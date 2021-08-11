По территории Украины протекают десятки тысяч рек, имеющих собственную уникальную историю. Некоторые из них считаются легендарными – классики посвящали им стихи и песни, изображали их на картинах и показывали в кино

«Реве та стогне Дніпр широкий», — писал великий украинский поэт Тарас Шевченко. Он прославился особенной любовью к главной реке Украины — даже в собственном «Заповіте» («Завещании») он попросил похоронить его с видом на любимую реку.

Однако в минувшие 30 лет украинские реки вызывали интерес в основном у экологов: за эти годы многие реки обмелели, а состояние, в котором находятся крупнейшие водные артерии страны, стремительно ухудшается.

Украина.ру рассказывает о пяти главных реках Украины и их нынешнем состоянии.

Днепр

Днепр — четвертая по длине и третья по площади река Европы. Она берет начало в небольшом болоте Мшара на окраине болотистой местности в Смоленской области России и впадает в Днепро-Бугский лиман Черного моря. Река протекает по территории трех стран — России, Белоруссии и Украины.

Общая длина реки — 2201 километр, длина участка Днепра, который находится на Украине, — 981 км. На его берегу расположены 26 украинских городов.

Первое упоминание о реке встречается в V веке до н.э. у Геродота, который называет Днепр Борисфеном («река с севера»). У римских историков река получила название Данаприс, у древних славян — Славутич.

Мутные воды Днепра: почему Украине грозит дефицит питьевой воды © CC0, Pixabay

В советские годы на главной реке Украины началось строительство Днепровского каскада ГЭС, в состав которого входят семь действующих гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций. Также в среднем и нижнем течении Днепра расположен каскад водохранилищ, образованный при строительстве ГЭС.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после референдума о присоединении полуострова к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Состояние реки, которая снабжает водой десятки украинских городов, давно вызывает тревогу у экологов.

«Река Днепр обмелела до такого уровня, что половину водоема можно пройти пешком. При таком обмелении водный транспорт не сможет перевозить грузы по реке, пассажиров, и украинцы рискуют лет через пять увидеть окончательное высыхание Днепра», — констатировал глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.

Эксперты не только зафиксировали обмеление реки, но и выявили в ее водах свыше 160 элементов, угрожающих жизни и здоровью людей. В частности, в днепровской воде обнаружили гербицид атразин, металлы кадмий и никель, большое количество сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, а также цинк, медь и ртуть.

Только один Киев за прошлый год сбросил в Днепр около 723,2 млн куб. м сточных вод, 40% из которых попали в реку неочищенными. Более половины из этих стоков — выбросы промышленных предприятий.

Одной из причин обмеления реки стала незаконная добыча песка. Только на территории Киевской области каждый год добывается около семи миллионов тонн песка, а нелегальный доход от этого промысла составляет более шестидесяти пяти миллионов гривен ежегодно. При этом неконтролируемое уничтожение русла реки неофициально покрывают украинские правоохранители.

Днестр

Река Днестр течет с северо-запада на юго-восток по территории двух государств — Украины и Молдавии. Днестр берет начало в украинских Карпатах во Львовской области и впадает в Днестровский лиман, соединенный с Черным морем.

Длинна реки — 1352 км.

В античности Днестр носил название Тирас и служил оживленным торговым путем. Позже прилежащий к реке регион стал ареной для войн между Османской империей, Речью Посполитой и Запорожской Сечью. Торговое значение Днестра упало и возродилось только после присоединения территории между Южным Бугом и Днестром к Российской империи в 1791 году.

В советские годы процветал Белгород-Днестровский порт. Из-за малых глубин он принимал только малотоннажный флот, но за счет этого смог освободить мощности крупных портов — Одессы и Ильичевска. В 1980 году порт обработал рекордные 2,7 млн тонн грузов.

Днестр судоходный. От транспортной артерии России до угрозы исчезновения полноводной реки © commons.wikimedia.org, Rbrechko

В 2016 году Киев принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая, в частности, предусматривает строительство шести новых ГЭС в верховье Днестра. Молдавские экологи бьют тревогу — по их мнению, Днестр значительно обмелел из-за монополии Украины на управление колоссальным гидроузлом.

«Мы подошли близко к катастрофе. Сегодня река демонстрирует "низкие показатели". Наши специалисты находятся в состоянии тревожного ожидания, хотя весной ситуация должна быть стабильной, ведь в это время года тает снег», — поделился со СМИ советник президента Молдавии Корнелиу Попович.

Из-за усыхания Днестра становится невозможным судоходство — некоторые участки реки можно перейти вброд. Также пострадали животные и растения, появилась опасность остаться без питьевой воды более чем 20 населенным пунктам Молдавии, Румынии, Приднестровья и Украины.

В настоящее время Киев приостановил строительство ГЭС на Днестре для оценки экологической ситуации.

Южный Буг

Река Южный Буг протекает в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей Украины. Ее длина — 806 км.

Южный Буг — единственная крупная река Украины, полностью протекающая по территории страны. Она берет начало в Подолье, из болот на Волыно-Подольской возвышенности, и впадает в Бугский лиман.

Как гибнет фауна Украины. Международные экологи бьют тревогу из-за уничтожения природных ресурсов © РИА Новости, Е. Кассин / Перейти в фотобанк

Северский Донец

Северский Донец протекает через Белгородскую и Ростовскую области России, а также Харьковскую, Донецкую и Луганскую области Украины. Это самая крупная река Восточной Украины и наиболее крупный приток Дона. Общая протяженность Северского Донца составляет 1053 км.

Река берет начало на Среднерусской возвышенности в Белгородской области и впадает в реку Дон.

Северский Донец имеет довольно насыщенную историю: на его берегах обитали кочевые народы, такие как скифы, сарматы и другие, а в XV-XVI веках обосновались казаки.

В советские годы воды Северского Донца потребляли сотни промышленных предприятий, возникших в Харькове, Луганске и Донецке. Ближе к середине XX века для увеличения объема пресной воды была создана сеть каналов и водохранилищ.

Донбасс: от экологической катастрофы до геноцида © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Северский Донец, по данным экологов, загрязняется десятками брошенных шахт Донбасса, в которых скапливается сильно минерализованная вода. В ней могут содержаться опасные для организма сульфиты и сульфаты, а также тяжелые металлы и химические растворы, используемые для бурения в шахтах.

Кроме того, украинские специалисты сообщают о том, что в украинских реках, в том числе Северском Донце, обнаружены остатки медицинских препаратов для лечения COVID-19.

Десна

Река Десна протекает по европейской части России и территории Украины. Десна считается одним из самых длинных притоков Днепра — ее длина составляет 1130 км.

Десна берет исток в Смоленской возвышенности и протекает по Смоленской и Брянской областям России, а также по Черниговской, Сумской и Киевской областям Украины. Впадает в Днепр.

Десна — одна из немногих рек на Украине, которая практически полностью сохранила пойму такой, какой ее создала природа. На ней не построили плотин, водохранилищ или каналов.

Фауна Украины гибнет. Международные экологи бьют тревогу © CC0, Pixabay

Весной 2020 года метеорологи забили тревогу: уровень воды в Десне в границах Чернигова составил 145 см над нулем, что является минимальным значением за всю историю наблюдений. Разница с нормой составила 5 метров. Примечательно, что наводнений в прошлом году не было.

Черниговская областная газета «Мир-инфо» обвинила в недостатке воды в Десне российскую промышленность. Второй версией обмеления реки автор статьи увидел украинских богачей, которые разрывают прибрежные зоны для строительства роскошных особняков.