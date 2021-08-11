Сомнения в том, что в 2024 году действительно состоятся президентские выборы, возникли у нас в декабре прошлого года, когда Кабмин назначил на 2023 год проведение Всеукраинской переписи населения. Ещё больше возникло сомнений в июне, когда появилась информация, что Зеленский решил идти на досрочные выборы. Сейчас говорить о сомнениях уже неудобно

Целый ряд источников — и близкие к Офису президента телеграм-каналы, и наши собственные источники в экспертных, журналистских и политических кругах Украины — в один голос уверяют, что Зеленский, по крайней мере, попытается провести досрочные президентские выборы в текущем году.

Логика Зеленского вполне определённая — сейчас он имеет рейтинг порядка 20%. Например, по данным исследования центра им. Разумкова, проведённого 29 июля — 4 августа, за Зеленского собираются голосовать 19,5% всех избирателей, что даёт 29% от числа активных избирателей и гарантирует выход во второй тур. Данные различных исследований показывают, что Зеленский сейчас с лёгкостью побеждает во втором туре любого оппонента. Например, по данным январского исследования КМИС (в январе рейтинг президента ощутимо просел), в случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко первый получает 55%, второй — 45%. Отрыв достаточный для надёжной победы, даже без учёта админресурса. В ОП, правда, больше опасаются не Порошенко и Бойко, а Кличко и Разумкова. Однако рейтингов у них тоже нет.

В 2024 году ситуация может оказаться другой — реформы приведут к закономерному результату, по мере распродажи земли начнётся миграция сельского населения в города (а там и так работы нет), война не закончится, и, главное, могут появиться новые политики, способные побороться за пост президента.

Опять же пройдёт перепись. Тут целых два негативных момента.

Во-первых, сокращение численности населения — постоянный предмет критики действующей власти со стороны оппозиции. По официальным данным, численность населения Украины 41,6 млн человек (без учёта Крыма и Севастополя, но почему-то с учётом Донбасса), в то время как декларации с семейными врачами подписали лишь несколько более 31 млн человек. Так что реальная численность населения Украины находится где-то в промежутке между 31 и 35 млн.

Правда, у Зеленского тут есть две замечательные «отмазки».

С одной стороны, сокращение численности населения продолжается уже несколько десятилетий, самое же значительное сокращение пришлось на 2014 год — задолго до избрания Зеленского.

С другой стороны, судя по тому, как Зеленский и его чиновники призывают избирателей, которым не нравится риторика власти, проваливать на все четыре стороны, президент считает, что сокращение численности населения — не так уж и плохо.

Во-вторых, отсутствие переписи даёт фантастические возможности для фальсификаций. Вообще-то перепись должны были проводить ещё в 2011 году, но на следующий год планировались парламентские выборы, и Виктор Янукович решил воздержаться…

Помимо чисто электорального фактора большое значение имеет фактор международный — в мире назревает раздражение Украиной, и Бог его знает, чем оно обернётся к 2024 году. Сейчас же и США, и ЕС не демонстрируют силы, и этим можно воспользоваться. 23 августа должна состояться «Крымская платформа», само по себе проведение которой будет существенным успехом президента. 30 августа состоится встреча Зеленского с Байденом, что также будет значительным успехом. Тем более что в отличие от «платформы» эта встреча безрезультатной не будет — Зеленский намерен обменять какие-то внешнеполитические степени свободы на внутриполитические. И шансы совершить такой обмен у него не нулевые — в США крайне недовольны тем, что Украина оказывает влияние на расстановку политических сил в Вашингтоне.

Третий фактор — позиция олигархов. Антиолигархическая кампания как бы продолжается, но… Вот, например, в соответствии с принятым Радой законопроектом 3508-д «О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа» списаны долги газсбытов и облгазов на сумму $100 млрд. Между тем речь идёт о структурах Дмитрия Фирташа, к которому есть существенные претензии со стороны США. Более того, наши источники указывают, что одной из тем переговоров Зеленского и Байдена будет судьба Игоря Коломойского — Зеленский якобы будет просить для него прощения в обмен на неучастие в политической деятельности. В общем, возникает впечатление, что Зеленский взял на себя обязанность защищать интересы украинского крупного капитала, а это значит, что, с одной стороны, олигархи будут к нему лояльны, а с другой — у них не будет необходимости осуществлять собственную политику. Т.е. деолигархизация произойдёт, но войны с олигархами не будет (кроме Медведчука, травлю которого устроили для острастки — «так будет с каждым»).

В целом складывается ситуация, при которой Зеленский действительно может провести досрочные выборы и продлить свои полномочия до 2026 года. Тогда, возможно, ситуация опять поменяется, и можно будет рассчитывать на «второй с половиной» президентский срок.

Пока что есть, однако, две серьёзные проблемы.

Во-первых, непонятно, на каких основаниях будут проводиться выборы. Зеленский не может просто подать в отставку с поста президента — он потеряет право на выдвижение. Вопрос об изменении Конституции был снят с повестки дня ещё в начале лета — новая редакция Конституции потребует перевыборов Рады (а такого большинства, как сейчас, «Слуга народа» в парламенте не получит), и, главное, в этой редакции придётся описывать «особый статус» ОРДЛО (речь шла о внесении изменений, связанных с новыми правами местного самоуправления), что для киевской власти является «красной линией».

Во-вторых, осенью-зимой на Украине планируется введение жёсткого карантина из-за распространения коронавируса. Правда, результатом введения карантина будет снижение явки, что власти как раз может быть выгодно.