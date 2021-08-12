В Украине продолжаются кадровые ротации в Национальной полиции, а именно в ключевых ее региональных главках

Главным полицейским в Киеве станет протеже Ермака - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Андрей Крищенко, являвшийся ставленником экс-министра МВД Арсена Авакова. Его место занял Иван Выговский, возглавлявший Полтавское областное отделение. На очереди увольнение глав Одесской и Харьковской полиции. Издание Украина.ру продолжает отслеживать процессы, происходящие в правоохранительной системе.

Увольнение ставленника Авакова и удар по Кличко

Крищенко возглавлял полицию Киева с 15 декабря 2015 года. До этого он руководил МВД в Донецкой области, а известность получил после того, как оборонял здание МВД в Горловке весной 2014 года. В тот момент протестующие против госпереворота горожане штурмовали городской отдел, но Крищенко отстреливался, сбросив одного из граждан с крыши здания. Его заметили в столице, что обеспечило довольно быстрое продвижение по карьерной лестнице. Интересно, что постами с благодарностью уже экс-чиновнику отметились разнообразные порохоботы, в том числе бывший генпрокурор Юрий Луценко и сам Аваков.

Все время руководства киевским городским отделом Крищенко был верным соратником Авакова, а также нашел общий язык с мэром Виталием Кличко. Поэтому с помощью его отставки Зе-команда решает две задачи: продолжают зачистку аваковского наследия и ослабляют столичного мэра. В отношении последнего существуют планы лишить его полномочий главы Киевской городской государственной администрации, но для реализации задуманного необходима полная лояльность местной силовой вертикали.

Новый руководитель в столице будет ориентироваться на Офис президента, поскольку считается протеже Андрея Ермака. Слухи о скором уходе Крищенко циркулировали еще неделю назад, но процесс немного затянулся — видимо, на Банковой искали ему замену. И хотя связь с Ермаком у Ивана Выговского не столь очевидна, но она все же присутствует.

Что известно о новом начальнике киевской полиции?

Начинал Выговский карьеру в Очаковском отделе милиции Николаевской области в 1999 г, а к 2013 дослужился там до начальника. После 2014 г. его карьера резко пошла вверх. Именно тогда он стал главой Центрального отдела милиции Николаева, а спустя два года —замглавы Нацполиции области. С февраля прошлого года бывший простой следователь из Очакова возглавил ГУНП в Полтавской области.

Уничтожение наследия Авакова. Зе-команда атакует позиции экс-министра по всем фронтам © РИА Новости, avakov.com Дмитрием Сосиновичем. Сосинович в конце 2020 года стал исполнять обязанности главы Государственной фискальной службы, хотя постоянным главой ведомства не стал. Дмитрий Сосинович же входил в команду экс-главы контрразведки в сфере экономики СБУ Сергея Семочко. Наряду с ним, в той же команде находились контрразведчики Николай Беззубенко и Роман Неговелов. Николай Беззубенко в ноябре 2020 года стал советником Андрея Ермака. Также он защищал кандидатскую диссертацию под руководством заместителя Ермака Олега Татарова. А именно Татаров считается куратором силового блока в ОП.

Что касается Крищенко, с Татаровым он ничего общего не имел, проявляя полную лояльность в отношении Виталия Кличко. Учитывая довольно продолжительную конфронтацию Зе-команды со столичным мэром, позиции последнего серьезно ослабнут. Поскольку из силовой опоры останется лишь спонсируемая градоначальником «Муниципальная варта», но назвать ее надежной сейчас попросту невозможно. Ведь составляющие ее костяк неонацисты С-14 также висят на плотном крючке ОП.

Главой Нацполиции может стать крымчанин, покрывавший наркоторговлю

Следующий кандидат на лишение должности — председатель Нацполиции Украины Иван Клименко. Среди претендентов на данную должность фигурировали нынешний глава полиции Киевской области Андрей Небитов, а также генерал-лейтенант Василий Паскал, экс-замглавы Нацполиции и замминистра МВД.

Но наиболее вероятным его сменщиком в украинских СМИ и ряде телеграм-каналов называют Вячеслава Аброськина — бывшего первого заместителя руководителя Нацполиции и нынешнего ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Во время Майдана и событий, предшествовавших референдуму о воссоединении Крыма с Россией, он работал руководителем криминальной милиции Севастополя. В майданном сообществе Аброськину не могут простить, что он никак не проявлял своей позиции и не пытался бороться с «оккупантами». По слухам, чиновник ждал выгодного предложения от РФ и новых властей полуострова. Однако, не получив его, переехал в Украину, где сразу вклинился в националистический дискурс, позиционируя себя в качестве пламенного патриота.

При этом публикации в СМИ о периоде жизни Аброськина в Крыму свидетельствуют о крайней нечистоплотности правоохранителя. В 2013 году и. о. начальника Севастопольского управления милиции по фамилии Крайнюк информировал начальника департамента внутренней безопасности МВД в Севастополе Демина о том, что Аброськин покровительствует наркоторговле. От возможных санкций его спас государственный переворот и последующие события.

Перебравшись на материк, Аброськин начал устанавливать тесные контакты с Аваковым, который только стал главой МВД. Министр назначил его главным милиционером в прифронтовой Донецкой области, где успешно прошел переаттестацию, перейдя уже в полицию. После того как в 2015 г. центр подконтрольной Киеву территории окончательно переместился в Мариуполь, там он создал персональный ансамбль полицейских барабанщиц, который фактически был поставщиком женщин для сексуальных утех.

На счету генерала также значатся кадровые назначения по принципу лояльности себе лично. Упоминается случай, когда Аброськин случайно выстрелил из автомата в ногу подчиненному, которому потом дал большую должность, а также продвижение по службе любовницы — Елены Чекан.

Став замглавы Нацполиции, с 2016 г. чиновник громко пиарился на теме воров в законе и их задержаниях. В ряде случаев он становился главным ньюсмейкером, сообщая о накрытии правоохранителями воровских сходок. На деле это ничем не заканчивалось, поскольку в процессуальном отношении предъявить этим людям оказывалось нечего, и их отпускали. Вместе с тем Аброськина уличили в помощи российскому криминальному авторитету Виктору Панюшину по кличке Пан. Полицейский согласился помочь ему с беспрепятственным нахождением в Украине за 800 тысяч долларов. Однако Государственное бюро расследований (ГБР) всех посредников задокументировало и начало уголовное дело. Аброськину удалось спустить его на тормозах, хотя оно все еще открыто.

Корнилов рассказал, какие препятствия Аваков создал для будущего главы МВД Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Перестановки не изменят деградацию правоохранительной системы

Конечно, репутация Аброськина весьма подмочена, и он скорее похож на оборотня в погонах, чем на нормального правоохранителя. При всем при этом не стоит забывать, что до государственных должностей в стране уже дорывались представители откровенного криминалитета, выходец из Крыма не слишком выделится на их фоне. Тем более что он может присягнуть на верность ОП, а это для Банковой — главное. Особенно в нынешней ситуации.

Все перестановки в системе МВД призваны сконцентрировать рычаги управления над ним в руках Зеленского и Ермака. Данная история точно не про качественное изменение системы, повышение эффективности деградирующих правоохранительных органов, не особо пользующихся доверием граждан. Украинская полиция по-прежнему в большей части останется селфи-копами, не слишком хорошо справляющимися со своими обязанностями по ловле преступников и защите людей на улицах.