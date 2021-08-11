Червяковая, лягушиная и устричная: необычные фермы Украины

Предприимчивые украинцы кроме привычных овечек, коров и свиней разводят ослов, оленей, страусов, улиток и даже червяков. Для чего используют необычных животных и где находятся самые нетрадиционные в стране фермы - в новой подборке от издания Украина.ру

«Червивый» бизнес

Несколько лет назад двое офисных сотрудников организовали уникальный бизнес — ферму по выращиванию червей и производству биогумуса. Сейчас они называют червячный стартап бизнесом на миллион. В активе компании сегодня несколько тысяч семей червей (одна семья — 1500 особей), которые могут за год перерабатывать тысячу тонн отходов, производить 500 тысяч кг биогумуса и дополнительно давать хозяйству около 100 кг червей с каждой тонны отходов.

А начиналось все с простого хобби и эксперимента на даче и на балконе квартиры. Теперь компания арендует часть заброшенной фермы вблизи столицы, а ее продукция (биогумус) и питомцы пользуются спросом.

Оленья ферма

Конотопский фермер Дмитрий Русанов — профессиональный каскадер. Последние 15 лет он работал в итальянском парке развлечений с труппой артистов. А около года назад создал с партнером оленью ферму, где выращивает оленей и ланей. Сейчас на ферме уже 200 голов животных, из которых 20 самцов, 100 самок, а также 80 ланей, которые, как оказалось, хорошо соседствуют с оленями и уже привыкли к полесскому климату.

Часть животных Русанов завез из-за рубежа, часть — родились уже здесь.

Ква-ква бизнес и улиточная ферма

Пять лет назад двое львовских рестораторов решили создать в городе островок Франции с луковым супом, блюдами из улиток и лягушачьими лапками. С улитками разобрались быстро — поехали в специальный улиточный тур и перепробовали все вариации блюд из моллюсков. А по возвращении оборудовали улиточную ферму.

Вскоре партнеры решились на новый эксперимент: по соседству с улитками они решили разводить лягушек.

Лягушиное производство пока нельзя назвать промышленным — ферма производит до 30 кг продукции в месяц. В течение ближайших двух лет лягушководы надеются выйти на объем в 1000 кг в год: этого хватит, чтобы обеспечить собственные потребности и начать внешние продажи.

Банановая ферма

Банановую ферму под Киевом основал селекционер Анатолий Патий, который всю свою жизнь посвятил выведению комнатных сортов экзотических фруктов.

Кроме бананов здесь растут лимоны, апельсины, мандарины, кумкват, инжир, ананасы и папайя, гранат и кофейное дерево. Есть и чудеса селекции: на одном дереве одновременно растут лимоны, мандарины и апельсины. Всего на банановой ферме — более 50 сортов тропических растений.

Страусиная ферма

Расположена в 25 километрах от столицы. Территория только основного поля фермы занимает 18 га, а под выращивание кормов отведено еще 60. На этой просторной территории проживает более двух сотен страусов. Первых 36 животных сюда завезли еще в 2001 году. Сейчас же там проживает больше 400 птиц. Среди них белые страусы Нанду из Южной Америки, австралийские Эму и африканские страусы.

Грибная ферма

Свин в раю, хрюшка-грязнуля и свинья-кормилица: забавные «аграрные» памятники Полтавской области © pl.vgorode.ua Андрей и Лора Савчук выращивают более 10 видов экзотических грибов. Сейчас грибные фермеры выращивают ежемесячно около 2 тонн грибов, среди которых шиитаке, джи-зонг, эринги, ежовики, пиоппини и эноки.

Сначала грибники решили вырастить свежий шиитаке у себя на даче. Изучили технологию, сконструировали камеру для выращивания грибов, посадили «рассаду» и через полгода сняли первый урожай. Успех подтолкнул предпринимателей к идее масштабировать производство и профессионально заняться грибным бизнесом.

Cейчас их предприятие производит около 20 т грибов в год.

Ослиная ферма

Во дворе фермера Владимира Васильева неподалеку от Киева поселились три десятка ослиц. Всего за полгода предприниматель собрал их по всей Украине и теперь продает ослиное молоко. Идея создания ослиного хозяйства появилась из интереса. Супруга Владимира подбирала животных для домашнего мини-зоопарка. На глаза попались публикации о пользе ослиного молока. Светлана предложила мужу завести осла. Так к уже имеющимся во дворе косулям, страусам, енотам, совам и собакам привезли новых соседей — ослицу с осленком. Со временем домашний зоопарк расформировали и создали целую ослиную ферму, чтобы прививать культуру потребления ослиного молока, одновременно монетизируя проект.

Устричная ферма

Единственная в стране устричная ферма находится на побережье Тилигульского лимана. Ее основатель уже шесть лет выращивает устриц под Николаевом. Отдыхающие скупают 70% всего объема устриц, который здесь выращивают. Каждый день его ферма принимает до 100 человек, которые съедают около 1000 устриц.

Осетровая ферма

Уже десять лет отец и сын Юрий и Антон Яременко производят под Киевом один из самых дорогих в мире деликатесов — черную икру. Каждый год две площадки принадлежащей им осетровой фермы Bester выпускают на рынок 800 кг продукта. Большая часть идет на экспорт. Фермеры рассказали, что на ферме есть отдельная стая осетров-альбиносов, которые дают золотую икру (и в плане цвета, и в плане стоимости).