век толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают… проценты слов, сказанных в эфире», — отметил Комаровский.

Не в мове дело. Почему украинский язык не поможет создать украинскую нацию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«То есть я в городе (Харьков. — Ред.), где 90% людей и все мои пациенты говорят по-русски, должен с ними общаться [на украинском] по закону… Я не хочу нарушать закон. Зачем они мне нужны все? Мне это не надо», — сказал Комаровский.

В ответ на эти слова языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что все, кому не нравится закон о тотальной украинизации, должны отправляться в другие страны, а также напомнил, что угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины.