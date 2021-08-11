В понедельник, 9 августа, три страны - США, Великобритания и Канада — объявили экономические санкции против Минска

Странная война

В понедельник, 9 августа, президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий заблокировать активы и запретить любые сделки с любыми юридическими и физлицами, связанными с Белоруссией. В числе подсанкционных внезапно оказался и белорусский Олимпийский комитет.

Но основной удар направлен против силовиков, энергетики, производства калийных удобрений, табачной продукции, строительства и транспорта. Указ Байдена уже выполняет Минфин США, который немедленно объявил о включении в «черные списки» 44 физических и юридических лиц согласно санкционного «меню». Среди них — «Беларуськалий» — ключевой экспортер, снабжающий экономику РБ валютой, а также «Интерсервис» и «Белнефтегаз», входящие в число крупнейших в стране экспортеров нефтепродуктов. Как изменилась Белоруссия через год с начала политического кризиса: экономика и внешняя политика © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Но есть очень-очень странные нюансы: под действие санкций не подпадают уже имеющиеся контракты и соглашения в стадии их выполнения. Их не тронут, хотя на сворачивание сделок отводится четыре месяца.

Под санкции подпали также «Белказтранс», монопольный перевозчик российского угля, и «Интер Тобакко», выпускающая на фабрике под Минском сигареты Marlboro и Parlament. Всем им отныне запрещены долларовые расчеты, а их активы на территории США блокируются.

В «черные списки» персональных санкций внесены также главы «Белаэронавигации», «Белшины», «Гродно Азот» и «Белнефтехима».

Канада присоединилась к санкциям, де-факто повторив меры, введенные в июне Евросоюзом. Под запрет попала покупка калийных удобрений и нефтепродуктов, а также кредитование правительства и подконтрольных ему банков и структур. Лондон также объявил «торговые меры в отношении калия, нефтепродуктов, приборов для ведения наблюдения и радиоперехвата, товаров, предназначенных для изготовления сигарет, а также продукции и технологий двойного назначения».

Чисто британская месть: запрещены полеты над территорией Великобритании частных джетов, связанных с Александром Лукашенко и его сыном Виктором.

Санкционный свисток

Западные санкции имеют довольно неожиданные последствия. Прежде всего для самого Запада.

Так, первый официальный ответ на санкции поступил не от «Беларуськалия», а от «Белорусской калийной компании»: цены на калий вырастут, а его доступность на мировом рынке снизится. Логично. «В долгу не останемся»: белорусское правительство придумывает ответ на санкции Запада © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Первой пострадает калийная отрасль: норвежская YARA всё же будет вынуждена прекратить сотрудничество с «Беларуськалием», а Литва откажется от транзита удобрений через Клайпедский порт», — полагает Алесь Алехнович, помощник Светланы Тихановской.

В Белоруссии же указали на ряд безвредностей санкций. Во-первых, Запад вводит санкции против тех, в отношении кого он уже ввел санкции. Во-вторых, белорусский НОК уже и так обложен санкциями, его руководство «невъездное» на Олимпиады. В-третьих, введение санкций против американского имущества, американских активов белорусских чиновников и руководителей госпредприятий — выстрел из пушки по звездам. РБ не Украина, белорусские чиновники такими имуществом и счетами не располагают.

Сторонники властей указывают и на то, что канадские санкции повторяют «рекомендации» Евросоюза. Например, снова вводится запрет на отдельную продукцию «Беларуськалия»: хлорид калия с содержанием K2O не более 40% в сухом безводном продукте, а также хлорид калия с содержанием K2O более 62% в сухом безводном продукте. Притом что основная продукция «Беларуськалия» — с содержанием К2О от 40% до 60%. Так что война Запада с Белоруссией и правда довольно странная.

С цифрами в руках

Впрочем, основной вопрос остаётся: под санкции подпал главный источник валюты Белоруссии. Что ждет предприятие и страну?

Американские компании должны завершить все операции с «Беларуськалием», а также со всеми другими компаниями, в которых его доля более 50%.

В то же время США оставили в «железном занавесе» зияющую дыру: ограничения не коснулись уже упомянутой «Белорусской калийной компании» (БКК), которая и выдала от имени «Беларуськалия» официальную реакцию. Именно через БКК «Беларуськалий» экспортирует свою продукцию. Его доля в БКК — 48%. И, как уже было показано цифрами, США установили планку санкций выше этого значения.

Тот самый выстрел из пушки по звездам. Еще и холостой.

Но и это не все. У американских компаний есть действующие контракты на закупку белорусского калия, и Вашингтон не заставил их разорвать. Даны сроки выполнения договоров, а когда они истекут, только тогда БКК могут внести в чёрный список.

Это говорит о том, что вопреки указу Байдена белорусский калий вот прямо сегодня совсем не под санкциями. Это как если бы Англия и Франция в сентябре 1939 года для поддержки Польши декларировали бы объявление Гитлеру войны, но только после завершения действующих торгово-экономических соглашений с ним.

На войне, как на войне

Потери экономика РБ понесет, на войне они неизбежны. Валютная выручка и курс национальной валюты упадут. В таких случаях Белоруссию всегда выручала Россия, предоставляя льготные кредиты. Других решений для преодоления возможных финансовых трудностей эксперты пока не видят.

Москва пообещала не бросить союзников в условиях санкционной агрессии. Еще 15 июля важнейшим событием в этой связи было поручение Владимира Путина Правительству РФ оказать поддержку Минску для преодоления санкций. Исходя из анализа открытых источников речь может пойти о следующих мерах: Шимов оценил перспективу нового обострения в Белоруссии © vk.com, Всеволод Шимов

— cнятие введенных Россельхознадзором ограничений на поставки в Россию белорусской «мясо-молочки»;

— ускорение сертификации в России азотных и многокомпонентных сельскохозяйственных удобрений, производимых предприятиями концерна «Белнефтехим»;

— обеспечение доступа на российский рынок продукции радиоэлектронной промышленности и программного обеспечения белорусского производства;

— поддержка соответствующих решений в формате ЕАЭС;

— увеличение поставок на российский рынок автомобилей производства «МАЗ» и «БЕЛАЗ», включенных в санкционный список Евросоюза;

— содействие в рассмотрении направленной в Евразийский фонд стабилизации и развития заявки Минска на выделение льготного кредита в размере $3,5 млрд. (Лукашенко намекал во время «Большого разговора», что у него рассчитывают получить $1 млрд для срочной поддержки бюджета в сентябре-октябре 2021 года, а оставшиеся $2,5 млрд — в 2022 году);

— увеличить кредитные лимиты, установленные российскими банками для банков РБ, прежде всего на $500 млн для «Беларусьбанка» и синдицированному кредиту ряда российских коммерческих банков на сумму 100 млн евро.

Все это публиковалось, как якобы попавшие в прессу «предложения» белорусской стороны. Просьба о помощи. Подлинность не подтверждалась. Есть много других, а что касается калия, то на самом высоком уровне было сказано, что переориентация потоков из Клайпеды в Усть-Лугу — дело решенное. И это внушает оптимизм.