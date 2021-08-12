В среду, 11 августа на Украине обнародовали результаты очередного опроса, посвящённого статье Владимира Путина о единстве русских, белорусов и украинцев. С тезисом российского президента об историческом единстве народов больше всего не согласны на Западной Украине. И это при том, что профессиональные историки подтверждают правоту Путина

В своей статье Путин подчеркнул, что считает русских и украинцев единым целым, и это не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам, но его убеждение. В своей статье президент РФ счёл необходимым подробно изложить свою позицию и основательно аргументировать её, напомнив, что «и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы».

Как и следовало ожидать, националистической частью украинского общества аргументы Владимира Путина были встречены в штыки. Насколько же историчны аргументы президента России? Таким вопросом задался автор издания Украина.ру Дмитрий Степанов.

Он напомнил, что в современной науке существуют очень разные подходы к понятию этноса и нации, к тому, как они возникают, но «одним из немногих общих мест, объединяющих все подходы к понятию этноса, является самосознание». Другими словами, важна самоидентификация. О чём говорят исторические источники? «Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

«Вопросом собственной идентичности задался уже автор нашей первой летописи — «Повести временных лет», — когда вывел его в заглавие «Откуду есть пошла земля Русская», — пишет Степанов в статье «Считали ли жители украинских земель себя одним народом с населением Московского государства». И приводит другие исторические примеры:

«Игумен Даниил из Чернигова, написавший где-то между 1106 и 1108 годами свое знаменитое «Хождение» в Святую землю, на Гробе Господнем ставил «кандило» не за Черниговщину или Северщину и уж точно не за полян и за северян, а за всю «Русскую землю».

Неизвестный автор знаменитого «Слова о полку Игореве», написанного в конце XII в., вложил в речь перешедшего границу Древнерусского государства новгород-северского князя Игоря Святославовича слова: «О, Русская земля, уже и ты за холмом!»

Тверской купец Афанасий Никитин писал в своем «Хождении за три моря»: «Русская земля, да будет Богом хранима! Боже, сохрани ее! На этом свете нет страны, подобной ей!»

Интересны различия в самоидентификации на Руси и в Европе. У нас люди соотносили себя с землёй, относили себя к единому воображаемому сообществу — так, «купец из Смоленска, заключая контракт с немцами в конце XIII в., называл себя «русином», то есть жителем Руси».

«И это в то время, когда основой идентичности для Центральной Европы были, например, «саксонец» или «баварец», то есть те маркеры, которые относили их авторов еще к племенной терминологии», — отмечает автор, ссылаясь на исследование Бориса Флори. И продолжает: «В период феодальной раздробленности и в то время, когда большая часть западных и южных русских земель вошли в состав Великого княжества Литовского, авторы текстов, создававшихся на этих территориях, называли себя «русскими» — вне зависимости от того, на какой части бывшей Киевской Руси они проживали». Считали ли жители украинских земель себя одним народом с населением Московского государства © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Рассмотрев ряд других источников, автор приходит к выводу, что они позволяют утвердительно ответить на вопрос, считали ли жители украинских земель население Московского государства русским. И переходит к контраргументам, выдвигаемым рядом современных исследователей. Так, они напоминают, что первое упоминание слова «украинец» относится к 1669 году и широко употребляется в таком источнике, как «Пересторога Украине» (однако, отмечает Степанов, «украинец» в этом сочинении не более чем синоним термина «казак»).

Или другой контраргумент: в источниках часто видим написание «руський», и кто-то толкует, что такая форма использовалась для противопоставления «русскому», то есть московскому. Но вариативность написания слова — «русский», «руский», «руський» — встречается как в украинских, так и в московских источниках.

Проанализировав источники, Дмитрий Степанов делает вывод: «…в начале Нового времени у православного населения территорий бывшего Древнерусского государства формируется этническое «русское» самосознание. Жители Киева, Москвы, Брянска или Полтавы не ставили между собой этнических границ».

Автор добавил, что «не было этого и позднее, вплоть до XX века, но этот сюжет требует отдельного рассмотрения».

Другими словами, аргументы в статье Владимира Путина вполне историчны. Что касается «сюжета» о событиях начала ХХ века, то о них президент РФ тоже упоминает — например, о том, что «в 20-30-е годы… большевики активно продвигали политику «коренизации», которая в Украинской ССР проводилась как украинизация». Эксперт объяснил, почему украинизация выглядит чудовищно и преступно © politeka.net

«Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная политика — вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, — закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском», — отметил Путин.

Добавим от себя, что закрепление в народе (точнее, у определённой его части) украинской самоидентификации — это во многом заслуга именно советской власти, которую сегодня вовсю критикуют украинские националисты, проводя «десоветизацию»… А должны бы спасибо большевикам сказать, ведь благодаря им украинцы и русские отчасти и «разошлись» в осознании собственной идентичности.

О работе пропагандистской машины, запущенной на Украине на все обороты с 2014 года, излишне и упоминать. Пропаганда действует достаточно эффективно. Так, согласно результатам телефонного опроса, проведённого 23-25 июля агентством «Рейтинг» (всего опрошено 2500 человек), 55% респондентов не согласны с российским президентом Владимиром Путиным, который считает их одним народом с русскими, 41% согласны. Велики региональные и другие отличия ("на востоке и среди прихожан УПЦ МП с таким мнением (о едином народе. — Ред.) согласны более 60%", — говорится в релизе). Пропаганда работает, но и исторически сложившаяся самоидентификация сохраняется.